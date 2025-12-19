Connect with us

PROGRAM magazine de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026 în Alba: Kaufland, Lidl, Profi, Penny, Selgros, Carrefour, mall-uri

PROGRAM magazine în minivacanțele de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026 Majoritatea magazinelor au program special în perioada sărbătorilor de iarnă.

Cei care doresc să cumpere alimente sau cadouri în această perioadă au la dispoziție mai multe supermarketuri și complexuri comerciale la Alba Iulia.

Program KAUFLAND Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

Calea Moților 120

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.30

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.30

Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.30

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.30

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30

Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30

Tudor Vladimirescu Alba Iulia (Ampoi 2)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.30

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.30

Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.30

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.30

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30

Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30

Program LIDL Alba Iulia de de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

(Lalelelor 57 / T. Vladimirescu 10 / Bd Republicii 1)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-20.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30

Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30

Program CARREFOUR Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

A.I. Cuza 2

Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-23.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-23.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00

Program CAROLINA MALL Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

A.I. Cuza 2

Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 10.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-22.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-22.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00

Program ALBA MALL de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

Tudor Vladimirescu 50A

Luni și marți, 22-23 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 10.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 14.00-22.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 10.00-16.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 14.00-16.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00

Program SELGROS Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

Republicii 30

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-17.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 8.00-20.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-21.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 31 decembrie: 8.00-17.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 8.00-20.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-21.00

Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.00

Program PROFI Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-21.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00

Program PENNY Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00

Program DEDEMAN Alba Iulia de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026

Ghe. Șincai 4

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-20.00

Duminică, 28 decembrie: 9.00-18.00

Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 31 decembrie: închis

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: închis

Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-20.00

Duminică, 4 ianuarie: 9.00-18.00

Eveniment

