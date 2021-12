Peste 60 de terenuri expropriate la Alba Iulia pentru modernizarea unei străzi. Proiect în Consiliul Local

Certificatul va include trei alternative disponibile, vaccinare, trecerea prin boală sau testare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a anunțat că vor fi acordate 15 vouchere electronice pentru testarea angajaților, pentru a nu „crea o presiune foarte mare nici pe angajator și nici pe angajați.

Ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, cum se va folosi certificatul Covid la locul de muncă, pe baza proiectului de lege care urmează să intre în vigoare.

Trei alternative în certificat și 15 vouchere electronice pentru testare

Rafila a precizat că certificatul va include trei alternative disponibile, vaccinare, trecerea prin boală sau testare. Ministrul a anunțat și că vor fi acordate 15 vouchere electronice pentru testarea angajaților, pentru a nu „crea o presiune foarte mare nici pe angajator și nici pe angajați”. Proiectul de lege ar putea fi adoptat prin asumarea răspunderii potrivit Digi24.

„Este vorba despre o propunere pe care noi am făcut-o, din partea Ministerului Sănătății, lucrată împreună cu experții de la Institutul Național de Sănătate Publică, nu este o propunere care duce la introducerea automată a certificatului verde și pregătește România ca în cazul în care se intuiește apariția unei situații epidemiologice deosebite care ar putea să se traducă printr-un nou val pandemic, să avem la dispoziției un instrument care să prevină creșterea numărului de cazuri în mod abrupt, să prevină un număr de decese important.

Nu putem să acceptăm, cred, cel puțin din punctul meu de vedere, ca om de sănătate publică și o responsabilitate clară, în acest moment, în calitate de ministru al sănătății, să așteptăm ca lucrurile să se întâmple și să nu luăm niciun fel de măsură, încât să prevenim o creștere dramatică a numărului de cazuri care ar putea să blocheze sistemul de sănătate și să pună opreliști accesului la servicii medicale pentru alte categorii de cetățeni.

Ne preocupă toți bolnavii din România, nu doar cei care sunt infectați cu noul coronavirus”, a spus ministrul sănătății.

Ce prevede proiectul de lege

„Prevede utilizarea unui certificat electronic Covid care are cele trei alternative disponibile, respectiv vaccinare, trecere prin infecție și testare. Ca să nu creem o presiune foarte mare pe angajator și nici pe angajați, am propus acordarea acestui pachet de 15 vouchere electronice, încercăm să le facem electronice ca să fie usor de utilizat, care pot fi utilizate la oricare dintre operatorii sau oricare dintre locurile de testare, indiferent că vorbim despre medicii de familie, despre farmacii, despre laboratoare.

El va avea o valoare standard, decontabilă de către aceste persoane sau instituții care efectuează testarea și valabilitatea sau durata utilizării lor va fi în acest interval de timp în care va fi nevoie de certificat.(…) Fiecare voucher înseamnă o testare. Cele 15 teste acoperă o perioadă de 30 de zile lucrătoare sau 42 de zile calendaristice, adică 6 săptămâni

Diferența față de forme anterioare sau chiar de experiența altor țări este că introducem un mecanism de utilizare a certificatului atunci când avem o creștere timp de trei săptămâni consecutiv cu un anumit indice, de 1,5, indice mediu. Renunțarea la certificat se face când trendul devine descrescător, iar incidența sub 1 la mie”. a declarat Rafila.

Cine ar putea fi exceptat de la acest certificat

”Încercăm să facem excepție pentru cei care desfășoară activități unde sunt foarte puțini angajați, care nu intră, însă, în contact cu persoane, de exemplu cei care lucrează în zona serviciilor, trebuie să te întâlnești cu un număr mare de persoane. Deci discutăm de activități care nu presupun activități deosebite”.

Rafila despre adoptarea legii prin asumarea răspunderii

„ Eu cred că trebuie să fim echilibraţi, dar trebuie să fim şi responsabili pentru sănătatea publică. (…) Ideea este următoarea: decizia va fi politică.

Trebuie să ajungem la un consens din partea coaliţiei. Atât eu, ca ministru al Sănătăţii şi ca profesionist în sănătate, ca şi colegi mei din PSD, sprijin această iniţiativă. Rămâne ca ceilalţi parteneri ai noştri din coaliţie să accepte această soluţie sau să o îmbunătăţească, dar trebuie să găsim o soluţie, astfel încât noi să fim pregătiţi înainte de valul pandemic”, a afirmat Rafila la Parlament.

