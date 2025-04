Programul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025. MULȚUMESC, tema ediției cu numărul 32

Programul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025: Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu şi directorul evenimentului, a anunțat publicarea programului ediției din acest an și punerea în vânzare a biletelor, începând de miercuri, 23 aprilie.

Publicul va avea la dispoziție două săptămâni pentru a consulta programul FITS şi a stabili spectacolele la care vrea să asiste în perioada 20 iunie – 29 iunie.

Pe site-ul www.sibfest.ro sunt disponibile informații despre spectacolele indoor susținute de artiști de renume internațional, precum și despre impresionantele reprezentații în aer liber pregătite de FITS pentru ediția din acest an.

Astfel, publicul își poate planifica cu ușurință programul pentru a se bucura din plin de experiența completă oferită de Festival.

Biletele vor fi puse în vânzare miercuri, 23 aprilie, începând cu ora 12:00, atât online, pe site-ul www.sibfest.ro, cât și la Agenția de bilete a TNRS, aflată pe strada Nicolae Bălcescu nr. 17, în Sibiu.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Pentru a evidenția apropierea față de public, Constantin Chiriac a anunțat că prețurile biletelor vor rămâne neschimbate și în acest an, menținându-se la același nivel ca în edițiile anterioare, în ciuda creșterii semnificative a costurilor, mai ales în zona de logistică.

În completarea sutelor de evenimente cu acces gratuit, biletele vor avea aceleași prețuri ca din 2021 până în prezent, variind între 30 și 150 de lei. De asemenea, vor fi disponibile reduceri pentru persoanele din categoriile vulnerabile.

În cadrul evenimentului, Preşedintele FITS a anunţat şi primele şase nume care vor fi distinse cu stele pe Aleea Celebrităţilor.

Actori, regizori, coregrafi şi autori vor şi celebraţi la Sibiu şi vor rămâne în istoria Festivalului alături de celelalte 70 de nume care sunt deja pe Alee.

Cele şase personalităţi confirmate în acest moment sunt: actorul american Bill Murray, actriţa americană Kathleen Turner, scriitorul nigerian Wole Soyinka (laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1986), actorul japonez Kuranosuke Sasaki, coregraful belgian Alain Platel şi dramaturgul şi regizorul francez Alexis Michalik.

Programul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025

Iată câteva dintre cele mai importante spectacole care vor fi parte din FITS32:

Lumi noi / New Worlds, un spectacol-concert cu legendarul Bill Murray, pe 29 iunie la TNRS.

Ascultă-mă / Listen to Me, un spectacol cu Kathleen Turner, între teatru și circ contemporan, pe 26 și 27 iunie.

Între ziduri / Intra Muros, o creație semnată Alexis Michalik, pe 24 și 25 iunie la Filarmonica de Stat.

Lovitura de grație / Coup Fatal, un spectacol de muzică și dans contemporan realizat de Alain Platel & La Comédie de Genève, pe 27 și 28 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Eugenio Barba.

Vizionara / The Seer, un spectacol de Milo Rau & Schaubühne Berlin, pe 21 și 22 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Eugenio Barba.

Morții nu mai mănâncă iaurt / No Yogurt for the Dead, un spectacol semnat de Tiago Rodrigues & NTGent, pe 20 și 21 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Faust.

Iona / Jonah, în regia lui Silviu Purcărete, o coproducție Teatrul Național Radu Stanca & Tokyo Metropolitan Theatre, pe 26 iunie la TNRS.

Best off Kibbutz / The Director’s Cut, un spectacol intens de dans contemporan al Kibbutz Dance Company, pe 24 și 25 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Pâinea din cer / Mana, dans contemporan cu Vertigo Dance Company, coregrafia Noa Wertheim, pe 22 și 23 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Macbeth, într-o reinterpretare modernă de la Schauspielhaus Bochum, pe 24 și 25 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Lulu.

Unchiul Vanea / Uncle Vanya, în regia lui Neil LaBute, o montare a Teatrului Național Radu Stanca, pe 24 iunie la TNRS.

Viitor pentru ?! / Futur4, o experiență teatrală marca Rimini Protokoll, pe 20 și 21 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Lulu.

Origini / Origin, dans contemporan cu Scapino Ballet Rotterdam, pe 23 și 24 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Faust.

Perfecțiunea circului / Ten Thousand Hours, un spectacol de circ contemporan plin de energie de la Gravity and Other Myths, pe 22 și 23 iunie la Fabrica de Cultură – Sala Lulu.

11 luptători / 11 Warriors, o combinație spectaculoasă de arte marțiale și dans contemporan cu Jackie Chan’s Long Yun Kung Fu Troupe, pe 25 și 26 iunie la Sala Faust.

O istorie a omenirii / Neandertal, o producție Compagnie Lieux Dits, pe 20 și 21 iunie la TNRS.

Flamenco Fusion, o explozie de ritm și pasiune adusă de Spanish Flamenco Ballet, pe 20 și 21 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Trăiască flamenco! / Viva!!!, un spectacol electrizant semnat Manuel Lián, pe 27 și 28 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

Violoncelul / The Cello, un spectacol de dans contemporan creat de Jo Strømgren Kompani, pe 22 și 23 iunie la Sala Studio.

Lungul drum al zilei către noapte / Long Day’s Journey Into Night, în regia lui Timofey Kulyabin, o coproducție Teatrul Național Radu Stanca, pe 25 iunie la TNRS.

Trilogia memoriei / Trilogy of Memory, o creație semnată Radu Afrim & Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, pe 27 iunie la Sala Faust.

Programul complet poate fi consultat AICI.

Foto: Alex Condurache

