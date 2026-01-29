Eveniment
Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Anunțul ministrului Sănătății
Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță inițierea unui nou normativ de personal în sistemul sanitar, care să țină cont de volumul real de muncă, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale, nu doar de numărul de paturi din spitale.
Măsura este discutată cu sindicatele și organizațiile profesionale, în contextul reformei gărzilor și al respingerii reducerilor salariale.
Întâlnire cu sindicatele și organizațiile profesionale
Anunțul a fost făcut în urma unei întâlniri între ministrul Sănătății și reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară”, Federației Sanitas, ai Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și ai Colegiul Medicilor din România (CMR).
Discuțiile au vizat organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și modul în care este dimensionat personalul medical, subiect considerat de ani de zile una dintre vulnerabilitățile majore ale sistemului sanitar.
Reforma gărzilor: trei tipuri, plăți diferențiate
Ministrul a explicat că se lucrează la o reașezare a sistemului de gărzi, care ar urma să fie structurat în trei forme distincte:
- gardă la domiciliu
- gardă de monitorizare
- gardă de urgență
Fiecare tip de gardă ar urma să fie plătit diferit, în funcție de nivelul de responsabilitate, complexitate și activitatea efectiv prestată.
Potrivit lui Rogobete, actualul sistem tratează prea uniform situații foarte diferite, ceea ce duce la nemulțumiri și dezechilibre în spitale.
Salariile nu scad, dar apare accentul pe performanță
Ministrul a respins ferm informațiile privind o eventuală reducere cu 10% a salariilor personalului medical.
„Nu susțin reducerea salariilor personalului medical, dar susțin plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele și responsabilitatea profesională”, a declarat Alexandru Rogobete.
Mesajul vine în contextul discuțiilor mai largi despre presiunea bugetară și necesitatea unei utilizări mai eficiente a resurselor din sănătate.
De ce se schimbă normativul de personal
Potrivit ministrului, normarea personalului exclusiv în funcție de numărul de paturi este depășită și nu mai reflectă realitatea din spitale.
Noul normativ ar urma să țină cont de:
- volumul de activitate
- complexitatea cazurilor tratate
- tipul serviciilor medicale oferite
- specificul fiecărui spital
Scopul este ca structura de personal să fie adaptată realității din teren, nu unei formule administrative rigide.
Grup de lucru și consultări continue
Elaborarea noului normativ se va face într-un grup de lucru care va include reprezentanți ai Ministerului Sănătății, sindicatelor și organizațiilor profesionale. Dialogul va continua în perioada următoare, fără un termen exact anunțat pentru finalizarea documentului.
Titi
joi, 29.01.2026 at 19:34
haos
pe la colturi se discuta ca doctorii au 3-4 joburi, astia sunt roboti !
platiti regeste, dupa ei potopul !
presa, ati trecut prin curtea spitalului de unde isi permit asa bolizi, case, suntem orbi ?