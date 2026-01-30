Connect with us

Programul Junior Centenar 2026: instrument de economisire în lei destinat copiilor. Cum pot fi depuși și retrași banii

Publicat

acum 2 ore

Prim programul guvernamental ”Junior Centenar”, copiii au acces la un instrument de economisire ce le oferă posibilitatea acumulării de capital. Acesta poate fi utilizat la împlinirea vârstei de 18 ani.

Sumele pot fi depuse în cont de către părinți, alți membri ai familiei, reprezentanți legali sau alte persoane.

Junior Centenar 2026. Condiții

Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” include înființarea unui cont special de economisire, sub formă de depozit.

Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat, la unitățile Trezoreriei Statului, la prima depunere de bani. Nu este necesară vreoo cerere din partea unuia dintre părinți, din partea reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia.

Orice titular are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar, dacă:

  • este cetățean român
  • nu a împlinit 18 ani

Junior Centenar 2026. Cum pot fi depuși bani pentru copii

În cont se pot depune bani de către părinții copilului sau de către orice alte persoane (bunici, frați, unchi etc.), oricând, prin:

  • virament bancar în cont individual de economii RO17TREZ701460101XXXXXXX
  • mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
  • numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului.

Junior Centenar 2026. Prima de la stat și dobânda

Titularii de cont (copiii) beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani. Condiția este ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de cel puțin 1.200 lei.

Sumele depuse în cont sunt purtătoare de dobândă (3% pe an). Dobânda se aplică la soldul contului, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat.

În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă.

Prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 an. Se plătește în contul individual de economii Junior Centenar, la scadența depozitului, cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri.

Dobânda se calculează și se plătește, la scadența depozitului, când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani.

Primele de stat şi dobânzile înregistrate în acest cont nu sunt impozabile.

Prima de stat şi dobânda se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se suportă din bugetul anual aprobat pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză,

Junior Centenar 2026. Când pot fi retrași banii

La împlinirea vârstei de 18 ani titularul contului (copilul) poate efectua retragerea totală a sumelor din cont.

În cazuri excepționale (de exemplu, boli grave) banii pot fi retrași și mai devreme de reprezentanții legali.

Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent.

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate.

În cazul copiilor ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Virarea se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza situațiilor certificate și transmise de către autoritatea tutelară la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

În cazul în care copiii ocrotiţi sunt adoptați, începând cu data adopției, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.

surse: cnp.ro, ANAF, Ministerul Finanțelor, OUG 104/2018, Ordinul nr. 679/1.050/314/2024

