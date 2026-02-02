Echipa Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, prezentă la competiția națională de robotică Meet the Techs 2026

Echipa Star_B1T0 din Sebeș a fost prezentă la competiția națională de robotică Meet the Techs 2026, desfășurată la Satu Mare.

18 echipe de robotică din întreaga țară au participat la competiția Meet the Techs 2026, un eveniment organizate de StarTech și PrismaTech, care a îmbinat competiția, distracția și spiritul de colaborare.

Printre participanți s-a numărat și echipa Star_B1T0 a Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș.

Pe teren, roboții au concurat în meciuri dinamice, punând la încercare creativitatea, gândirea strategică și abilitățile tehnice ale elevilor.

Atmosfera a fost animată de muzică, voie bună și momente artistice, iar competiția a fost dublată de oportunități de socializare și de schimb de experiență între echipe, au transmis reprezentanții echipei din Sebeș..

Pentru membrii echipei Star_B1T0, participarea la Meet the Techs 2026 a reprezentat o experiență valoroasă de învățare și colaborare.

Fiecare meci a fost urmat de analize și discuții tehnice, contribuind la dezvoltarea echipei și la consolidarea relațiilor cu celelalte formații participante.

Echipa participantă la competiție a fost formată din: Cernat Bogdan și Oargă Pavel – lideri, Calaban Miheea, Petru Ana, Filimon Ana, Grosu Mihai, Ionescu Denis, Matei Riurean, Constandin Dragoș.

Pentru echipă, deplasarea la Satu Mare a însemnat multă muncă, râsete și lecții importante. Membrii Star_B1T0 transmit mulțumiri organizatorilor, mentorilor pentru răbdare și susținere, voluntarilor și tuturor echipelor participante pentru energia și spiritul pozitiv.

Echipa se întoarce mai motivată ca niciodată și privește cu entuziasm către următoarele competiții.

Mulțumiri conducerii Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș:

prof. Bulbucan Mioara – director, prof. Muntean Marius – director adjunct, Asociația părinților și elevilor – Voina Lucia, prof. Lebadă Monica.

Sponsori: Star Assembly, Primăria Sebeș, Vision Tech, Epimag, MDF Concept, Rotary Club Sebeș.

Mentori: Szabó Ioan și Laurențiu Bîscă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News