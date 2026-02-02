Connect with us

Eveniment

Amendă de 4 ori mai mare pentru câine decât pentru copil. ”Anomalie” legată de transportul pasagerilor pe scaunul din față

Publicat

acum 14 secunde

Amendă de 4 ori mai mare pentru câine decât pentru copil. ”Anomalie” legată de transportul pasagerilor pe scaunul din față: Transportul animalelor pe scaunele din față ale autovehiculelor poate atrage sancțiuni considerabile, amenzile ajungând până la 4.050 de lei, potrivit Codului rutier. Spre deosebire, legislația prevede amenzi mult mai mici pentru transportul minorilor în condiții nesigure.

Interdicția are ca scop prevenirea accidentelor. Un animal ținut pe scaunul din față, liber sau în brațele unei persoane, poate avea un comportament imprevizibil, poate distrage atenția șoferilor, poate obstrucționa vizibilitatea sau împiedica manevrarea corectă a volanului sau accesul la comenzi.

Ce amenzi riscă șoferii care transportă animale pe locurile din față

Potrivit OUG 195/2002 - Codul rutier, transportul animalelor pe locurile din față ale vehiculelor constituie contravenție.

Fapta se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte amendă.

Astfel, șoferii care transportă animale pe locurile din față riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 1.822,5 și 4.050 de lei, având în vedere că în prezent un punct-amendă are valoarea de 202,5 lei.

De asemenea, potrivit regulamentului de aplicare a Codului rutier, „se interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice”.

Pentru a evita amenzile usturătoare și, mai important, pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic, proprietarii de animale de companie trebuie să:

  • transporte animalele în partea din spate a autovehiculelor
  • folosească sisteme de siguranță adecvate, precum cuști de transport speciale pentru animale, etc.
  • asigure o ventilație corespunzătoare și confortul animalelor pe durata călătoriei
  • facă pauze regulate în cazul deplasărilor lungi

Citește și Reguli privind transportul copiilor în mașină. Ce spune Codul rutier și ce amenzi riscă șoferii

Amendă de 4 ori mai mare pentru câine decât pentru copil

Șoferii care nu respectă regulile privind transportul copiilor în autovehicule riscă amenzi maxime de patru ori mai mici decât cei care transportă animale pe locurile din față.

Legea prevede sancționarea șoferilor care nu respectă regulile privind transportul minorilor cu 4 sau 5 puncte - amendă.

Conducătorii auto riscă astfel amenzi de 810 sau 1.012,5 lei.

De asemenea, șoferii care transportă copii fără respectarea prevederilor legale vor primi și trei puncte de penalizare. Potrivit legii, atingerea unui prag de 15 puncte de penalizare duce la suspendarea permisului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 secunde

Amendă de 4 ori mai mare pentru câine decât pentru copil. ”Anomalie” legată de transportul pasagerilor pe scaunul din față
Educațieacum 15 minute

Carduri educaționale 2026: ce sume sunt încărcate pe tichetele sociale pe suport electronic. Peste 620.000 de beneficiari
Economieacum 31 de minute

Florea Grup sărbătorește 30 de ani de la înființare. Trei decenii de tradiție și excelență (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 5 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 31 de minute

Florea Grup sărbătorește 30 de ani de la înființare. Trei decenii de tradiție și excelență (P)
Aiudacum O oră

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este președinte al României. Lista obiectelor primite de Administrația Prezidențială
Evenimentacum 3 zile

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 4 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 5 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 7 ore

Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie
horoscop 2024
Evenimentacum 10 ore

Horoscop săptămâna 2 - 8 februarie 2026. Astrele ne somează să nu mai amânăm deciziile importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 2 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 minute

Carduri educaționale 2026: ce sume sunt încărcate pe tichetele sociale pe suport electronic. Peste 620.000 de beneficiari
Educațieacum 5 ore

Echipa Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, prezentă la competiția națională de robotică Meet the Techs 2026
Mai mult din Educatie