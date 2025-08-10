Un minor care a ieșit la o plimbare nocturnă, la volanul unei mașini, pe străzile din Mihalț a fost tras pe dreapta de polițiști

Un minor în vârstă de 16 ani a fost prins în noaptea de sâmbătă spre duminică (9 -10 august), în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Mihalț.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 10 august 2025.

Tânărul a fost oprit de polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj. A fost vorba despre un control de rutină, dar la scurt timp oamenii legii și-au dat seama că autoturismul este condus de un minor.

”Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News