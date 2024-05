(P.E.) Comunicat PNL Alba: Construim Pentru Oameni. La Cugir am accesat fonduri europene de peste 50 milioane de euro

La Cugir am accesat fonduri europene de peste 50 milioane de euro și cofinanțare din bugetul local, am schimbat fața orașului nostru!

1. Am modernizat cu peste 19 milioane de euro, 49 de străzi din oraș, am extins rutele de transport urban, am achiziționat 6 autobuze hibrid, 70 de biciclete electrice și am înființat piste pentru biciclete.

Vom continua modernizarea străzilor:

zona Cindeni – Plopilor, Făgețel, Primăverii și Avram Iancu

zona Râul Mic – Răchiții, Liliacului, Ciprian Porumbescu, Olteniei, Plevnei, Călugăreni și Putna

în oraș – Prunului, Florilor, Calea Dumbrăvii, Calea Murelor, Grigore Alexandrescu și Serelor

la Vinerea – Gării, Luncii, Nucului, Arinului, Toamnei, Cireșilor, Calea Gorunilor și Deal.

Vom continua amenajarea și extinderea locurilor de parcare.

2. Am modernizat si eficientizat iluminatul public. Urmează construirea unui parc fotovoltaic care va deservi instituțiile publice și iluminatul stradal.

3. Am investit peste 5 milioane de euro în Spitalul Orășenesc Cugir pentru modernizare și dotare cu aparatură de ultimă generație. Finalizăm modernizarea bucătăriei și reabilităm secția de boli infecțioase!

4. Am investit în educație peste 14 milioane euro, modernizând și dotând 13 corpuri de clădiri ale unităților școlare. Vom reabilita Colegiul Național David Prodan, sala de sport și Campusul Multifuncțional, căminul Colegiului Tehnic I.D. Lăzărescu și vom construi o grădiniță nouă la Vinerea.

5. Am investit în creșe și grădinițe pentru educația copiilor, continuăm cu spațiile de joacă din zonele: Doina, Drăgana, Râul Mic și Vinerea.

6. Am investit în infrastructură și urmează amenajarea de zone de agrement în Poiana cu Goruni și pe malul Râului Cugir, conectate printr-o pistă de biciclete. Vom amenaja zone de picnic pe malul Râului Mare și a Râului Mic.

7. Vom facilita accesul spre satele de munte pentru susținerea producătorilor locali și vom moderniza piețele.

8. Vom continua să susținem activitatea culturală prin punerea în valoare a Cetății Singidava, înființarea Casei Memoriale Dr. Ion Mihu și inaugurarea Muzeului Tehnicii din Cugir.

9. Am modernizat transportul public local și am investit într-un sistem de e-ticketing, 41 de stații de autobuz și am oferit facilități persoanelor vârstnice. Vom extinde transportul public în zona Cindeni și vrem să conectăm orașul cu localitățile învecinate.

10. Vom crea o zonă industrială în vederea atragerii investitorilor pentru a susține economia și pentru a crește nivelul de trai al cetățenilor.

