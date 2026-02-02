Amendă de 4 ori mai mare pentru câine decât pentru copil. ”Anomalie” legată de transportul pasagerilor pe scaunul din față: Transportul animalelor pe scaunele din față ale autovehiculelor poate atrage sancțiuni considerabile, amenzile ajungând până la 4.050 de lei, potrivit Codului rutier. Spre deosebire, legislația prevede amenzi mult mai mici pentru transportul minorilor în condiții nesigure.

Interdicția are ca scop prevenirea accidentelor. Un animal ținut pe scaunul din față, liber sau în brațele unei persoane, poate avea un comportament imprevizibil, poate distrage atenția șoferilor, poate obstrucționa vizibilitatea sau împiedica manevrarea corectă a volanului sau accesul la comenzi.

Ce amenzi riscă șoferii care transportă animale pe locurile din față

Potrivit OUG 195/2002 - Codul rutier, transportul animalelor pe locurile din față ale vehiculelor constituie contravenție.

Fapta se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte amendă.

Astfel, șoferii care transportă animale pe locurile din față riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 1.822,5 și 4.050 de lei, având în vedere că în prezent un punct-amendă are valoarea de 202,5 lei.

De asemenea, potrivit regulamentului de aplicare a Codului rutier, „se interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice”.

Pentru a evita amenzile usturătoare și, mai important, pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic, proprietarii de animale de companie trebuie să:

transporte animalele în partea din spate a autovehiculelor

folosească sisteme de siguranță adecvate, precum cuști de transport speciale pentru animale, etc.

asigure o ventilație corespunzătoare și confortul animalelor pe durata călătoriei

facă pauze regulate în cazul deplasărilor lungi

Amendă de 4 ori mai mare pentru câine decât pentru copil

Șoferii care nu respectă regulile privind transportul copiilor în autovehicule riscă amenzi maxime de patru ori mai mici decât cei care transportă animale pe locurile din față.

Legea prevede sancționarea șoferilor care nu respectă regulile privind transportul minorilor cu 4 sau 5 puncte - amendă.

Conducătorii auto riscă astfel amenzi de 810 sau 1.012,5 lei.

De asemenea, șoferii care transportă copii fără respectarea prevederilor legale vor primi și trei puncte de penalizare. Potrivit legii, atingerea unui prag de 15 puncte de penalizare duce la suspendarea permisului.

