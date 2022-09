PNL vrea să crească pensiile cu 16%. Rareș Bogdan, atenționare pentru ministrul Finanțelor: să plece acasă dacă nu găsește soluție

Zece companii de teatru, din Italia, Lituania, Polonia, Ucraina, Georgia, Basarabia și România, vor urca pe scena Festivalului Internaţional de Teatru de Tineret APOLLO, festival care a ajuns la cea de a VIII-a ediție.

Festivalul se va desfășura în perioada 08-12 Septembrie 2022, la Alba Iulia și este organizat de grupul de teatru Skepsis.

Potrivit organizatorilor, ediţia din acest an a festivalului propune 12 spectacole oferite de 10 grupuri participante, reprezentând 7 țări. În ansamblu, 90 de actori se vor întrece în a câștiga aplauzele publicului, care va avea acces liber la toate evenimentele din program.

Grupuri participante:

IL LUOGO IN BUIO (Napoli, Italia)

UTENA CHAMBER THEATER (Utena, Lituania)

THEATR KRZYK (Maszewo, Polonia)

MASKAM RAD (Kiev, Ucraina)

THEATER PAOLO (Sachkhere, GE)

TEATRUL ”B.P.HAȘDEU” (Cahul, Rep. Moldova)

TEATRUL STUDENȚESC PODUL (București, România)

PROIECT INDEPENDENT UBB (Cluj Napoca, România)

TEATRUL 21 (Iaşi, România)

SKEPSIS (Alba Iulia, România)

Ce se va întâmpla timp de patru zile la Alba Iulia

Timp de 4 zile, la Alba Iulia, trupe de teatru și artiști din țară și din străinătate, teatre independente și instituționalizate, teatre studențești, companii și artiști liberi vor oferi publicului un program care include 12 spectacole diverse ca tematică și gen – de la dramă la comedie, de la Commedia dell Arte la teatru realist, absurd și contemporan:

Joi, 08 Septembrie, la ora 18.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, în prezența reprezentanților partenerilor și a participanților, vă invităm la ceremonia de deschidere a festivalului, care va fi urmată imediat de două spectacole oferite de Grupul Skepsis.

Vineri, 09 Septembrie, programul spectacolelor se va desfășura la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia și va debuta la ora 18.00 cu Teatrul Maskam Rad (Ucraina), urmat de Teatrul Studențesc Podul (C.C.S. București) și mai apoi de trupa Il Luogo in Buio (Italia).

Sâmbătă, 10 Septembrie, ora 17.00, la Caponiera situată în spatele Palatului Apor, vă invităm la vernisajul Expoziției Internaționale de Afișe, ediția a IV-a – cu susținerea Fundației ”Inter-Art” Aiud, 31 de artiști, reprezentând 3 țări (Serbia, Canada, Japonia) de pe 3 continente, au fost provocați să creeze versiuni de afișe având ca temă conceptul de ”transformare”.

Subliniem aici coordonarea oferită de profesorii: Susie Veroff (Collège Marie Victorin/ Visual Arts Department, Montréal, Québec, Canada) ; Gen Morimoto (Kyoto University of the Arts, KUA, Japan); Dragana Grujicic (ITS Information Technology School, Belgrad, Serbia).

Seara de sâmbătă propune spectatorilor un itinerariu, pornind la ora 18.00, la Museikon, unde se va juca spectacolul ”Medeea Redux”, prezentat de studenți absolvenți ai facultății de Teatru și Film, Univ. ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca.

La ora 19.30 suntem așteptați la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia de către Teatrul Paolo (Georgia). La ora 21.00, seara se va încheia cu Teatrul 21 (Iași) la Grădina Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba.

Duminică, 19 Septembrie, ora 17.00 va fi vernisată expoziția personală a tinerei artiste Denise Acciaiuoli și va fi prezentat spectacolul ”A fi”, la Grădina Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba. Ultimele spectacole ale festivalului vor fi prezentate de Utena Theater (Lituania), Teatrul Krzyk (Polonia) și Teatrul Republican ”B.P.Hașdeu” (Rep.Moldova) la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Programul detaliat al evenimentului

Joi /Thursday- 08.09.2022

18.00 – Ceremonie de Deschidere/Opening Ceremony

CCS Alba Iulia

18.45 – SKEPSIS (Alba Iulia, RO)

Solutia/The Solution – M.Visniec

Regia/Director: Viorel Cioflică

CCS Alba Iulia

Guturaiul Oniric/ Delirium Coughing- E.Ionesco

Regia/ Director: Viorel Cioflică

CCS Alba Iulia

Vineri/Friday – 09.09.2022

18.00 – MASKAM RAD (Kiev, UA)

Ferma Animalelor/Animal farm – G.Orwell

Regia/Director: Inna Goncharova, Viktor Kozhevnikov

CCS Alba Iulia

19.30 – PODUL (Bucuresti, RO)

Instrainare/Alienation – S.Mrozek

Regia/Director: Marius Costache

CCS Alba Iulia

21.00 – IL LUOGO IN BUIO (Napoli, IT)

Servitorii eroici /Heroical Servants

CCS Alba Iulia

Sâmbătă/Saturday – 10.09.2022

17.00 – Expozitia Internationala de Afise Apollo, ed.IV

APOLLO – International Poster Exhibition, 4th ed.

Transformare/Transformation

Caponiera

18.00 – PROIECT UBB (Cluj Napoca, RO)

Medeea Redux – N. LaBute

Regia: Anda Dragan

Museikon

19.30 – THEATRE PAOLO (Sachkhere, GE)

Omul Gol/ The Staffed Man – T. Elliot

Regia/Director: Giorgi Metonidze

CCS Alba Iulia

21.00 – TEATRUL 21(Iasi, RO)

Moving Poetry – M. Isanos

Regia/Director: Vera Nacu

Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba

Duminică/Sunday- 11.09.2022

17.00 – Expozitia Personală/ Personal Exhibition

Transformare/Transformtion

Denise Acciaiuoli

Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba

17.30 – Laboratorul de C’ArteTeatru (Alba Iulia, RO)

A fi/ To Be – M. Visniec

Regia/Director: Catalina Mihaila

Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba

18.00 – UTENA CHAMBER THEATRE (Utena, LT)

America in baie/ America in the bathhouse – Juozas Vilkutaitis-Keturakis

Regie/Director: Šarūnas Kunickas

CCS Alba Iulia

19.00 – THEATR KRZYK (Maszewo, PL)

Hey, You!/ Hei, tu! – Marek Kościółek, Anna Giniewska

Regia/Director: Marek Kościółek

CCS Alba Iulia

20.00 – TEATRUL „B.P.Hasdeu” (Cahul, MD)

Insula Femeilor/ Women’s Island – V. Butulescu

Regia/Director: Mândru Gheorghe

CCS Alba Iulia

21.30 – Ceremonie de Închidere/ Closing Ceremony