Militar condamnat pentru un accident rutier mortal la Ocna Mureș. Procentul de vină după ce a lovit un bărbat beat aflat pe stradă

Un militar din cadrul Unității Militare 01810 Mediaș a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud, în urma unui accident mortal în care a fost implicat în urmă cu cinci ani.

Mai exact, tânărul în vârstă acum de 28 de ani, a fost implicat într-un accident rutier pe când avea 23 de ani, în Ocna Mureș. Mai exact, într-o noapte de septembrie a lovit un bărbat beat care a tercut strada printr-un loc nepermis.

La cinci ani distanță de la accidentul rutier, magistații din Aiud l-au considerat pe șofer mai mult vinovat decât pe bărbatul care mergea beat pe stradă.

În data de 4 august 2025, acesta a fost condamnat în primă instnață pentru ucidere din culpă. Fapta pentru care bărbatul a fost condamnat a avut loc în noaptea de 13 septembrie 2020, pe strada Mihai Eminescu din oraș.

Atunci, în jurul orei 01.00, șoferul conducea cu o viteză de aproape 90 de kilometri la oră, când în fața sa a apărut un bărbat ce tranversa strada printr-un loc nepermis.

Următorul moment a fost violent: Șoferul nu a mai apucat să frâneze și l-a izbit în plin pe bărbat. Acesta a fost proiectat în afara drumului unde a și murit.

La autopsie, bărbatul de 35 de ani avea o alcoolemie de 2,55 g‰ alcool pur în sânge.

Cum au judecat magistrații cazul

Judecătorii din Aiud au concluzionat că șoferul a fost mai vinovat decât bărbatul decedat, deoarece circula cu o viteză de 90 de kilometri la oră, când în zonă era o limită maximă de 50 de kilometri la oră.

Drept urmare instanța a stabilit un grad de instanța va stabili un grad de culpă de 60% pentru șofer și de 40% pentru victimă. În cazul victimei magistrații l-au considerat vinovat pentru faptul că: alcoolemia ridicată a ”împiedicat victima să se asigure în mod corespunzător și să se oprească înainte de a trece peste marcajul longitudinal care separa sensurile de mers”, au notat aceștia.

Concluzia Judecătoriei Aiud

În linii mari magistrații au notat că din cauza vitezei de 90 de kilometri la oră, șoferul nu a mai avut timp de a reacționa când bărbatul beat i-a ajuns în față.

Drept urmare, dacă conducea cu viteaza maximă de 50 de kilometri la oră ar fi avut timp de reacție.

” Relevant, sub acest din urmă aspect, este faptul că la locul evenimentului rutier nu au fost identificate urme de frânare, ceea ce denotă că, în momentul apariției stării de pericol, inculpatul nu a avut timpul necesar pentru a reacționa”, au notat judecătorii în motivarea instanței.

Pedeapsa

Pentru accidentul rutier în care a fost implicat în urmă cu cinci ani, în data de 4 august 2025, șoferul a fost condamnat la un an și 4 luni de închisoare cu suspendare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News