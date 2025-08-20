Câmpeni
Accident GRAV la Lupșa. Pompierii, anunțați că într-un autoturism răsturnat s-ar afla o persoană inconștientă
Accident GRAV la Lupșa: Stația de Pompieri Câmpeni intervine, miercuri după-amiază, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe raza localității Lupșa.
Potrivit apelului primit prin 112, un autoturism s-a răsturnat, existând posibilitatea ca în interior să se afle o persoană încarcerată și inconștientă.
La fața locului au fost direcționate forțe de intervenție formate dintr-o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim ajutor (EPA).
Intervenția este în dinamică.
Foto: Arhivă
