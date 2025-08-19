VIDEO Grand Rally Tour la Alba Iulia: Peste 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății

Alba Iulia găzduiește marți seară Grand Rally Tour. Evenimentul, organizat în Piața Cetății Alba Carolina adună peste 25 de supercar-uri/ Ferrari, Lamborghini/ BMW M/McLaren/Porsche.

Evenimentul a început de la ora 19:00, iar intrarea este liberă.

Evenimentul va contiua în alte orașe, după următorul program:

20 of august – Râmnicu Vâlcea

21 of august – Brașov

22 of august – București

23 of august – Mamaia.

Una dintre vedetele expoziției este un Ferrari 812 GTS, de 800 de cai putere. Ines Cărăpănceanu, proprietara mașinii:

Horațiu Anghel, organizatorul evenimentului:

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News