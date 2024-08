Oficial: Mircea Lucescu, numit selecționerul echipei naționale de fotbal a României. Care sunt obiectivele – VIDEO

Mircea Lucescu a fost numit oficial, marţi, selecţioner al echipei naţionale a României. Cel mai titrat antrenor român din istoria fotbalului românesc a mai ocupat această funcție în urmă cu 38 de ani.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Lucescu este cea mai bună soluţie pentru a duce prima reprezentativă la nivelul superior.

“Este un moment deosebit pentru sportul românesc, pentru fotbalul românesc, acela în care îl prezentăm pe noul selecţioner al echipei naţionale a României. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii, se întoarce la echipa naţională a României după 38 de ani.

Ne bucură foarte mult faptul că Mircea Lucescu a acceptat să se întoarcă într-o perioadă foarte importantă a echipei naţionale.

Pentru că a venit momentul ca echipa naţională să treacă la o nouă etapă, o etapă în care dorim să revenim în elita mondială, mai bine spus la Cupa Mondială. Iar pentru a realizat acest lucru considerăm că este nevoie de Mircea Lucescu pentru a duce naţionala la un nivel superior”, a spus preşedintele, potrivit Agerpres.

Mircea Lucescu a semnat contract pe doi ani. Obiectivele

Noul selecţioner a semnat un contract valabil pe doi ani, iar obiectivul este calificarea la Cupa Mondială organizată în 2026 de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

“Durata contractului noului selecţioner este de doi ani, iar obiectivul este calificarea la Cupa Mondială din 2026. E o provocare pentru noi toţi să lucrăm împreună. Dar suntem convinşi că prin experienţa sa va aduce acea valoare adăugată pentru ca prima reprezentativă să treacă la un nivel superior”, a afirmat Burleanu.

Ce l-a convins să revină la națională

Mircea Lucescu (79 de ani) era liber de contract după despărţirea de Dinamo Kiev din 3 noiembrie 2023. Acesta a afirmat că ştie că se angajează la un lucru extrem de dificil, dar a precizat că a fost convins de “dragostea faţă de fotbal” şi pentru că simte că are o “obligaţie” faţă de fotbalul românesc.

“Mă încearcă foarte multe sentimente, pentru că revin după atâta timp. Soţia mi-a spus să nu accept, iar Răzvan (n.r. – fiul său Răzvan Lucescu) mi-a zis să fac ceea ce simt şi ceea ce cred că este bine pentru mine.

M-a convins să mă întorc la naţională dragostea faţă de fotbal şi obligaţia mea faţă de fotbalul românesc. Ştiu că mă angajez la un lucru extrem de dificil, dar am încredere în grupul de acum de la echipa naţională. Un grup care crede în potenţialul pe care îl are şi că poate ajunge la Cupa Mondială”, a declarat el.

“Eu am urmărit în ultima perioadă echipa naţională ca spectator, am fost la EURO, dar nu m-am gândit niciun moment să preiau echipa naţională. Din contră, pot spune că am făcut tot posibilul pentru a nu o prelua, pentru că am considerat că trebuie să îi las pe antrenorii tineri să vină să conducă echipa naţională. Am spus că în momentul în care FRF nu va vea nicio soluţie, atunci mă voi întoarce”, a adăugat Lucescu.

Mircea Lucescu – antrenor de carieră. Palmares

Lucescu a mai condus prima reprezentativă a României în urmă cu 38 de ani. În primul său mandat, care s-a întins între 1 noiembrie 1981 şi 2 octombrie 1986, România a disputat 57 de meciuri, obţinând 24 de victorii, 15 înfrângeri şi 19 egaluri.

În cariera sa, Lucescu a antrenat formaţiile Corvinul Hunedoara, reprezentativa României, Dinamo Bucureşti, Pisa, Brescia, Reggiana, FC Rapid Bucureşti, Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Beşiktaş Istanbul, Şahtior Doneţk, Zenit Sankt Petersburg, reprezentativa Turciei şi Dinamo Kiev.

În palmaresul său figurează 1 Supercupă a Europei (Galatasaray), 1 Cupă UEFA (Şahtior Doneţk), 9 titluri ale Ucrainei (8 cu Şahtior şi 1 cu Dinamo Kiev), 2 titluri ale României (Dinamo şi Rapid), 2 titluri ale Turciei (Galatasaray şi Beşiktaş), 1 Supercupă a Rusiei (Zenit), 7 Cupe ale Ucrainei (6 cu Şahtior şi 1 cu Dinamo Kiev), 8 Supercupe ale Ucrainei (7 cu Şahtior şi 1 cu Dinamo Kiev), 3 Cupe ale României (2 cu Dinamo şi 1 cu FC Rapid) şi 1 Supercupă a României (FC Rapid).

Noul selecționer al echipei naționale. Context

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a fost desemnat, la 24 iulie, prima opţiune pentru postul de selecţioner al echipei naţionale a României de către Comisia Tehnică a Federaţiei Române de Fotbal. De la acel moment, conducerea FRF a discutat cu Gheorghe Hagi condiţiile preluării conducerii tehnice a primei reprezentative.

Ulterior, la 29 iulie, Hagi a refuzat postul de selecţioner el transmiţând prin intermediul unui comunicat de presă că decizia a luat-o ca urmare a unor condiţii impuse de FRF, dar şi a proiectului început la Constanţa.

Federaţia Română de Fotbal a anunţase la 22 iulie, pe site-ul oficial, încheierea colaborării cu selecţionerul Edward Iordănescu, după ce prelungirea contractului scadent la finalul acestei luni nu a mai fost posibilă, cele două părţi nereuşind să ajungă la o înţelegere.

În mandatul lui Edward Iordănescu, echipa naţională a înregistrat, în 28 de partide, 10 victorii, 10 rezultate de egalitate şi 8 înfrângeri.

După o campanie în Liga Naţiunilor, în 2022, care a reprezentat o etapă de pregătire a preliminariilor pentru EURO 2024, FRF a decis continuarea colaborării cu Iordănescu, iar în campania de calificare pentru turneul final din Germania echipa naţională a încheiat pe primul loc, neînvinsă, şi cu doar 5 goluri primite în cele 10 partide.

La turneul final al EURO 2024, sub conducerea lui Edward Iordănescu, România a câştigat grupa, depăşind Belgia, Slovacia şi Ucraina. În primul meci al turneului final, tricolorii au reuşit cea mai categorică victorie din istoria participărilor la turneele finale, mondiale şi europene, învingând Ucraina cu scorul de 3-0.

foto: captură video – FRF, Echipa națională a României – Facebook

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News