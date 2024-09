Pescar din Alba, șocat de prețul practicat de AJVPS Sibiu pentru obținerea permisului de pescuit. Ce suma i-a fost cerută

Un pescar din Alba a fost șocat de prețurile practicate de AJVPS Sibiu referitoare la obținerea autorizației pentru pescuit recreativ. Iosif este un pensionar din Cugir, iar la începutul lunii septembrie a mers la AJVPS Sibiu pentru a-și reface permisul de pescuit.

Însă, când a ajuns la sediul asociației a aflat că are de plătit peste 300 de lei pentru autorizație. Modul în care a interacționat cu cei din conducerea AJVPS Sibiu l-a povestit reporterilor de la oradesibiu.ro.

Este vorba despre o autorizație de pescuit recreativ pe râul Olt. La Sibiu sunt două asociații pentru pescari, una cu sediul pe strada Constituției, și alta cu biroul pe strada Ștefan cel Mare. Bărbatul din Alba este membru în ambele asociații.

„Am fost vineri la AJVPS Sibiu pe strada Constituției. Ușa casieriei era închisă și mai mulți pescari așteptau. Nu a venit nimeni. M-am dus în față la birouri, am încercat ușa și era deschisă. Am intrat, înăuntru era cam întuneric, la un birou imens stătea un domn pe care l-am întrebat dacă este Romeo Stoicescu. Mi-a răspuns cu un da zeflemitor.

I-am spus că am venit să vizez permisul pe 2024 și vreau și ANPA pe Olt Sibiu. Mi-a cerut să îi plătesc 300 și ceva de lei ca să îmi dea chitanță. I-am spus «domnule, sunt pensionar, am 72 ani și am un handicap accentuat de gradul 2 și pe anul 2023 am plătit 80 lei».

Mi-a răspuns că asta a fost demult, acum trebuie să plătesc 220 lei. L-am întrebat cum să plătesc 220 lei pentru că mai sunt trei luni și anul e gata. Mi-a răspuns cinic că acum are nevoie de bani și dacă vreau mai ieftin să vin când o să am 80 de ani, atunci va fi mai ieftin”, a spus Iosif, citat de oradesibiu.ro.

Ce au precizat reprezentații AJVPS Sibiu

Reporterii ziarului au solicitat un punct de vedere conducerii asociației. Reprezentații conducerii nu au negat prețul pe care îl practică, însă au spus că mare parte dintre pescarii asociației plătesc banii respectivi, chiar dacă mai sunt unii care critică tarifele.

„Sunt o grămadă de oameni care sunt nemulțumiți, aceeași care nu se identifică, cu asociația. Membrii au obligația să susțină financiar existența asociației, lucru pe care nu vor să îl audă. Ei vor ieftin și pretind să nu plătească pe tot anul, ci doar pe două luni. Ei trebuie să asigure cheltuiala anuală a asociației, prin cota de membru. Dacă este pensionar, plătește 220 de lei, iar 370 de lei dacă nu este pensionar.

În evidențele noastre asociația are 6.000 de membri, dintre care mulți vin și pleacă, dar dintre toți avem 3.000, 4.000 care își plătesc anual autorizația. De reducere au beneficiat cei care au plătit autorizația la început de an”, a explicat conducerea AJVPS Sibiu, Romeo Stoicescu, citat de reporterii oradesibiu.ro.

