Primăria Alba Iulia estimează o reducere de 30.000 de euro pe an după instalarea unui sistem inovativ la căminul de vârstnici

Un sistem inovativ, eficient și prietenos cu mediul înconjurător va fi instalat la căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Alba Iulia luni, 18 iulie, într-o postare pe Facebook. Sistemul va aduce o reducere de 30.000 de euro pe an la costurile consumului de energie electrică și gaz ale clădirii.

Potrivit reprezentanților primăriei locale, municipiul Alba Iulia a înțeles din timp că schimbările climatice nu sunt doar un subiect stringent pe agenda de mediu a ultimilor ani și a căutat constant soluții de concrete de atenuare și adaptare, inclusiv pe tronsonul reducerii consumurilor energetice mai puțin prietenoase cu mediul, dar și cu bugetul local.

O inițiativă concretă în acest sens este în derulare, prin proiectul „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“.

Soluția tehnică de eficiență energetică dezvoltată prin proiect la Căminul pentru persoane vârstnice va asigura conectivitatea între pompele de căldură instalate prin proiect și panourile fotovoltaice cu care este deja dotată clădirea.

Creșterea producției de energie din surse regenerabile, valorificarea integrală a energiei electrice produsă de sistemul fotovoltaic existent, reducerea costurilor la plata facturilor de gaz și energie electrică; reducerea emisiilor anuale de CO2, reprezintă, pe scurt, beneficiile generate de derularea proiectului.

Beneficiile investiției, în cifre

aproape 30.000 euro/an-reducere costuri la facturile de gaz și energia electrică ale clădirii;

69% reducerea consumului cu energie finală;

175 tone CO2/an-reducerea emisiilor de CO2/an;

85%-100% din cantitatea de energie termică produsă de sistemul geotermal- valorificată în regim de autoconsum.

„Proiectul de față este, în opinia mea, o piesă esențială din marele puzzle al transformării Municipiului Alba Iulia într-unul mai prietenos, în egală măsură cu Project funded via the EEA Grants Financial Mechanism 2014-2021/Energy Programme in Romania oamenii și mediul înconjurător.

Apreciez și mă bucur că sistemul va scădea și presiunea pe bugetul local al Municipiului, întrucât Căminul este în top 3 consumatori publici de energie din Alba Iulia.

De aceea, nu putem fi decât recunoscători Statele Donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, care au și expertiza dar și resursele pentru a susține demersuri precum cel de față, ale municipalităților mai mici, dar active și care își doresc cu adevărat asta, cum este și Alba Iulia”, apreciază Gabriel Pleșa, primar Municipiul Alba Iulia.

Date despre proiect

Finanțator proiect: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021; Program pentru Energie în România; Apel de finanțare: Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile – Geotermală; Domeniu de interes: Energie regenerabilă.

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Program pentru Energie în România, cu un grant de: 1.100.000 EURO.

Bugetul total al proiectului : 1.294.118 EURO, din care 1.100.000 EURO reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Partener în proiect: Societatea de Inginerie Sisteme (SIS) București.

Durata proiectului: până în 23 decembrie 2023.

sursa, sursa foto: Facebook Dispeceratul Primăria Alba Iulia

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google News