Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI

Clădirea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia va rămâne în continuare o ruină. Asta în condițiile în care în 2024 reprezentanții Primăriei anunțau că imobilul va fi transformat într-un centru multifuncțional, printr-o investiție de peste 14,5 milioane de lei.

Suma de bani urma să fie asigurată de Compania Națională de Investiții (CNI). Ba mai mult, în 2024 chiar era lansată o licitație pentru lucrări de reabilitare asupra fostului cinema.

Însă, în ultimii doi ani, licitația și stadiul licitației au trecut ”într-un con de umbră” și nu a mai apărut informații publice legate de reabilitarea clădirii. Iar motivul este unul simplu: CNI a suspendat procesul.

Mai exact, o firmă a câștigat licitația pentru reabilitarea clădirii, în data de 30 decembrie 2024, dar între timp CNI a suspendat contractul.

CITEȘTE ȘI: FOTO Reabilitarea cinematografului Columna din Alba Iulia: licitația pentru lucrări a fost lansată de CNI. Cum va arăta clădirea

Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al primăriei Alba Iulia a declarat pentru alba24.ro următoarele: ”Columna (n.r.reabilitarea clădirii) era în proiectare, prin CNI, dar contractul pentru serviciile de proiectare și lucrările de execuție a fost suspendat, deoarece era executat mai putin de 5% (fiind în etapa de proiect tehnic)”.

Drept urmare, clădirea va rămâne în continuare o ruină în mijlocul municipiului Alba Iulia, la nici 200 de metri de sediul primăriei.

Saga Columna și Primăria Alba Iulia: De la parcare la centru multifuncțional

Cinematograful Columna este o ruină de ani buni care dăinuie în mijlocul orașului. Pentru o bună perioadă de timp chiar a fost casa unor oameni ai străzii care au locuit în camera de proiecție.

În 2020, în plină campanie electorală, viceprimarul cu atribuții de primar de la acea vreme, Voicu Paul, anunța că primăria va prelua clădirea cinematografului de la RADEF.

Clădirea a fost preluată, iar planurile primăriei erausă o demoleze și să amneajeze o parcare. Între timp, primar a devenit Gabriel Pleșa, atunci din partea USR, între timp întros în PNL și a primit ”moștenire” clădirea preluată de la RADEF.

La un moment dat reprezentanții primăriei și-au dat seama că nu pot demola clădirea preluată ci trebuie transformată într-urn spațiu multifuncțional.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News