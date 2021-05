Premierul Florin Cîțu: Obligația de a purta mască în birouri ar putea fi eliminată dacă este vaccinat tot personalul

Clubul sportiv subvenționat anual de Primăria Alba Iulia are în palmares doar câteva trofee sau medalii, în mare parte obținute la șah și doar una pentru un sport de echipă.

Este vorba despre Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, înființat în 2016, care are cinci secții: fotbal, șah, polo, natație și sportul pentru toți.

În 2020, bugetul clubului a fost de 2.830.000 de lei, bani pentru toate cele cinci secții, la care s-au adăugat 790.590 lei, buget de salarii pentru cei 12 angajați ai clubului.

Clubul este aproape invizibil în ceea ce privește promovarea acestuia către cei care vor să practice un sport: nu există o pagină de internet dedicată clubului, iar pe pagina de Facebook nu mai există postări din 2019.

Singurele informații, și acelea puține, sunt pe pagina de internet a Primăriei Alba Iulia, însă doar despre organigrama clubului.

Mai mult de atât, clubul subvenționat de primărie este des confundat cu Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, club aflat sub tutela Ministerului Tineretului și Sportului.

Bugetul clubului, din 2016 și până în prezent, a existat atât pentru secții, cât și pentru salarii.

Din august 2016 și până în februarie 2021, directorul clubului a fost Florin Ioan Onișor, apoi Sorin Ștefan Macarie, iar în urma unui concurs pentru ocuparea funcției, în data de 19 aprilie, a fost numit în funcție, Radu Mircea Urcan.

Pe pagina de Facebook a clubului, ultimele postări datează din 2017 și 2019, una dintre ele fiind un citat din Horațiu Mălăele care nu are nici o legătură cu sportul sau cu Alba Iulia.

Am vrut să aflăm care a fost activitatea clubului din 2016 și până în prezent, ce sume de bani au intrat în conturile acestuia și mai ales ce rezultate au avut pe fiecare secție în parte.

Am cerut Primăriei Alba Iulia, printr-o cerere scrisă și trimisă în data 16 aprilie, o serie de întrebări legate de activitatea clubului. Răspunsul a venit din partea primăriei pe 5 mai 2021, adică angajații primăriei au avut în jur de 15 zile de documentare pentru a oferi informațiile solicitate.

În ceea ce privește competițiile sportive la care secțiile clubului au participat sau participă, reprezentații primăriei au transmis către alba24.ro că ”grupele de fotbal participă în campionatul județean de organizat de AJF Alba, membru afiliat la Federația Română de Fotbal, grupele de polo sunt angrenate în Campionatul de junioare care se desfășoară conform planului făcut de Federația Română de Polo, grupele de șah participă la turnee sub directa coordonare a Federației de Șah, CSM Unirea fiind membru afiliat”.

Ce premii au obținut sportivii clubului

În cinci ani de activitate, potrivit reprezentanților primăriei, clubul a obținut următoarele rezultate:

Radu Țîmpea – șah, locul 1 Open International Juniori – under 14 – 2018.

Echipa de polo fete, junior 2 – locul 3 la campionatul național, U16.

Mihnea Costachi – locurile 1, 2, 3 la mai multe turnee internaționale în 2019 – 2020. De menționat este faptul că tânărul maestru internațional Mihnea Costachi este legitimat la clubul din Alba Iulia de la sfârșitul anului 2019.

Multiplu campion naţional şi european de juniori, Mihnea Costachi este juniorul român cu cele mai bune rezultate la campionatele mondiale de juniori la şah din ultimii 12 ani, obţinând locul 3 şi medalia de bronz în 2014 la juniori sub 14 ani, locul 7 în 2016 la juniori sub 16 ani şi locul 8 în 2019 la juniori sub 20 de ani.

Buget

În anul 2020, clubul a avut un buget de 2.830.000 de lei din care 33.930 venituri proprii și subvenții de la bugetul local de 1.117.800 lei.

În 2019 bugetul a fost de 1.597.500 lei, din care venituri proprii 60.564 de lei și subvenții de la bugetul local 1.488.143 lei.

Anul 2018 a avut un buget de 1.789.000 de lei, din care venituri proprii 59.085 lei și sume alocate de la bugetul local de 1.384.455.

Pentru 2017, clubul a beneficiat de un buget de 664.000 de lei din care 28.045 lei venit propriu și subvenții de la CL de 504.014 lei.

Potrivit primăriei, în patru ani de activitate nu au existat cheltuieli cu evenimente sportive sau cheltuieli cu mese de protocol sau mese sportive.

Salarii

La capitolul salarii, potrivit primăriei, clubul are 12 angajați.

Momentan, cel mai mare salariu brut lunar este de 10.000 de lei, pe care îl ia directorul. Următorul pe statul de plată este consilier cu salariu de 5.193 lei, un inspector de specialitate câștigă un salariu brut de 4.696 lei și consilierul juridic 3.354 de lei.

Pentru salarii, în fiecare an bugetul a fost următorul:

2020 – 790.590 lei

2019 – 750.000 lei

2018 – 729.000 lei

2017 – 342.000 lei

Bugetul pe anul 2021 pentru clubul din Alba Iulia este de 2.820.000 lei.