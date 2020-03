Noi MĂSURI pentru prevenirea coronavirus în România. Restricții transport rutier spre și din Italia, obligații pentru magazine

Pe lângă suspendarea activității în grădinițe, școli și licee de stat și private în perioada 11-22 martie, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a decis luni și alte măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu coronavirus în România. Printre acestea, obligații pentru magazine și restricții de transport rutier de persoane dinspre și spre Italia.

Transportul rutier de persoane prin servicii regulate, regulate speciale şi ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia şi din Italia spre România, se suspendă începând de marți, 10 martie, ora 12.00, până la 31 martie, ora 12.00, ora României.

Operatorii de transport rutier care efectuează servicii regulate, regulate speciale şi servicii ocazionale care tranzitează Italia au obligaţia de a comunica cetăţenilor români care se vor îmbarca din Italia către România faptul că vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul României şi îşi vor asuma responsabilitatea prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere la îmbarcarea în autobuz.

Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicerea introducerii de către operatorii feroviari de transport călători de noi trenuri directe din România spre Italia şi dinspre Italia spre România, începând cu data de 12 martie 2020, ora 12:00 până la data de 31 martie 2020, ora 12:00, ora României.

Operatorii feroviari au obligaţia de a afişa la bordul trenurilor şi de a distribui materiale tipărite care să aducă la cunoştinţa călătorilor faptul că cetăţenii români care se vor îmbarca venind din Italia către România vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul României şi îşi vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere la urcarea în tren.

Operatorii feroviari au obligaţia de a înştiinţa cetăţenii străini că acestora nu li se va permite trecerea frontierei României dacă vin cu escală din Italia.

Ministrul interimar MAI Marcel Vela a anunțat luni seara instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică ( hyper-market, super market, market, magazine de cartier etc) de a lua măsuri pentru dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat.

De asemenea, acestea trebuie să ia măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale.

Furnizorii publici și privați de transport de persoane vor trebui să dezinfecteze frecvent spațiul (ex. bare de susținere, uși, scaune etc), de preferat după fiecare ciclu de transport.

sursă: digi24.ro

