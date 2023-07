Primăria Alba Iulia a cumpărat noi licențe antivirus pentru protejarea calculatoarelor din instituție. Cât au costat

Primăria Alba Iulia a cumpărat, pe 19 iulie, un pachet de produse software pentru protejarea rețelei informatice împotriva atacurilor de tip virus, spyware, rootkit și a altor programe cu potențial malițios.

În prezent, în Primăria Alba Iulia sunt folosite următoarele produse antivirus:

Bitdefender GravityZone Business Security Premium – pentru stații de lucru și servere Windows

Bitdefender GravityZone Security for Linux Mail Servers – pentru componenta mail server

Produsele au fost achiziționate în cursul anului 2022 și includ upgrade și actualizare pe o perioadă de un an, perioadă ce expiră începând cu 4 august 2023. Reamintim faptul că în urmă cu un an, administrația locală a urmărit inițiativa Ministerului Cercetării și Inovării prin care s-a interzis achiziționarea de produse și servicii de tip antivirus de la entități provenind din Federația Rusă sau aflate sub controlul Federației Ruse. La momentul acela, Primăria Alba Iulia folosea Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced și Bit Defender Security for Mail Servers Linux.

Astfel, au fost cumpărate următoarele pachete antivirus:

Bitdefender GravityZone Business Security Premium, reînnoire licență 1 an și extindere de la 380 echipamente la 430 echipamente

Bitdefender GravityZone Security for Email – licență 1 an, 430 de utilizatori e-mail

Valoarea totală a achiziției este de 40.420 de lei, fără TVA.

