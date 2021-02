Orban: Măsurile de sprijin pentru economie adoptate anul trecut vor continua cel puțin până la 31 decembrie 2021

Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ proiectului care prevede desființarea Secției pentru Investigare a Infracțiunilor în Justiție, depus de ministrul Justiției.

Au fost înregistrate 11 voturi împotriva desființării și 8 voturi pentru desființare, potrivit Mediafax.

Avizul CSM pentru proiectul privind desființarea acestei secții, trimis de ministrul Justiției, Stelian Ion, este consultativ.

Reprezentanții USR PLUS au precizat miercuri că bilanțul celui de-al treilea an de activitate a Secției speciale nu face decât să confirme ceea ce și organismele internaționale, și societatea civilă, și noi tot spunem de la înființare încoace.

”Nu se justifică existența acestei structuri și ea trebuie desființată cât mai curând posibil”, au spus aceștia

Reprezentanții aceleiași formațiuni politice au mai spus că în anul 2020, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a finalizat doar două rechizitorii și a trimis în judecată trei inculpați.

”Explicația potrivit căreia activitatea SIIJ a fost redusă de restricțiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 ar fi credibilă dacă nu am ști că activitatea Secției speciale s-a rezumat și în 2019, an fără pandemie, tot la două cauze soluționate cu trimiterea în judecată a trei inculpați”, au mai spus reprezentanții USR PLUS.

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este o structură operativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, care a fost operaționalizată în 23 octombrie 2018.

În conformitate cu Legea nr. 304/2004, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

De asemenea, această secţie îşi păstrează competenţa de urmărire penală şi în situaţia în care, alături de persoanele menționate anterior sunt cercetate şi alte persoane, potrivit Ministerului Justiției.

