OFICIAL: A fost redusă vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere. Categoriile pentru care se aplică noua lege

Legea care prevede reducerea de la 21 la 18 ani a vârstei minime de obţinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE şi de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE, cu condiţia obţinerii unui certificat de competenţă profesională, a fost promulgată de președintele Iohannis.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în principal în scopul transpunerii unora dintre dispozițiile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere.

Scade vârsta pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile C și CE

”Prin excepţie, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C şi CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezenţa instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obţinerea certificatului de calificare profesională iniţială (CPI), astfel cum acesta este reglementat prin Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau cu înscrierea codului european armonizat privind deţinerea unui CPI”, se precizează în noua lege.

Permisul de conducere pentru categoriile D şi DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani

Totodată, ”prin excepţie, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D şi DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezenţa instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul unităţii competente în timpul desfăşurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obţinerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deţinerea unui CPI”.

În plus, actul normativ mai prevede că titularul permisului de conducere are dreptul să obţină istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice în una din următoarele modalităţi – de pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau de la orice structură de Poliţie rutieră.

PNL crede că va rezolva problema deficitului de forță de muncă în domeniu

”Partidul Naţional Liberal are soluţia pentru combaterea deficitului de forţă de muncă al conducătorilor profesionişti din România. Am scăzut vârsta minimă de obţinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE.” a declarat președintele Senatului, Alina Gorghiu.

Legea a fost aprobată de Parlament prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Noile modificări oferă cadrul legal necesar reducerii vârstei minime de obţinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE, de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE, titularilor unui permis de conducere categoria B cu condiţia obţinerii unui <certificat de competenţă profesională> (CCP).

În ce țări se aplică prevederi similare

La această oră, obținerea permisului de conducere pentru categoriile C și CE începând cu vârsta de 18 ani este legală în majoritatea statelor membre, mai exact în Austria, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Suedia.

