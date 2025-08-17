Eveniment
Program duminică 17 august – Festivalul Roman Apulum. Evenimentul continuă cu ultima zi, în care va avea loc un moment important: Marea bătălie – Ad Portas!
Pe parcusul zilei, vizitatorii vor putea participa în continuare la ateliere militare și meșteșugărești, vor putea vizita tabăra romană și la demonstrații de tehnică militară.
Program duminică, 17 august
10.30 – 17.00 Tabăra antică
- ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
10.30 – 17.00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
12.00 Competiție sportivă/pentatlon antic
Piața Cetății
15.00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
15.30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
16.00 Marea bătălie – Ad Portas!
Piața Cetății
17.00 Parada trupelor.
Ceremonialul de închidere a festivalului
Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul
