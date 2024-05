Noaptea Muzeelor 2024 la Alba Iulia în 18 mai. Programul evenimentelor de la Palatul Principilor Transilvaniei și Muzeul Principia

Noaptea Muzeelor 2024 la Alba Iulia. Sâmbătă, 18 mai, Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia participă la ediția din acest an a Nopții Muzeelor. Va organiza o serie de spectacole, concerte și ateliere.

Acestea se vor desfășura în cadrul Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei și Muzeului Principia.

Cele două instituții vor oferi acces gratuit atât în spațiile muzeale, cât și la evenimentele pregătite special pentru această ocazie.

Noaptea Muzeelor 2024 la Alba Iulia: spectacole, dansuri medievale, concerte, lupte cu gladiatori

Între orele 18.00 și 2.00, vizitatorii se vor putea bucura de spectacole de reconstituire istorică, dansuri medievale, renascentiste, concerte, ateliere antice, lupte cu gladiatori, chiar și de salve de tun.

Seria evenimentelor organizate împreună cu Primăria municipiului Alba Iulia va fi deschisă de spectacolul schimbului de gardă, susținut de Garda Cetății, la ora 18.00.

Urmează spectacolul AIBD Brass&Drums, Aceștia vor defila, începând cu ora 18.30, de la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina, până în curtea palatului princiar.

La Muzeul Principia, vizitatorii vor fi întâmpinați de centurionul Legiunii a XIII-a Gemina și de gladiatori.

La Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei își va face apariția Mihai Viteazul, împreună cu un număr însemnat de oșteni, într-un moment prezentat de istoricul Andrei Pogăciaș. Costumul lui Mihai Viteazul va fi cel original, purtat de Amza Pellea în filmul istoric românesc Mihai Viteazul, regizat în 1971 de Sergiu Nicolaescu.

„Am ales să nu privăm Alba Iulia de un eveniment care, începând cu prima ediție, a general un impact major în viața culturală a orașului și a instituțiilor muzeale. Noaptea Muzeelor a fost și rămâne cea mai ofertantă ocazie de a apropia publicul de toate vârstele de universul muzeal, cea mai eficientă publicitate pentru un sector cultural pe care ni-l dorim tot mai animat, tot mai accesat.

Consider că, având publicul de partea noastră, oferind experiențe valoroase și calitative în cadrul muzeelor, «remedierea discriminării morale și salariale» pentru personalul acestora are o șansă în plus să devină o realitate. Una pe care și noi ne-o dorim, și pentru care vom milita mereu, dar fără a pedepsi publicul vizitator”, precizează Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia.

Noaptea Muzeelor 2024 la Alba Iulia. PROGRAM

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia

Muzeul Principia Alba Iulia

18:00 – Schimb de gardă, Garda Cetății Alba Carolina. Itinerant: Palatul Principilor Transilvaniei – Poarta a IV-a, Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

18:00 – Deschiderea atelierelor antice: armurărit, pielărie, signacule, scriptoria, monede: Muzeul Principia

18:30 – Defilare AIBD – Alba Iulia Brass&Drums. Itinerant: Poarta a III-a – Curtea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei

19.00 – Concert AIBD – Alba Iulia Brass&Drums: Curtea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei

19.00 – Povestea Castrului Roman de la Apulum – tur ghidat cu centurionul Legiunii XIII Gemina: Muzeul Principia

20.00 – Spectacol de reconstituire istorică a armatei imperiale habsburgice, cu salve de tun, Asociația de reconstituiri istorice, Timișoara: Curtea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei

20.00 – Povestea Castrului Roman de la Apulum – tur ghidat cu centurionul Legiunii XIII Gemina: Muzeul Principia

20.30 – Demonstrație de dansuri renascentiste pe muzică live – coordonator Toth Agnes: Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

21.00 – Concert La Notte – Ansamblul de muzică barocă SEMPRE, coordonator Laurențiu Constantin: Curtea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei

21.00 – Moment de dansuri din perioada romană, Magna Nemesis: Muzeul Principia

22.00 – Arme și echipamente militare în perioada lui Mihai Viteazul, prezentare a istoricului Andrei Pogăciaș: Curtea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei

22.45 – Moment de dansuri medievale – cu elevii Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia: Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

22.00 – Lupte de gladiatori cu Ludus Apulensis: Muzeul Principia

23.00 – Concert European. Baroque – Cvartetul SEMPRE, coordonator Laurențiu Constantin: Curtea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei

23.00 – Povestea Castrului Roman de la Apulum – tur ghidat cu centurionul Legiunii XIII Gemina: Muzeul Principia

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News