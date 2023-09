Primarul din Pianu, Marin Petruse, la Radio Alba24: despre Festivalul Gusturi și Armonii și principalele proiecte din comună

Primarul comunei Pianu, Marin Petruse a fost invitatul jurnalistului Emil Pojar la emisiunea ”Versiune și Adevăr” de pe Radio Alba24.

Acesta a vorbit despre Festivalul Gusturi și Armonii ce va avea loc pe data de 8 octombrie și despre principalele proiecte care urmează să fie derulate în comună.

Festivalul Gusturi și Armonii de la Pianu – 8 octombrie 2023

„A doua ediție se vrea una și mai reușită decât cea de anul trecut. Vă spun că am fost mulțumit, atât eu cât și participanții, de felul în care s-au derulat lucrurile, de modul în care oamenii au savurat aceste produse tradiționale românești și de spectacolul la care au participat (…)

Începând cu anul 2017, prin lege, a fost instituită ziua de 10 octombrie ca Ziua națională a produselor agroalimentare românești, Legea 168 și noi am gândit că momentul cel mai potrivit pentru a ne manifesta este weekendul cel mai apropiat de această dată.

Fără îndoială, an de an de acum încolo, împreună cu partenerii noștri, Consiliul Județean Alba și Ministerul Agriculturii, o să încercăm să facem cumva să o instituim ca și o tradiție această sărbătoare. Am avut o participare foarte frumoasă, aș spune de excepție, pentru că au venit din toată țara, de la meșteri populari până la producători de produse agricole, alimente făcute în România și promovăm în mod special producția autohtonă.

Am înțeles că în data de 8 octombrie se va organiza și în Alba Iulia o manifestare similară, dar suntem convinși că există loc pentru toată lumea. Fiind distanța atât de mică, am convingerea că foarte mulți dintre cumpărători o să facă o mică navetă între municipiul de referință și comuna Pianu”, a spus primarul Marin Petruse.

Din programul evenimentului nu vor lipsi programele pentru copiii și concertele susținute de formații consacrate. Spectacolul urmează să fie încheiat de către formația Semnal M.

Populația din comună, în creștere

„Ceea ce am simțit în ultimii ani, am simțit o dinamică, o creștere a numărului de locuitori. Față de ultimul recensământ a crescut cu aproape 300 de locuitori. Am reușit să stabilizăm populație tânără în Pianu de Sus și Pianu de Jos.

Asta bineînțeles că e legat de condițiile de învățare a tinerilor. Avem începând de la sistem de creșe și continuând cu grădinițe și școli”, a mai spus primarul.

Rețea de distribuție gaze naturale și parc fotovoltaic

„Da, nu este gaz, pentru că în ultimii 24 de ani nu a existat o sursă de finanțare pentru înființarea de rețele de distribuție de gaze naturale. În sfârșit, guvernele au scos prima finanțare de acest fel, la care am accesat și am și câștigat finanțarea. (…) Lucrăm la proiectul tehnic, procedura de concesionare a serviciului de distribuție este în derulare. Eu zic că în primăvara anului viitor vom avea deja un concesionar, urmând să trecem la execuție. În România, procedurile în sine durează mai mult decât execuția lucrărilor. (…).

Proiecte în derulare la ora actuală am 14 și doresc ca în viitorul apropiat, 4-5 luni, să depunem încă 5 proiecte. (…)

Deja lucrăm, am obținut avizul tehnic de racordare pentru un parc fotovoltaic. Toate instituțiile de pe raza comunei vor fi alimentate de curent electric produs în acest parc fotovoltaic. Vrem să înființăm un parc fotovoltaic, de 0,4 MW, care vor asigura consumul propriu de curent al comunei”, a mai precizat Marin Petruse.

Despre mobilitate, organizare administrativă și traseu spre Munții Șureanu

„Programele de mobilitate și cele care sunt accesibile la ora actuală sunt adresabile mediul urban. Noi mijloace de transport în comun nu mai avem. Vorbim de comunele care sunt la o distanță mai mare de 15 km față de orașele sau de municipiile reședință de județ. Trebuie luată o decizie legată de organizarea administrativ teritorială a României. Dacă se merge așa, satele, nu mai vorbesc de cătune, vor rămâne nepopulate.

Trebuie să fim conștienți că o comunitate în care nu mai ai școală, nu mai ai biserică, își pierde identitatea. (…) Sunt curios să văd ce Guvern își va asuma această responsabilitate, pentru că din punct de vedere politic va fi un act sinucigaș. Din 2.683 de comune din România, sub 40% sunt cele care se autosusțin din punct de vedere financiar. Este o realitate și este un lucru care nu se va schimba foarte repede. (…)

Cel mai scurt traseu de la autostradă către Munții Șureanu se va face prin Pianu. Vorbim de un traseu, dacă se va reuși astfaltarea lui în întregime, care va putea fi parcurs în 40-45 minute cu mașina. Este o facilitate extraordinară care trebuie să o avem în vedere cu toții”, a mai explicat primarul Marin Petruse.

