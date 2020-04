OFICIAL: 13 noi decese din cauza COVID-10, raportate în România. Bilanțul a ajuns la 107 persoane

Până joi, la ora 19:20, în România au fost înregistrate oficial 107 de decese din cauza noului coronavirus.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, ultimele 13 decese au fost raportate în municipiul București și județele Teleorman, Bistrița Năsăud, Bacău, Dâmbovița, Hunedoara, Suceava, Arad și Ilfov.



Ultimele cazuri de decese din cauza coronavirus, raportate prin Grupul de Comunicare Strategică:

Deces 95

Bărbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 în data de 26.03.2020, confirmat în 27.03.2020 cand este si internat în Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II.

Deces 96

Bărbat, 72 ani, Mun. Bucuresti. Probele pentru COVID-19 s-au recoltat în data de 26.03.2020 când pacientul a fost internat în Spitalul V Babeș București, confirmat în 26.03.2020. Data decesului 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica- in dializa, HTA.

Deces 97

Bărbat, 42 ani, jud Teleorman, internat în data de 30.03.2020 în Spitalul Municipal Roșiori de Vede unde s-au recoltat probe pentru diagnostic. Pacientul s-a întors cu familia din Marea Britanie în 29.03.2020 și era simptomatic. În 30.03.2020 a fost transferat în Spitalul V. Babes din București. Confirmat în data de 1.04.2020. Decedat in 2.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat, Boală renală, Obezitate.

Deces 98

Bărbat, 87 ani, jud Bistrița Năsăud. Internat in 31.03.2020 in SJU Bistrita-Sectia Boli Infecțioase cu diagnosticul Bronhopneumonie (clinic si radiologic), Insuficiență respiratorie acută, Suspect COVID-19. Recoltat pentru COVID-19 în 31.03.2020. Rezultat pozitiv in 1.04.2020. Decedat in 1.04.2020. Comorbiditati: Cardiopatie ischemică. HTA. Demența cronică. Ateroscleroza generalizata. Boala renala cronica std IV.

Deces 99

Bărbat, 67 ani, jud. Bacău. Internat cu sindrom respirator acut sever în 27.03.2020 Spital Mun. Onești. Recoltat în 27.03.2020 pentru COVID-19, rezultat pozitiv în 28.03.2020. Transfer în ATI Boli Infecțioase Bacău în 29.03.2020. Decedat în 2.04.2020. Comorbiditati: Alcoolism cronic, tulburari psihice, demența.

Deces 100

Bărbat, 56 ani, jud Dâmbovița. Acest caz face parte din focarul clinicii private unde se realizează proceduri de dializă, contact cu alt caz pozitiv.

A fost investigat pentru COVID -19 în data de 25.03.2020 și confirmat în 26.03.2020. Internat în SJU Targoviste-Boli Infecțioase. Decedat în data de 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficiență renală cronică -in dializă, miocardita.

Deces 101

Femeie, 68 ani, jud Hunedoara. Internată în Spitalul Petroșani cu diagnosticul Infarct miocardic acut, Arsuri gr II/III, în data 30.03.2020. În aceiași zi s-au recoltat probe pentru COVID-19. Confirmată în 2.04.2020. Decedată în 1.04.2020.

Deces 102

Bărbat, 83 ani, jud Suceava. Pacient internat in Secția de Medicină internă a SJU Suceava din 14.03.2020 cu diagnosticul Infarct cerebral, hemiplegie, Fibrilație atrială, Cardiopatie Ischemica Cronica, HTA. Recoltare probe COVID-19 în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 1.04.2020.

Deces 103

Bărbat, 77 ani , jud Arad. Internat în Secția de Pneumoftiziologie SCJU Arad.

Decedat în 26.03.2020. A fost confirmat în data de 30.03.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.

Deces 104

Femeie, 54 ani, jud Arad. Internată în SCJU Arad -ATI în 28.03.2020 cu Insuficiență respiratorie acuta.Bronhopneumonie bilaterala. Recoltat pentru COVID-19 în 28.03.2020. Confirmat în 30.03.2020. Decedat in 30.03.2020. Comorbiditati:HTA

Deces 105

Bărbat, 59 ani, jud Ilfov. Face parte dintre pacienții dializați la clinica privata din București, care a fost contact cu alt caz pozitiv. A fost investigat în 25.03.03.2020 și confirmat pentru COVID -19 în 26.03.2020. Internat în 27.03.2020 în INBI Matei Bals din 29.03. 2020 in ATI. Decedat în 2.04.2020.

Comorbiditati: Insuficiență renală cronica –dializa, diabet zaharat, Boala cardiovasculara

Deces 106

Bărbat, 61 ani, jud Arad. Internat în SCJU- ATI Arad in 25.03.2020, cu Insuficiență respiratorie acută, recoltat pentru COVID-19 in 25.03.2020, confirmat în 27.03.2020, decedat în 29.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.

Deces 107

Bărbat, 81 ani, jud Bistrița Năsăud. Internat în SCJU- ATI Bistrița cu Insuficiență respiratorie acută severă, Bronhopneumonie, intubat și ventilat mecanic, în 31.03.2020 recoltat pentru COVID-19 în 31.03.2020, confirmat în 2.04.2020, decedat în 2.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent, Amputatie picior drept

