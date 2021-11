Nu se vor mai rezerva locuri de veci în Cimitirul Municipal Alba Iulia. Tariful de întreținere va fi majorat. Proiect în CL

România se pregătește să simtă și să trăiască românește, în timp ce Austria a intrat în lockdown, din cauza evoluției pandemiei de COVID.

Ziua Națională a României va fi organizată în plină pandemie, ca ”o românească”. Exact ca ”româneasca” pe care o fac românii prin trafic, exact ca ”româneasca” ”las` că merge și așa”, și organizarea Zilei de 1 Decembrie va fi o ”românească”, iar Alba Iulia nu face excepție.

Mai exact, regulile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 vor exista doar la tribuna oficială, în rest, liber la stat ”nas în nas”, liber la stat la coadă la mici, bere, vin fiert în șanțurile Cetății.

Paradoxul legislativ va fi în momentul în care, după ce ai stat 20 de minute la o coadă interminabilă să îți aștepți micii, fără să te întrebe nimeni de restricții, dacă vei vrea să îi mănânci acolo, vei fi nevoit să prezinți un certificat verde.

La fel va fi și cu marșul antivacciniștilor pe străzile orașului care va fi deghizat într-un ”marș al tinerilor basarabeni”.

Marți, într-o conferință la Primăria Alba Iulia, autoritățile locale și județene s-au întrecut în bâlbe și declarații și s-a ajuns până la momentul în care prefectul Albu a pus mâna pe primarul Gabriel Pleșa pentru a-l opri din vorbit.

La conferință au participat reprezentanții principalelor instituții care se ocupă de organizarea evenimentului: Primăria Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Prefectura și un reprezentant al Armatei.

Tema conferinței a fost simplă: românii sunt chemați la Alba Iulia să petreacă Ziua Națională a României, în plină pandemie de COVID, într-o țară în care zilnic sunt înregistrate sute de decese cauzate de virus.

Primarul Gabriel Pleșa, ”salvat” de administratorul public al județului, Dan Popescu și pe alocuri de prefectul Albu

În timpul conferinței, întrebările puse pe reporterii prezenți au fost cu și despre ce reguli trebuie respectate de către cei care vin la Alba Iulia.

O simplă întrebare l-a pus în dificultate pe primarul Gabriel Pleșa: câte persoane au voie într-un spațiu restrâns și dacă trebuie să fie vaccinate sau nu.

Gabriel Pleșa: ”aaaa, într-un spațiu, care să zic restrâns și în aer liber, maxim 200 de persoane”.

Întrebat dacă toate trebuie să fie vaccinate, Gabriel Pleșa a continuat: ”mmm nu am…”, iar în acel moment a vrut să intervină consilierul primarului, Flaviu Buta, dar care a fost întrerupt și el de prefectul Albu.

Prefectul Albu a explicat că a fost dată o ordonanță pentru ceremonialul militar de 400 de persoane la București și 200 în municipii, dar că este vorba doar despre cei care participă efectiv la ceremonial, nu despre populația care vine să vadă evenimentul.

”Accesul populației nu este îngrădit de acest număr”, a completat Albu.

Întrebările referitoare la restricții au continuat. Întrebat dacă cei din fața tribunei oficiale trebuie să fie vaccinați, primarul Pleșa a răspuns: ”Nimeni nu o să stea să verifice pe toți cei care vor participa. Sunt niște reguli clare pentru purtarea măștii și distanțare la un metru.

Dacă asta ne întrebați, dacă vom face filtre, de verificare, nu vom face, ci doar în zona oficială. În rest vor fi acele garduri de protecție, unde lumea va sta și va privi parada în condițiile respectării legii.

Noi o să avem și polițiști locali și cei de la poliție și jandarmerie care să le spună să poarte masca. O să avem măști la noi… acum cum ați putea dumneavostră de exemplu 10.000 de oameni să puteți să îi verificați, într-un spațiu atât de deschis.

E imposibil, așa că nu ne cereți și nouă imposibilul”, a spus Pleșa. A fost și momentul în care prefectul Albu a întins mâna către Gabriel Pleșa pentru a-l opri din vorbit și a-l lăsa pe Dan Popescu să explice.

