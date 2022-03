Olimpiade 2022 în ALBA: Calendarul și lista etapelor județene ale competițiilor școlare, pe discipline. Reguli de organizare

Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, omul cu cel mai înalt rang în rândul Bisericii Ortodoxe, care a recunoscut în 2018 Biserica independentă a Ucrainei, a declarat că a devenit „o ţintă pentru Moscova”, informează AFP.

„Patriarhia noastră şi eu însumi, ca persoană, am devenit o ţintă”, a declarat patriarhul Bartolomeu I într-un interviu acordat miercuri seară pentru postul de televiziune CNN Turk.

Atribuirea de către Patriarhia ecumenică a Constantinopolului, al cărei sediu se află la Istanbul, a statutului de „Biserică autocefală” – adică independentă – pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina a nemulţumit Rusia atât de mult, încât această ţară vrea acum să îl pedepsească, a explicat Bartolomeu I.

„Vedem astăzi cât de mare dreptate am avut atunci când am acţionat astfel (…) Ne-ar plăcea totuşi ca statul şi Biserica rusă să nu arate atât de multă animozitate, faţă de mine şi de Patriarhie, şi să accepte această decizie”, a adăugat el, conform Agerpres.

