Accident GRAV la Lupșa. Pompierii, anunțați că într-un autoturism răsturnat s-ar afla o persoană inconștientă

Accident GRAV la Lupșa: Stația de Pompieri Câmpeni intervine, miercuri după-amiază, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe raza localității Lupșa.

Potrivit apelului primit prin 112, un autoturism s-a răsturnat, existând posibilitatea ca în interior să se afle o persoană încarcerată și inconștientă.

La fața locului au fost direcționate forțe de intervenție formate dintr-o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim ajutor (EPA).

Intervenția este în dinamică.

Foto: Arhivă

