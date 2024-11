(P) VIDEO: Noul food court din Alba Mall se deschide

A fost odată anul de grație 2007. A fost anul-reper în care Alba Iulia a primit ce și-a dorit. Și ceva în plus. Alba Mall a devenit ceva mai mult decât un spațiu de shopping cum nu se mai văzuse până atunci.

Albaiulienii au primit, de la albaiulieni cu suflet și cu dorința de a dărui cu adevărat ceva relevant comunității, un spațiu în care să se întâlnească, să socializeze, să se distreze, să petreacă timp de calitate cu prietenii și familia.

27 noiembrie 2024: Alba Mall și-a luat în serios misiunea și a pregătit, într-un timp record, un spațiu complet refăcut- zona de food court a mall-ului, cadou de aniversare pentru sutele de mii de oameni care i-au trecut pragul în cei 17 ani petrecuți împreună.



Ne este foarte clar că schimbarea e necesară, că adaptarea și reinventarea trebuie să fie permanente. Tocmai de aceea nu ne vom opri la zona de food court, pregătită deja pentru marea redeschidere, din 27 noiembrie. Pas cu pas, culoar după culoar, majoritatea spațiilor de shopping din Alba Mall vor avea parte de un facelift consistent.

Pregătim surprize noi, premii, magazine noi, provocări și promoții noi, din care toți clienții să aibă ceva interesant și consistent de câștigat, un concept de shopping cu totul nou care să îl facă pe fiecare albaiulian să se regăsească și să se simtă cu adevărat acasă în primul mall local, mall-ul albaiulienilor- Alba Mall. În curând, vom inaugura un spațiu pentru aniversări destinat celor mici, în zona de food, și noi atracții culinare.

Între timp, oferta locală în materie de shopping a evoluat, dar asta nu poate decât să ne bucure și motiveze. Pentru că, fără să concureze cu nimeni, Alba Mall nu a încetat nicio clipă, de la momentul în care primul cumpărător i-a trecut pragul și până acum, să se reinventeze, să își asculte clienții și să se adapteze permanent nevoilor acestora si dorinței lor de a avea toate facilitățile aici, la câțiva pași de casă.

Le mulțumim pentru implicare și seriozitate lui Lucian Craiu, cel care și-a imaginat cum poate arăta acest living urban, și companiei New Plus Construct. Și tuturor firmelor din Alba Iulia cu care am reușit ca, într-o lună, să finalizam.

În egală măsură, le mulțumim partenerilor noștri de la Antik Food, Bucătarul Meu, tuturor celor din Alba Mall, alături de care formăm o mare familie, de 17 ani, pentru înțelegerea manifestată și, în special, albaiulienilor noștri care au făcut din acest loc unul special. Din 27, suntem deschiși la bun gust!

