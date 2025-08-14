Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică

Ministerul Educației a publicat, în consultare publică, calendarele și regulile pentru Evaluarea Națională 2026, Bacalaureatul 2026 și Admiterea în învățământul liceal 2026-2027.

Documentele stabilesc datele probelor scrise și orale, perioadele simulărilor, procedurile de contestații și criteriile de repartizare computerizată, precum și noutăți importante privind vizualizarea lucrărilor și organizarea locurilor speciale.

Evaluarea Națională 2026 – calendar, reguli și noutăți – documentul AICI

Ministerul Educației a publicat propunerile pentru desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2026 care conțin inclusiv calendarul datele probelor, regulile de examen, detalii despre contestații și simulare.

Calendar oficial Evaluarea Națională 2026

Înscriere: 8 – 12 iunie 2026

Final cursuri clasa a VIII-a: 12 iunie 2026

Probele scrise:

22 iunie – Limba și literatura română

24 iunie – Matematică

26 iunie – Limba și literatura maternă

Rezultate inițiale: 2 iulie (până la ora 12:00)

Contestații: 2 iulie (14:00–18:00) și 3–4 iulie

Rezultate finale: 9 iulie

Simulare Evaluare Națională 2026

16 martie – Limba și literatura română

17 martie – Matematică

18 martie – Limba și literatura maternă

30 martie – comunicarea rezultatelor

Reguli importante

Interzis accesul cu telefoane, materiale de studiu sau dispozitive electronice.

Comunicarea cu alți candidați sau cu exteriorul = eliminare din examen cu nota 1.

Corectare digitalizată de doi profesori; la diferențe >1 punct, lucrarea se reevaluează.

Nota după contestații este definitivă.

Rezultatele se afișează anonimizat.

Elevii își pot vizualiza lucrările înainte de contestații.

Bacalaureatul 2026 – calendar, probe și reguli. Documentul AICI

Calendar oficial Bacalaureat 2026

Probele de competențe:

8–10 iunie – Limba română (oral)

10–11 iunie – Limba maternă (oral)

11–12 iunie – Limbă străină (oral)

15–17 iunie – Competențe digitale

Probele scrise:

29 iunie – Limba și literatura română

30 iunie – Proba obligatorie a profilului

2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie – Limba și literatura maternă

Rezultate și contestații:

7 iulie – rezultate inițiale (până la ora 12:00)

7 iulie (14:00–18:00) și 8–9 iulie – contestații și vizualizare lucrări

13 iulie – rezultate finale

Simulare Bacalaureat 2026

23 martie – Limba și literatura română

24 martie – Proba obligatorie a profilului

25 martie – Proba la alegere

26 martie – Limba și literatura maternă

16 aprilie – comunicarea rezultatelor

Reguli importante

Interdicția telefoanelor, ceasurilor inteligente și materialelor ajutătoare.

Corectare digitalizată și contestații cu procedură unitară.

Rezultate anonimizate.

Vizualizare lucrări permisă înainte de contestații.

Admiterea la liceu 2026-2027 – calendar, criterii și locuri speciale. Documentul AICI

Calendarul și regulile pentru admiterea în liceu 2026-2027: etape, criterii de departajare, locuri speciale și probe de aptitudini.

Reguli generale

Media de admitere = media notelor de la Evaluarea Națională + media generală din V-VIII.

Departajare în caz de medii egale:

Media generală V–VIII

Nota la limba română din EN

Nota la matematică din EN

Nota la limba maternă (dacă este cazul)

Etapele repartizării

Completarea fișelor cu opțiuni

Repartizarea computerizată (două etape)

Depunerea dosarelor la liceele în care candidații au fost admiși

Locuri speciale

Pentru elevii rromi

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES)

Admitere directă pentru olimpicii internaționali sau naționali de top

Probele speciale

Aptitudini pentru licee vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar, Waldorf)

Verificarea limbii moderne pentru clase bilingve (posibilă echivalare cu certificate internaționale sau rezultate la olimpiade)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News