Program de investiții pentru comunitățile locale după modelul PNDL, aprobat de coaliția de guvernare. Cât este bugetul

Un bărbat de 69 de ani și-a petrecut ultimele ore din viață, în durere, pe un scaun, cu un pet de bere lângă el.

Imaginea este descrisă în motivările instanțelor, care l-au condamnat pe Paul Ioan, un bărbat din Alba Iulia, la închisoare cu executare pentru omor.

Paul este cel care l-a bătut și călcat în picioare pe bărbatul care urma să moară pe un scaun, lângă un garaj situat în orașul Petrila, în data de 27 iulie 2020.

Toată povestea tragică a plecat de la un sigur fapt: victima și cu criminalul locuiau în aceeași casă și foloseau o baie comună. De nervi că bărbatul mai în vârstă murdărește des baia, Paul s-a enervat l-a bătut pe acesta și l-a dat afară din casă.

Apoi, ultimele ore din viața victimei au fost un amalgam de indiferență și nepăsare, care au dus la moartea bărbatului.

În primă instanță, bărbatul a fost condamnat de magistrații Tribunalului Hunedoara la închisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte. În urma apelului, dosarul s-a mutat pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia, care a schimbat sentința și l-a condamnat pe bărbat pentru omor.

Scandal de la baia comună

Paul locuia alături de iubita sa în casa mamei din orașul Petrila. În aceeași casă stătea cu chirie, într-o cameră, și L.T., un bărbat de 69 de ani. În casa respectivă se afla o singură baie, așa că toți cei din locuință foloseau acel spațiu la comun.

Între victima și agresor au mai existat discuții cu privire la baie și cum L.T. o tot murdărește.

În 26 iulie, dimineața, Paul, aflat sub influența băuturilor alcoolice,a mers la baie să se spele și a găsit multă mizerie. Atunci s-a dus țintă la L.T și a început să îl lovească cu pumnii și picioarele.

Bărbatul a căzut la pământ, iar Paul l-a tot lovit cu pumnii și picioarele în zona pieptului, apoi l-a târât afară din curte. Bărbatul a mers la o casă vecină și s-a așezat pe o canapea.

Acesta i-a spus unei femei că „m-a bătut de m-a omorât”, cu referire la agresor, se arată în motivarea instanței. Bărbatul s-a ridicat de pe canapea și a vrut să meargă la poartă să fumeze, dar a căzut din picioare.

Două persoane l-au cărat apoi pe bătrân pe o canapea, lângă un garaj și o altă persoană a sunat la 112.

În jurul orei 13.00, în zona respectivă a ajuns un echipaj SMURD, dar bărbatul a refuzat consultul. Potrivit declarației medicilor de pe ambulanță: „Bărbatul respectiv era murdar în zona capului și am încercat să-l examinez, însă a refuzat, chiar m-a împins de lângă el și mi-a spus să îl las în pace. Hainele sale nu erau rupte și nu avea vizibil din corp decât capul și partea inferioară a mâinilor. Nu am observat leziuni în aceste zone, iar sub haine nu am văzut”, se arată în motivarea instanței.

Apoi ambulanța a plecat.

Ultimele ore

Bătrânul putea fi salvat, însă fără un consult de specialitate, fără ca alte persoane să își dea seama că bărbatul se află în stare gravă, acest lucru nu a mai fost posibil.

După ce ambulanța a plecat, bărbatul s-a așezat pe iarbă, lângă casa în care a fost bătut și Paul și-a făcut apariția. Acesta l-a înjurat a țipat după el și a vrut să îl bată iar, însă a fost oprit de alte două persoane, care l-au luat din zonă pe bătrân.

Apoi, a apărut și mama inculpatului care l-a dus pe bătrân în locuința în care a fost bătut. Bărbatul a dormit aproape o oră, apoi a ieșit în curte și i-a spus iubitei bătăușului să îi cumpere un pachet de țigări, dar proprietara casei, mama lui Paul i-a spus să meargă singur și să nu se mai întoarcă, se mai arată în motivarea instanței.

Apoi bătrânul a plecat.

În jurul orei 22.00, bătrânul a fost văzut de mai multe persoane, în timp ce stătea pe un scaun cu un pet de bere lângă el.

În 27 iulie, dimineața, un alt martor l-a văzut pe bărbat l-a întrebat unde a dormit peste noapte, iar el a răspuns că pe scaun.

În jurul orei 14.00, printr-un apel la 112 se anunța că un bărbat este căzut și pare palid.

Când echipajul SMURD a ajuns la fața locului au constatat decesul bărbatului.

La necropsie, s-a stabilit că moartea bărbatului a survenit loviturilor primite: bărbatul prezenta fracturi costale, traumatisme toracice și multiple alte traumatisme.

Dacă bărbatul ar fi acceptat să fie consultat de echipajul SMURD care a intervenit după bataia primită, ar fi supraviețuit și ar fi avut nevoie de 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

Pedeapsa

Anchetatorii au făcut legătura între bătaia primită de bătrân din partea lui Paul și moartea acestuia și că loviturile cu piciorul aplicate repetat în zona pieptului au fost fatale.

Drept urmare, în primă instanță, bărbatul a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte și la plata a 5000 de lei către două dintre rudele bătrânului.

În apel, dosarul a fost judecat la Curtea de Apel Alba Iulia. Magistrații au schimbat încadrarea faptelor din lovituri cauzatoare de moarte, în infracțiunea de omor.

De asemenea, au schimbat suma daunelor morale, de la 5000 de lei, 50.000 de lei pentru fiecare rudă în parte.

În data de 27 iulie, la fix un an de la moartea bărbatului, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia l-au condamnat pe Paul Ioan la 8 ani de închisoare cu executare pentru omor.