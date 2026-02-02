Connect with us

Economie

Orașul din România în care oamenii dau două treimi din salariu pe chirie. Situația din Alba. Posibile scumpiri în 2026

Publicat

acum 51 de secunde

Tot mai mulți români se așteaptă la noi scumpiri ale chiriilor în 2026, într-un context în care, în unele orașe, costul locuirii a ajuns deja să consume peste jumătate din venitul lunar.

Un studiu realizat de Imobiliare.ro și Unlock Market Research arată că 71% dintre respondenți cred că în 2026 chiriile vor continua să crească. Doar 16% se așteaptă la o stagnare a pieței, iar 13% cred că prețurile ar putea scădea.

Potrivit Imobiliare.ro „chiriile nu au avut același ritm de creștere ca prețurile de vânzare, ceea ce afectează randamentele. Coroborat cu majorarea taxelor și a impozitelor, ne așteptăm ca în 2026 proprietarii să încerce să își optimizeze câștigurile prin creșterea chiriilor”

București: peste jumătate din salariu se duce pe chirie

În București, chiria medie solicitată pentru un apartament nou cu două camere a ajuns la 780 de euro/lună. Raportat la salariul mediu net, de aproximativ 1.370 de euro, rezultă că un chiriaș alocă circa 57% din venituri pentru locuire.

Cele mai scumpe zone din București:

  • Primăverii – aproximativ 2.500 euro/lună
  • Aviatorilor – Kiseleff – 1.500 euro/lună
  • Herăstrău – 1.500 euro/lună

La polul opus, cele mai accesibile cartiere rămân Rahova, Militari și Drumul Taberei, unde chiria medie pentru un apartament ajunge la 450 euro/lună.

Timișoara: chirii mai mici, salarii mai mari

În Timișoara, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 500 euro/lună, în timp ce salariul mediu net ajunge la 1.167 euro. Astfel, chiria reprezintă circa 43% din venitul lunar, una dintre cele mai mici ponderi din marile orașe.

Cele mai scumpe zone din Timișoara

  • Cetate (600 euro),
  • Elisabetin–Odobescu (550 euro)
  • Lipovei (500 euro),

Cele mai accesibile sunt Calea Șagului, Iosefin și zona Dorobanților.

Iași: chiria ajunge la aproape jumătate din venit

În Iași, chiria medie pentru un apartament nou cu două camere este de aproximativ 500 euro/lună, în condițiile unui salariu mediu net de 1.039 euro. Rezultă o pondere de aproximativ 48% din venituri.

Cele mai scumpe zone sunt centrul orașului și Copou–Sărărie, iar cele mai accesibile rămân CUG, Galata și Dacia.

Cluj-Napoca: chirii mari, pe măsura salariilor

În Cluj-Napoca, proprietarii cer, în medie, 700 euro/lună pentru un apartament cu două camere într-un imobil nou. Suma reprezintă 53% din salariul mediu net, estimat la 1.316 euro.

Cele mai scumpe cartiere sunt Zorilor, Bună Ziua, Gruia, Andrei Mureșanu și Borhanci, Mărăști în timp ce Mănăștur, Dâmbul Rotund și Gheorgheni oferă chirii mai accesibile.

Brașov: oraș turistic, chirii ridicate

În Brașov, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 600 euro/lună, echivalentul a 59% din salariul mediu net.

Drumul Poienii este cea mai scumpă zonă, cu chirii de până la 1.000 euro/lună, urmată de centrul istoric. Zonele mai accesibile sunt Gara, Astra și Scriitorilor.

Constanța: peste 60% din salariu pentru chirie

În Constanța, chiria pentru un apartament nou cu două camere ajunge la 600 euro/lună, în timp ce salariul mediu net este de doar 959 euro. Astfel, chiria reprezintă aproximativ 63% din venitul lunar.

Cele mai scumpe zone sunt Faleza Nord și centrul orașului, iar cele mai accesibile: Tomis Nord, Tomis III și Inel II.

Situația chiriilor în județul Alba

Alba Iulia, Sebeș și Blaj: sub marile orașe, dar în creștere

Alba Iulia

În Alba Iulia, chiriile sunt mai mici decât în marile centre universitare, dar presiunea asupra veniturilor rămâne ridicată:

Garsoniere: 200 – 300 euro
Apartamente cu 2 camere: 350 – 380 euro
Apartamente cu 3 camere: 300 – 450 euro
Case: 450 – 900 euro

Zonele Cetate și Centru sunt cele mai scumpe, în timp ce cartierele periferice ( Ampoi I,II,III, Partoș, Micești) oferă chirii mai accesibile. Chiria poate ajunge la 45–55% din salariul mediu local.

Sebeș

În Sebeș, cererea generată de industrie menține chiriile la un nivel relativ ridicat:

  • Garsoniere: 230 – 300 euro
  • Apartamente cu 2 camere: 280 – 350 euro
  • Apartamente cu 3 camere: 340 – 420 euro
  • Case: 450 – 650 euro

Blaj

Cel mai accesibil oraș din zonă rămâne Blaj, însă și aici se observă creșteri:

  • Garsoniere: 200 – 280 euro
  • Apartamente cu 2 camere: 250 – 330 euro
  • Apartamente cu 3 camere: 300 – 400 euro
  • Case: 400 – 600 euro
