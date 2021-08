Procurorii din Alba Iulia au reținut un bărbat suspectat de proxenetism. Fetele racolau clienții prin anunțuri, iar el lua 60%

Costul standard pentru un copil la creșă a fost adoptat și este de două ori mai mare decât cel la grădiniță. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a dat detalii despre decizie.

“A fost adoptat pentru prima oară costul standard per copil în creșă, care este de 15.010 lei per copil în creșă, plus 585 de lei cheltuieli materiale”, a declarat joi seară, într-un interviu acordat Digi 24, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, citat de Edupedu.ro.

El a făcut anunțul în contextul discuțiilor privind rectificarea bugetară, în cadrul cărora Ministerul Educației a cerut 150 de milioane de lei doar pentru preluarea creșelor din subordinea administrațiilor locale în subordinea Ministerului, din această toamnă.

Sorin Cîmpeanu a arătat, la Digi 24, că acest cost standard per elev stabilit pentru creșe este de două ori mai mare decât cel per elev de grădiniță.

Pentru a avea un ordin de mărime, pentru un copil de grădiniță costul standard este de 7.431 de lei, adică sub jumătate în raport cu costul standard per copil în creșă.

Pentru elevi, pentru orice elev din învățământul preuniversitar, este de 6.111 lei. (…) Nu a fost deloc simplă discuția cu finanțiștii, consideră că este un cost mult prea mare.

Acesta e un al doilea motiv pentru care am solicitat mai mulți bani (la rectificarea bugetară – n.red.)”.

Sursă: edupedu.ro