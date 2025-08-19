Eveniment
VIDEO Grand Rally Tour la Alba Iulia: Peste 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății
Alba Iulia găzduiește marți seară Grand Rally Tour. Evenimentul, organizat în Piața Cetății Alba Carolina adună peste 25 de supercar-uri/ Ferrari, Lamborghini/ BMW M/McLaren/Porsche.
Evenimentul a început de la ora 19:00, iar intrarea este liberă.
Evenimentul va contiua în alte orașe, după următorul program:
- 20 of august – Râmnicu Vâlcea
- 21 of august – Brașov
- 22 of august – București
- 23 of august – Mamaia.
Una dintre vedetele expoziției este un Ferrari 812 GTS, de 800 de cai putere. Ines Cărăpănceanu, proprietara mașinii:
Horațiu Anghel, organizatorul evenimentului:
