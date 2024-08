Peste 80 de jucători de golf din țară și străinătate sunt așteptați la Romanian Amateur Open 2024, la Theodora Golf Club

În perioada 12-14 septembrie 2024, Theodora Golf Club, cel mai mare teren de golf din România, va găzdui cea de-a 4-a ediție a Romanian Amateur Open 2024. Această competiție prestigioasă, organizată sub egida Federației Române de Golf, inclusă în World Amateur Golf Ranking® / WAGR®, va reuni peste 80 de jucători din țară și din străinătate.

„Romanian Amateur Open 2024 promite să fie un spectacol de talent și pasiune, unde jucătorii își vor demonstra abilitățile și vor lupta pentru puncte valoroase în clasamentul WAGR®. Suntem onorați să găzduim jucători de elită din țară, Europa și Statele Unite, contribuind astfel la promovarea golfului românesc și a imaginii României pe plan internațional.

Cu condiții de joc impecabile și ospitalitatea renumită a resortului Theodora Golf Club, turneul este deja un reper important pentru golful românesc. Acest eveniment, inclus în calendarul EGA, reprezintă cel mai important moment al anului competițional pentru noi, iar sprijinul Federației Române de Golf și al partenerilor noștri este foarte apreciat”, a declarat Theodora Popa, Vicepreședinte Theodora Golf Club.

Unde te poți înscrie în competiție

Înscrierile în competiție se pot face până pe 6 septembrie 2024, în aplicația AM GOLF. Membrii clubului Theodora Golf Club beneficiază de pachete speciale.

Proiectat la standarde profesioniste pentru a oferi o experiență de joc excepțională atât pentru profesioniști, cât și pentru amatori, Theodora Golf Club, cel mai mare teren de golf din România, și-a creat deja o reputație de excelență printre jucătorii din țară și străinătate care apreciază facilitățile de top. Situat în comuna Teleac, județul Alba, terenul de golf cu cele 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m îmbină excelența sportivă cu un cadru pitoresc.

Romanian Amateur Open 2024 este o sărbătoare a golfului

„Echipa Theodora Golf Club face totul pentru a se asigura că terenul nostru este în cea mai bună formă și suntem nerăbdători să vedem jucătorii din țară și din străinătate bucurându-se de standardele internaționale profesioniste ale terenului nostru.

Romanian Amateur Open 2024 este o sărbătoare a golfului, o ocazie de a celebra spiritul comunității de golf și de a încuraja schimburile culturale și sportive între participanți.

Sperăm ca publicul, care are intrare gratuită în resort, să vină în număr cât mai mare ca să susțină jucătorii, contribuind astfel la atmosfera vibrantă a turneului”, afirmă Debora Vesa, Resort Manager Theodora Golf Club, care completează: „Turneele de această anvergură sunt și o oportunitate de parteneriate și sponsorizări pentru companiile și organizațiile care împărtășesc pasiunea noastră pentru golf și care doresc să fie asociate cu excelența și prestigiul oferite de Theodora Golf Club”.

World Amateur Golf Ranking® / WAGR®, este clasamentul feminin (WWAGR) și masculin (MWAGR) pentru jucătorii amatori de golf de elită, la nivel internațional. Serviciul global pentru golf oferit de R&A și USGA încorporează și evaluează la nivel mondial a atât evenimentele pentru amatori, cât și cele pentru profesioniști, clasamentul WAGR® fiind recunoscut la nivel mondial ca cel mai bun sistem de clasificare pentru golful amator. Acumularea punctelor în acest clasament reprezintă drumul spre participarea la competiții de renume.

Golf pentru profesioniști, dar și pentru începători

Pe lângă turneele pe care le găzduiește, Theodora Golf Club este resortul în care oricine se poate bucura de experiența golfului, se poate antrena și își poate perfecționa tehnicile de joc, profitând de cursurile cu instructori de golf experimentați și bine pregătiți care oferă lecții de golf pentru adulți și copii, atât începători, cât și avansați. Pachetul Golf with a Pro oferă tuturor celor interesați 8 lecții individuale cu instructor @Driving Range & Putting Green și 2 X 18 cupe cu instructor. De asemenea, pachetul susține obținerea certificării de jucător, asigură echipamentul pentru lecții și aduce un beneficiu de 50% discount la primul membership.

Recunoaștere națională și internațională

De-a lungul celor aproape șapte ani de la inaugurare, resortul din inima Transilvaniei a câștigat mai multe premii și recunoașteri, atât internaționale, cât și locale. Theodora Golf Club a fost desemnată Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est de LUXlife Magazine, la categoria Resorts & Retreats Awards 2023 și a primit de două ori distincția Best Golf Hotel decernată de International Hospitality Awards. Anul trecut a obținut locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location.

Despre Theodora Golf Club

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect. Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6 de 735 m. Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 15 vile de lux cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, restaurantul The View, cu specific internațional à la carte și un Lounge Bar cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă.

Pentru mai multe informații, vizitați: http://theodoragolfclub.com/ro

