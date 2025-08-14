Connect with us

Educație

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică

Publicat

acum O oră

Ministerul Educației a publicat, în consultare publică, calendarele și regulile pentru Evaluarea Națională 2026, Bacalaureatul 2026 și Admiterea în învățământul liceal 2026-2027.

Documentele stabilesc datele probelor scrise și orale, perioadele simulărilor, procedurile de contestații și criteriile de repartizare computerizată, precum și noutăți importante privind vizualizarea lucrărilor și organizarea locurilor speciale.

Evaluarea Națională 2026 – calendar, reguli și noutăți – documentul AICI

Ministerul Educației a publicat propunerile pentru desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2026 care conțin inclusiv calendarul datele probelor, regulile de examen, detalii despre contestații și simulare.

Calendar oficial Evaluarea Națională 2026

  • Înscriere: 8 – 12 iunie 2026
  • Final cursuri clasa a VIII-a: 12 iunie 2026

Probele scrise:

  • 22 iunie – Limba și literatura română
  • 24 iunie – Matematică
  • 26 iunie – Limba și literatura maternă
  • Rezultate inițiale: 2 iulie (până la ora 12:00)
  • Contestații: 2 iulie (14:00–18:00) și 3–4 iulie
  • Rezultate finale: 9 iulie

Simulare Evaluare Națională 2026

  • 16 martie – Limba și literatura română
  • 17 martie – Matematică
  • 18 martie – Limba și literatura maternă
  • 30 martie – comunicarea rezultatelor

Reguli importante

  • Interzis accesul cu telefoane, materiale de studiu sau dispozitive electronice.
  • Comunicarea cu alți candidați sau cu exteriorul = eliminare din examen cu nota 1.
  • Corectare digitalizată de doi profesori; la diferențe >1 punct, lucrarea se reevaluează.
  • Nota după contestații este definitivă.
  • Rezultatele se afișează anonimizat.
  • Elevii își pot vizualiza lucrările înainte de contestații.

Bacalaureatul 2026 – calendar, probe și reguli. Documentul AICI

Calendar oficial Bacalaureat 2026

Probele de competențe:

  • 8–10 iunie – Limba română (oral)
  • 10–11 iunie – Limba maternă (oral)
  • 11–12 iunie – Limbă străină (oral)
  • 15–17 iunie – Competențe digitale

Probele scrise:

  • 29 iunie – Limba și literatura română
  • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă

Rezultate și contestații:

  • 7 iulie – rezultate inițiale (până la ora 12:00)
  • 7 iulie (14:00–18:00) și 8–9 iulie – contestații și vizualizare lucrări
  • 13 iulie – rezultate finale

Simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie – Limba și literatura română
  • 24 martie – Proba obligatorie a profilului
  • 25 martie – Proba la alegere
  • 26 martie – Limba și literatura maternă
  • 16 aprilie – comunicarea rezultatelor

Reguli importante

  • Interdicția telefoanelor, ceasurilor inteligente și materialelor ajutătoare.
  • Corectare digitalizată și contestații cu procedură unitară.
  • Rezultate anonimizate.
  • Vizualizare lucrări permisă înainte de contestații.

Admiterea la liceu 2026-2027 – calendar, criterii și locuri speciale. Documentul AICI

Calendarul și regulile pentru admiterea în liceu 2026-2027: etape, criterii de departajare, locuri speciale și probe de aptitudini.

Reguli generale

Media de admitere = media notelor de la Evaluarea Națională + media generală din V-VIII.

Departajare în caz de medii egale:

  • Media generală V–VIII
  • Nota la limba română din EN
  • Nota la matematică din EN
  • Nota la limba maternă (dacă este cazul)

Etapele repartizării

  • Completarea fișelor cu opțiuni
  • Repartizarea computerizată (două etape)
  • Depunerea dosarelor la liceele în care candidații au fost admiși

Locuri speciale

  • Pentru elevii rromi
  • Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES)
  • Admitere directă pentru olimpicii internaționali sau naționali de top

Probele speciale

  • Aptitudini pentru licee vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar, Waldorf)
  • Verificarea limbii moderne pentru clase bilingve (posibilă echivalare cu certificate internaționale sau rezultate la olimpiade)
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Concert de chitară în muzeul Principia din Alba Iulia: Maxim Belciug aduce un solo de chitară într-un spațiu încărcat de istorie
Evenimentacum 41 de minute

FOTO: Noua creșă din cartierul Aleea Parc din Sebeș a fost recepționată. Cum arată clădirea și cât a costat
Educațieacum O oră

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 2 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Toți operatorii vor avea obligația să asigure posibilitatea de plată cu cardul. Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei
Economieacum 20 de ore

Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro. ”Taxa Temu” vizează cumpărăturile de pe platformele extracomunitare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 3 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 minute

Concert de chitară în muzeul Principia din Alba Iulia: Maxim Belciug aduce un solo de chitară într-un spațiu încărcat de istorie
Evenimentacum 2 ore

Festivalul Toamnei la Apulum Agraria în șanțurile Cetății din Alba Iulia. Produse tradiționale și demonstrații culinare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 22 de ore

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie