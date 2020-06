Nomofobia și Telepresiunea, două boli invizibile provocate de folosirea smartphone-ului. Cum ne afecteză sănătatea

Folosirea în exces a noilor tehnologii poate genera serioase probleme medicale. Nomofobia (no-mobile-phone-phobia) este o afecțiune psihică dată de folosirea în exces a smartphone-urilor și este concretizată printr-un comportament obsesiv, dat de teama excesivă de a rămâne fără telefonul mobil.

O altă boală asociată folosirii acestor gadgeturi este cunoscută sub numele de „Telepresiune”, Șeful clinicii de chirurgie de la New York Spine Surgery and Rehabilitation Medicine, Kenneth Hansraj, susține că pe măsură ce folosim dispozitivele, coloana noastră vertebrală se înclină puternic în faţă, iar efectele asupra sănătăţii pot fi devastatoare.

Potrivit expertilor, printre simptomele nobofobiei se numără: imposibilitatea de a închide telefonul, verificarea obsesivă a apelurilor pierdute, e-mailului și a mesajelor, nevoia de a avea telefonul mereu încărcat la capacitate maximă și incapacitatea posesorului de a se despărți de dispozitiv, inclusiv atunci când folosește toaleta.

Tratamentul este unul similar oricărei dependenţe – renunţarea treptată la gadgeturi şi găsirea unor alternative viabile, susțin psihologii.

Potrivit experților de la Universitatea Birmingham, din Marea Britanie, dincolo de nomofobie, folosirea smartphone-urilor slăbeşte memoria, astfel că utilizatorii care abuzează de tehnologie riscă să fie incapabili, pe termen lung, să dezvolte amintiri.

O altă boală invizibilă, generată de folosirea telefoanelor mobile, este Telepresiunea. Kenneth Hansraj, seful clinicii de chirurgie de la New York Spine Surgery and Rehabilitation Medicine, afirmă că, pe măsură ce folosim gadgeturile, coloana noastră vertebrală se înclină puternic în faţă, iar efectele asupra sănătăţii pot fi devastatoare.

„Când ne aplecăm spre telefon sau tabletă, e ca şi cum ne-am pune o greutate pe cap. La 15 grade inclinaţie, înseamnă 12 kilograme presiune pe coloana vertebrală, la 30 de grade 18 kilograme, la 45 de grade 22 de kilograme şi la 60 de grade numai putin de 27 de kilograme”, afirmă specialistul.

Potrivit unui studiu, oamenii petrec în ziua de azi între 2 şi 4 ore în această poziţie. Asta înseamnă, anual, între 700 şi 1.400 de ore de presiune în exces asupra coloanei vertebrale.

„Este absolut necesar ca folosirea telefonului sau tabletei să se facă dintr-o poziţie cât mai dreaptă, pentru că presiunea pe coloana vertebrală poate crea probleme foarte grave, inclusiv paralizia”, a mai spus dr. Kenneth Hansraj.

sursa: romanialibera.ro