”Româneasca” cu restricțiile și penibilul situației

Paradoxul organizării unui eveniment, la care vor lua parte mii de cetățeni, stă în penibilul situației. Autoritățile locale și județene se leagă de prevederile în vigoare.

Mai exact, în spațiile oficiale vor putea sta doar 200 de persoane, care vor fi verificate pentru certificat verde. La Alba Iulia vor exista două tribune oficiale: una la Monumentul Unirii, iar alta la parada oficială, doar acolo va fi cerut certificatul verde și doar pentru oficialități, a explicat Dan Popescu.

De asemenea, certificatul verde va fi necesar în Sala Unirii sau dacă cei prezenți în șanțurile Cetății vor vrea să mănânce la mese, mici, fripturi și să bea vin fiert.

Dacă la tribuna oficială vor putea fi prezenți doar 200 de invitați, în fața lor vor putea sta, unul lângă altul, sute poate mii de oameni care să asiste la parada celor 400 de militari, care vor defila prin fața lor.

Singura măsură este să poarte mască și, atenție, să păstreze distanța de un metru între persoanele din jurul lor. În rest, nu există restricții.

”Antivacciniști din România, uniți-vă la Alba Iulia!”

An de an, ziua de 1 Decembrie începe cu Marșul Unirii, an de an, marșul a fost condus de George Simion. Dacă în trecut marșul era despre unirea Basarabiei cu România, în 2020, când Alba Iulia era teoretic în carantină, pe străzile orașului au defilat senatoarea Șoșoacă cu un convoi de antivacciniști și anti-mască, iar, ca totul să fie perfect, au pus și un țambal în Poarta a Treia.

Mai exact, anul trecut, Simion și AUR au ”mărșăluit” pe străzile din oraș fără să fie deranjați de nimeni și nimic. Poliția și jandarmeria a stat pe margine și a asistat la ”spectacolul” organizat de aceștia.

Anul acesta, pentru marșul Basarabiei, la Primăria Alba Iulia a fost depusă o cerere din partea deputatului AUR de Alba, Daniel Rusu.

Gabriel Pleșa a spus că, potrivit prevederilor legale, marșul va fi în limita a 200 de participanți.

Dacă trebuie să fie vaccinați, Gabriel Pleșa a spus că nu știe. Dacă îi va verifica cineva că dețin certificatul verde, primarul din Alba Iulia a spus că: ”nu vor fi verificați”.

Va exista jandarmerie pe traseu și vor fi monitorizați, a precizat acesta.

Fără masă populară, dar liber la comercianți

Paradoxul și penibilul regulilor continuă și la capitolul mâncare. Autoritățile nu au mai organizat masa populară, unde oamenii se îmbulzeau și stăteau la cozi pentru a primi fasole cu ciolan.

În schimb, potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei, Flaviu Buta, comercianții pot închiria spații în șanțurile Cetății. Mai exact, deși oamenii nu se vor îmbulzi la coada de fasole cu ciolan a primăriei, se vor îmbulzi la cozile formate în fețele tarabelor comercianților, pentru a lua ceva de mâncare sau de băut.

Penibilul va fi și în momentul în care, după ce au stat la cozi, unul lângă altul, dacă vor vrea să mănânce pe băncile din fața tarabelor, vor fi nevoiți să prezinte vânzătorilor din spatele gratarelor cu mici certificatele verzi, altfel vor mânca micii în picioare sau acasă.

Două universuri la Alba Iulia, de 1 Decembrie, unde oamenii vor sta cu mâna la inimă

Cetatea Alba Carolina va plină de patrioți de 1 Decembrie, fie ei politicieni care își scot anual fularul cu tricolor și își pun insigna în piept, fie ei simpli cetățeni.

În Cetate se va intona imnul României, în timp ce drapelul va fi ridicat. Atunci toți vor duce mâna la piept și vor ”simți românește”, pentru câteva minute.

La nici 10 minute, tot în acel moment, pe secția ATI a Spitalului de Urgență din Alba Iulia, niște pacienți internați internați în stare gravă cu COVID vor duce mâna la piept, dar nu pentru a asculta imnul, ci pentru a încerca să respire.

