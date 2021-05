OFICIAL: Unitățile de învățământ din Alba Iulia și Ocna Mureș trec în scenariul verde. Toți elevii merg la școală de luni

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman și-a ales tabara în lupta internă care se dă pentru șefia partidului, între premierul Florin Cîțu și actualul președinte al formațiunii, Ludovic Orban.

De asemenea, alături de Cîțu s-a poziționat și albaiulianul Alin Ignat, actual consilier de stat la Cancelaria primului ministru. Prezența lui Alin Ignat care este și vicepreședinte al TNL denotă faptul că și tinerii din PNL vor o schimbare la nivelul conducerii partidului.

Florin Roman și Alin ignat apar alături de alți 37 de politicieni liberali în video-ul în care Cîțu și-a anunțat candidatura pentru șefia partidului.

Lângă Florin Cîțu în video-ul de lansare al candidaturii apar:

Raluca Turcan min. muncii-Președinte SB

Lucian Bode min. Interne-Președinte SJ

Virgil Popescu min. Energi-Președinte MH

Nicolae Ciuca min. Apărării Senator DJ

Ionel Bogdan Președinte CJ și Președinte MM

Rareș Bogdan – europarlamentar-Prim-vicepreședinte PNL

Robert Sighiartau – deputat-secretar general PNL

Dan Vilceanu deputat-Presedinte GJ

Alina Gorghiu Senator TM

Emil Boc primar Cluj

Daniel Buda Europarl. Președinte CJ

Adrian Cozma deputat-Președinte SM

Catalin Boboc SS min. Muncii- Președinte BR

Pavel Popescu deputat-Președinte S4

Cristian Bacanu deputat-Președinte S5

Mara Mares Președinte TNL

Vergil Chitac Primar Constanta

Marcel Romanescu Primar Tg-Jiu

Gheorghe Flutur Presedinte CJ SV și Președinte SV

Daniel Fenechiu – Senator BC

George Lazar Prefect NT

Tudor Polak deputat Președinte mun VS

Alin Ignat Consilier de stat Prim-vice TNL

Gheorghe Pecingina deputat GJ

Daniela Câmpean Președinte CJ Sibiu

Stelian Bujduveanu Viceprimar București

Mara Calista deputat NT

Vasile Lupu Presednte CJ Constanta

Stefan Stoica deputat Președinte DJ

Florin Roman deputat-vicepreședinte PNL

Ion Lungu Primar mun. Suceava

Hubert Thuma Presedinte CJ IF-Președinte IF

Victor Paul Dobre – vicepreședinte PNL

Monica Anisie senator -Președinte S2

George Tuță – deputat IF

Cristian-Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ senator MM

Mihai Lupu președinte CJ Constanta

Horatiu Gorun, secretar general al guvernului

Mircea Abrudean, secretar general adjunct al guvernului

Ce a spus premierul Cîțu

”Am avut o discuție cu Ludovic Orban și i-am spus că voi câștiga”, a precizat Cîțu.

„Colegi liberali, dragi români, mulțumesc că sunteți alături de mine când fac acest anunț important pentru partid, pentru România si pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru șefia Partidului Național Liberal. Le mulțumesc liderilor puternici din PNL care au crezut în mine și care astăzi mă susțin în decizia mea.

Sunt un liberal convins, un om care a trăit toată viața după principiile liberale. Doar liberalismul salvează România.

O să vă spun ce vreau și de ce candidez. PNL are nevoie de un suflu nou, în același timp să ducă mai departe principiile liberale. Promisiuni auziți zilnic. Eu v-am obișnuit cu mai puține vorbe, mai multe fapte.

Mă voi asigura că PNL va fi cel puțin 8 ani la guvernare. Vă spun că voi câștiga, nu există altă variantă și vă invit și pe voi, colegi liberali, să faceți parte din echipa câștigătoare.”, a declarat Florin Cîțu.

Ludovic Orban, reacție după anunțul lui Florin Cîțu: Echipa mea este PNL

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, după anunțul lui Florin Cîțu privind candidatura la șefia PNL, că echipa sa este Partidul Național Liberal.

După ce Florin Cîțu a venit înconjurat de mai mulți lideri din partid pentru a face anunțul privind candidatura la șefia PNL, președintele în funcție, Ludovic Orban a venit singur la Consiliul Național al PNL și a spus că din punctul său de vedere, echipa sa este partidul.

„Din punctul meu de vedere, echipa mea este Partidul Național Liberal”, a spus Orban.

Întrebat dacă va rămâne președinte al Camerei Deputaților în orice condiție, oricine va câștiga alegerile interne din PNL, Orban a spus că acest lucru îl vor stabili cei care vor avea drept de reprezentare în organismele statutare din partid.

„Sunt prevederi statutare care se aplică și care stabilesc care sunt organismele statutare care iau decizii legate de susținerea reprezentanților PNL în funcții publice, iar acele decizii nu vor fi luate decât după Congres de toți aceia care vor fi aleși în funcții care le dau drept de reprezentare în organismele statutare.

Avem în față o competiție frumoasă, avem în față o ocazie de a prezenta viziunea, obiectivele, proiectele fiecăruia dintre candidați, astfel încât să arătăm românilor că PNL este un partid cu resursă umană puternică, PNL este un partid care are capacitatea să asigure buna guvernare de care are nevoie România”, a mai spus Ludovic Orban.