„Dacă noi adoptăm, să spunem, până la sfârşitul acestei luni sau în prima săptămână din luna ianuarie acest certificat, atunci o să putem să numărăm săptămânile de creştere corect. Dacă noi însă o să-l adoptăm, să spunem, pe data de 1 februarie, atunci o să mai trebuiască să mai aşteptăm nişte săptămâni să crească numărul de cazuri. Or, nu este în regulă”, a adăugat ministrul.

„Ideea certificatului este de reacție rapidă”

Potrivit lui Rafila, „ideea acestui certificat este de reacţie rapidă – imediat cum apare creşterea, să poţi să reacţionezi”.

„Şi am încercat să mai dau odată exemplul acesta – extrapolând ceea ce s-a întâmplat astă-vară, deci creşterea a început pe data de 5 iulie şi dacă am fi utilizat această propunere pentru certificatul verde, atunci am fi avut o introducere a certificatului verde în jurul datei de 1 august. Asta înseamnă comportament preventiv.

Din păcate, forma existentă în Parlament, care a fost depusă după 14 săptămâni de creştere, nu după 3 săptămâni de creştere, a fost mult prea târziu introdusă şi a făcut referire exclusiv la personalul medical.

Or, lucrul acesta, din păcate, îl vedem acum şi am trecut printr-un val pandemic care a produs foarte multe decese. (…) Trebuie văzut foarte clar care este cadrul constituţional pentru fiecare – un parlamentar nu este un angajat – şi trebuie găsită o soluţie care să nu facă discriminări pe diversele categorii”, a explicat Alexandru Rafila.

Rafila: Cred că valul 5 al pandemiei va dura cel puţin două luni. Risc maxim în februarie şi martie 2022

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat marţi că valul 5 al pandemiei de COVID va dura, probabil, cel puţin două luni, iar februarie şi martie vor fi lunile de risc maxim.

„Eu cred că valul 5 al pandemiei va dura mai mult de o lună şi jumătate, probabil că va dura cel puţin două luni, văzând ce se întâmplă şi în alte ţări. Nu avem de unde să ştim cât timp va dura, dar vedem cam cum evoluează lucrurile. Cred că lunile de risc maxim sunt lunile februarie şi martie”, a spus Rafila, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că în proiectul de lege privind aplicarea certificatului electronic COVID în România este prevăzut că şi persoanele vaccinate cu o singură doză vor primi un certificat, dar el va deveni definitiv doar în momentul în care se vor vaccina cu a doua doză.

Ministrul Sănătăţii a precizat că certificatul electronic COVID va fi aplicat doar pe teritoriul ţării noastre, iar românii care vor să călătorească în alte state trebuie să respecte legislaţia europeană în privinţa certificatului verde.

Co-președinții AUR, George Simion și Claudiu Târziu, se laudă că au blocat certificatul COVID, prin protestul organizat, marți, la Parlament: „ 1-0 pentru români. Certificatul verde, blocat”.

După protestul violent de la Parlament, organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), co-președinții George Simion și Claudiu Târziu au transmis că le mulțumesc participanților potrivit Mediafax.

Ei își exprimă, totodată, speranța că politicienii au înțeles semnalul transmis în legătură cu introducerea certificatului verde la locul de muncă.

„Protestul a fost un succes, pentru că, cel puțin pentru moment, am reușit să blocăm adoptarea proiectului de lege în Parlament. Românii nu vor, în majoritatea lor, introducerea certificatului verde la locul de muncă, iar astăzi (marți – n.r.) s-a văzut clar acest lucru.

Mai mult, parlamentarii de la PSD, PNL, USR și UDMR nu au avut curajul să iasă în fața oamenilor și să le vorbească, ceea ce arată o ruptură evidentă între clasa politică și poporul român. Cei care ocupă astăzi fotoliile Parlamentului nu mai reprezintă pe nimeni”, a declarat senatorul Claudiu Târziu, co-președinte AUR.

„Este o victorie a Alianței pentru Unirea Românilor, o victorie a românilor. Felicit manifestanții și forțele de ordine pentru un nou protest lipsit de incidente și țin să precizez că niciun protest AUR din trecut nu s-a soldat cu violențe. Întotdeauna, când au fost observați agitatori, oamenii noștri s-au delimitat ferm de ei. Este ceea ce am făcut și astăzi”, a subliniat deputatul George Simion, co-președinte AUR.

Simion și Târziu atrag atenția că PSD-PNL-UDMR au anunțat că iau în considerare adoptarea certificatului Covid prin asumarea răspunderii de către Guvern.

