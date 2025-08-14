Educație
Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Ministerul Educației a publicat, în consultare publică, calendarele și regulile pentru Evaluarea Națională 2026, Bacalaureatul 2026 și Admiterea în învățământul liceal 2026-2027.
Documentele stabilesc datele probelor scrise și orale, perioadele simulărilor, procedurile de contestații și criteriile de repartizare computerizată, precum și noutăți importante privind vizualizarea lucrărilor și organizarea locurilor speciale.
Evaluarea Națională 2026 – calendar, reguli și noutăți – documentul AICI
Ministerul Educației a publicat propunerile pentru desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2026 care conțin inclusiv calendarul datele probelor, regulile de examen, detalii despre contestații și simulare.
Calendar oficial Evaluarea Națională 2026
- Înscriere: 8 – 12 iunie 2026
- Final cursuri clasa a VIII-a: 12 iunie 2026
Probele scrise:
- 22 iunie – Limba și literatura română
- 24 iunie – Matematică
- 26 iunie – Limba și literatura maternă
- Rezultate inițiale: 2 iulie (până la ora 12:00)
- Contestații: 2 iulie (14:00–18:00) și 3–4 iulie
- Rezultate finale: 9 iulie
Simulare Evaluare Națională 2026
- 16 martie – Limba și literatura română
- 17 martie – Matematică
- 18 martie – Limba și literatura maternă
- 30 martie – comunicarea rezultatelor
Reguli importante
- Interzis accesul cu telefoane, materiale de studiu sau dispozitive electronice.
- Comunicarea cu alți candidați sau cu exteriorul = eliminare din examen cu nota 1.
- Corectare digitalizată de doi profesori; la diferențe >1 punct, lucrarea se reevaluează.
- Nota după contestații este definitivă.
- Rezultatele se afișează anonimizat.
- Elevii își pot vizualiza lucrările înainte de contestații.
Bacalaureatul 2026 – calendar, probe și reguli. Documentul AICI
Calendar oficial Bacalaureat 2026
Probele de competențe:
- 8–10 iunie – Limba română (oral)
- 10–11 iunie – Limba maternă (oral)
- 11–12 iunie – Limbă străină (oral)
- 15–17 iunie – Competențe digitale
Probele scrise:
- 29 iunie – Limba și literatura română
- 30 iunie – Proba obligatorie a profilului
- 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării
- 3 iulie – Limba și literatura maternă
Rezultate și contestații:
- 7 iulie – rezultate inițiale (până la ora 12:00)
- 7 iulie (14:00–18:00) și 8–9 iulie – contestații și vizualizare lucrări
- 13 iulie – rezultate finale
Simulare Bacalaureat 2026
- 23 martie – Limba și literatura română
- 24 martie – Proba obligatorie a profilului
- 25 martie – Proba la alegere
- 26 martie – Limba și literatura maternă
- 16 aprilie – comunicarea rezultatelor
Reguli importante
- Interdicția telefoanelor, ceasurilor inteligente și materialelor ajutătoare.
- Corectare digitalizată și contestații cu procedură unitară.
- Rezultate anonimizate.
- Vizualizare lucrări permisă înainte de contestații.
Admiterea la liceu 2026-2027 – calendar, criterii și locuri speciale. Documentul AICI
Calendarul și regulile pentru admiterea în liceu 2026-2027: etape, criterii de departajare, locuri speciale și probe de aptitudini.
Reguli generale
Media de admitere = media notelor de la Evaluarea Națională + media generală din V-VIII.
Departajare în caz de medii egale:
- Media generală V–VIII
- Nota la limba română din EN
- Nota la matematică din EN
- Nota la limba maternă (dacă este cazul)
Etapele repartizării
- Completarea fișelor cu opțiuni
- Repartizarea computerizată (două etape)
- Depunerea dosarelor la liceele în care candidații au fost admiși
Locuri speciale
- Pentru elevii rromi
- Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES)
- Admitere directă pentru olimpicii internaționali sau naționali de top
Probele speciale
- Aptitudini pentru licee vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar, Waldorf)
- Verificarea limbii moderne pentru clase bilingve (posibilă echivalare cu certificate internaționale sau rezultate la olimpiade)
