Primăria Blaj angajează recenzori pentru Recensământ 2022. Condițiile pentru ocuparea posturilor

Există o mulțime de ceasuri Apple din care puteți alege – iată cum să vă dați seama care este cel mai bun pentru destinatarul dvs.

Dacă cumpărați un cadou pentru cineva care are un iPhone, este probabil ca acesta să aibă pe listă un Apple Watch (dacă nu deține deja unul). Apple Watch este cel mai popular smartwatch din lume; singura problemă este că există destul de multe modele din care să alegeți.

În timp ce alte produse Apple au variațiile lor, Apple Watch-urile devin puțin mai complicate.

GPS vs. GPS + Cellular

Multe modele de Apple Watch vin în două versiuni: GPS și GPS + Cellular. Singura diferență în acest caz este că cea din urmă vă permite să vă abonați la un plan de telefonie mobilă pentru Apple Watch, în cazul în care alegeți acest lucru. Este cu siguranță un aspect de luat în considerare, deoarece nu puteți adăuga telefonie mobilă la un Apple Watch GPS. Dacă știți că persoana pentru care cumpărați ceasul dorește această conectivitate celulară, va trebui să cumpărați acel model special, care vine cu un ușor cost suplimentar.

Dimensiunile Apple Watch

De asemenea, toate Apple Watch-urile sunt disponibile în două dimensiuni. Aceste dimensiuni specifice depind de modelul de ceas, dar vă puteți gândi la ele în esență ca fiind „mici” și „mari”. Poate fi dificil să știți care este cel mai bun ceas pentru persoana pentru care cumpărați, dar ajută dacă știți ce stil de ceas îi place deja să poarte (dacă poartă în mod normal ceasuri mici, Apple Watch-ul mai mic este probabil cel mai bun).

Materiale pentru Apple Watch

Nu toate Apple Watch-urile sunt fabricate la fel. Cele mai puțin costisitoare Apple Watch-uri sunt fabricate din aluminiu și sunt cele mai comune modele pe care le veți vedea. Dintre cele trei modele de Apple Watch pe care Apple le vinde în prezent, două dintre ele sunt exclusiv din aluminiu (Series 3 și SE).

Cu toate acestea, linia principală de Watch-uri Apple vine întotdeauna în trei variante: aluminiul menționat mai sus, oțelul inoxidabil și titanul. Oțelul inoxidabil este al doilea cel mai scump, în timp ce titanul este cel mai scump. Aceste materiale nu numai că au un aspect mai premium, dar sunt și mai durabile; opțiunile din oțel inoxidabil și titan prezintă o sticlă mai rezistentă pe ecran, ceea ce duce la mai puține zgârieturi în timp.

Acestea fiind spuse, diferența de preț este mare, așa că va trebui să cântăriți dacă merită.

Apple Watch Studio

În mod tradițional, Apple a vândut Watch-uri ca un pachet all-in-one; asta însemna că anumite culori de ceasuri erau legate de anumite brățări colorate, iar dvs. cumpărați ceea ce Apple vă oferea. Nu era ideal și făcea ca alegerea unui ceas de pe site-ul Apple să fie un dezastru confuz.

Deși lucrurile sunt încă în acest fel, Apple vă permite acum să vă „construiți” propriul Apple Watch folosind o funcție numită Apple Watch Studio. Dacă aveți de gând să cumpărați un Apple Watch prin intermediul Apple, aceasta este calea de urmat. După ce ați citit articolul și ați identificat Apple Watch pe care doriți să îl cumpărați, îl puteți alege de pe site, apoi puteți începe să selectați lucruri precum dimensiunea, carcasa și banda.

În loc să înotați într-o mare de culori, benzi și prețuri diferențiate, acum veți vedea exact cum arată Apple Watch-ul dvs. Dacă rezultatul final este mai scump decât ați crezut, puteți amesteca și combina opțiunile pentru a vedea ce reduce costul. Din nou, utilizați această funcție după ce știți ce Apple Watch doriți să cumpărați, dacă aveți de gând să cumpărați prin intermediul Apple.

În timp ce Apple a renunțat la ele, Series 4 și Series 5 sunt, de asemenea, în libertate. Totuși, dacă doriți să cumpărați un ceas nou, niciodată cumpărat sau folosit, cel mai bine ar fi sărămâneți la Series 6 sau mai nou.

Dacă găsiți Series 4s și Series 5s, trebuie să știți că sunt ceasuri foarte asemănătoare. Seria 5 adaugă acum standardul Always On Display, care vă permite să aveți un cadran de ceas subtil activat în permanență pe tot parcursul zilei, plus adăugarea unei busole, a unui senzor de lumină ambientală ușor îmbunătățit și a 32GB de stocare.

