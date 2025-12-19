Eveniment
PROGRAM magazine de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026 în Alba: Kaufland, Lidl, Profi, Penny, Selgros, Carrefour, mall-uri
PROGRAM magazine în minivacanțele de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026 Majoritatea magazinelor au program special în perioada sărbătorilor de iarnă.
Cei care doresc să cumpere alimente sau cadouri în această perioadă au la dispoziție mai multe supermarketuri și complexuri comerciale la Alba Iulia.
Program KAUFLAND Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
Calea Moților 120
Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.30
Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.30
Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.30
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.30
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 9.00-18.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30
Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30
Tudor Vladimirescu Alba Iulia (Ampoi 2)
Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.30
Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.30
Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.30
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.30
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 9.00-18.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30
Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30
Program LIDL Alba Iulia de de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
(Lalelelor 57 / T. Vladimirescu 10 / Bd Republicii 1)
Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: închis
Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00
Duminică, 28 decembrie: 7.00-20.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30
Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30
Program CARREFOUR Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
A.I. Cuza 2
Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-23.00
Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00
Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-23.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00
Program CAROLINA MALL Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
A.I. Cuza 2
Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 10.00-22.00
Miercuri, 24 decembrie: 10.00-18.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 10.00-22.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00
Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-22.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00
Program ALBA MALL de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
Tudor Vladimirescu 50A
Luni și marți, 22-23 decembrie: 10.00-22.00
Miercuri, 24 decembrie: 10.00-16.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 14.00-22.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00
Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 10.00-16.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 14.00-16.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00
Program SELGROS Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
Republicii 30
Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00
Miercuri, 24 decembrie: 8.00-17.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 8.00-20.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-21.00
Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00
Miercuri, 31 decembrie: 8.00-17.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 8.00-20.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-21.00
Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.00
Program PROFI Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00
Duminică, 28 decembrie: 8.00-21.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00
Program PENNY Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00
Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00
Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00
Program DEDEMAN Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026
Ghe. Șincai 4
Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00
Miercuri, 24 decembrie: 8.00-16.00
Joi, 25 decembrie: închis
Vineri, 26 decembrie: închis
Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-20.00
Duminică, 28 decembrie: 9.00-18.00
Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00
Miercuri, 31 decembrie: închis
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: închis
Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-20.00
Duminică, 4 ianuarie: 9.00-18.00
