Performanță remarcabilă: CSM Unirea Alba Iulia a câștigat Cupa României la polo feminin

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat Cupa României la polo feminin. CSM Unirea Alba Iulia a obținut trofeul Cupa României la polo pe apă feminin, după ce le-a învins pe cele mai bune echipe ale competiţiei, în turneul găzduit de Bazinul „Mureşul” din Târgu Mureş.

Echipa din Alba Iulia a învins CSA Steaua, Rapid București și CSU Oradea.

„Încheiem cel mai bun an de la înființarea CSM-ului, iar pentru asta trebuie să mulțumim Primăriei Municipiului Alba Iulia, domnului primar Gabriel Pleșa, Consiliului Județean Alba și domnului președinte al CJ Alba, Ion Dumitrel pentru susținerea acordată în acest an, an în care am câștigat cupa la polo,suntem în Sferturile de Finală în Cupa României la fotbal și suntem pe loc de baraj cu echipa de fotbal.

Totodată am obținut medalie de argint la rugby feminin și am castigat Cupa României la feminin, la junioare, deci vorbim clar despre un an prolific.

Ne propunem ca în 2025 să ridicăm ștacheta cât mai sus”, a declarat directorul CSM Unirea Alba Iulia, Radu Urcan.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News