Ordin MEC: Românii care au studiat în Spațiul Economic European vor putea să își echivaleze diplomele, în țară, fără taxe

Românii care au studiat în statele aparținând Spațiului Economic European vor putea să își echivaleze diplomele în țară fără să mai plătească taxe, potrivit unui ordin emis, vineri de ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie.

Potrivit unui comunicat de presă al MEC, accesul pe piaţa muncii se va face „fără alte costuri” pentru această categorie.

MEC precizează că taxa pentru recunoaşterea/echivalarea studiilor preuniversitare şi universitare se va păstra numai pentru cetăţenii din afara Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene.

„An de an, în calitate de profesor, am dat recomandări elevilor mei pentru a studia la universităţi din străinătate. Mulţi dintre ei au ales să revină în ţară. Ca ministru al Educaţiei şi Cercetării am decis să respect efortul depus şi să îi încurajez pe românii care au studiat în spaţiul european să se angajeze şi să îşi continue studiile în România, prin simplificarea modului de recunoaştere a diplomelor de studii. Ceea ce au învăţat merită recunoscut şi apreciat. Ne bazăm şi pe ei să contribuie la construirea unei Românii normale, a unei Românii Educate”, a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, citată în comunicat.

Sursa: agerpres.ro

