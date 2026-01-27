Connect with us

Administrație

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI

Publicat

acum 1 minut

Clădirea fostului cinematograf Columna din Alba Iulia va rămâne în continuare o ruină. Asta în condițiile în care în 2024 reprezentanții Primăriei anunțau că imobilul va fi transformat într-un centru multifuncțional, printr-o investiție de peste 14,5 milioane de lei. 

Suma de bani urma să fie asigurată de Compania Națională de Investiții (CNI). Ba mai mult, în 2024 chiar era lansată o licitație pentru lucrări de reabilitare asupra fostului cinema. 

Însă, în ultimii doi ani, licitația și stadiul licitației au trecut ”într-un con de umbră” și nu a mai apărut informații publice legate de reabilitarea clădirii. Iar motivul este unul simplu: CNI a suspendat procesul.

Mai exact, o firmă a câștigat licitația pentru reabilitarea clădirii, în data de 30 decembrie 2024, dar între timp CNI a suspendat contractul.

CITEȘTE ȘI: FOTO Reabilitarea cinematografului Columna din Alba Iulia: licitația pentru lucrări a fost lansată de CNI. Cum va arăta clădirea

Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al primăriei Alba Iulia a declarat pentru alba24.ro următoarele: ”Columna (n.r.reabilitarea clădirii) era în proiectare, prin CNI, dar contractul pentru serviciile de proiectare și lucrările de execuție a fost suspendat, deoarece era executat mai putin de 5% (fiind în etapa de proiect tehnic)”.

Drept urmare, clădirea va rămâne în continuare o ruină în mijlocul municipiului Alba Iulia, la nici 200 de metri de sediul primăriei.

Saga Columna și Primăria Alba Iulia: De la parcare la centru multifuncțional

Cinematograful Columna este o ruină de ani buni care dăinuie în mijlocul orașului. Pentru o bună perioadă de timp chiar a fost casa unor oameni ai străzii care au locuit în camera de proiecție.

În 2020, în plină campanie electorală, viceprimarul cu atribuții de primar de la acea vreme, Voicu Paul, anunța că primăria va prelua clădirea cinematografului de la RADEF.

Clădirea a fost preluată, iar planurile primăriei erausă o demoleze și să amneajeze o parcare. Între timp, primar a devenit Gabriel Pleșa, atunci din partea USR, între timp întros în PNL și a primit ”moștenire” clădirea preluată de la RADEF.

La un moment dat reprezentanții primăriei și-au dat seama că nu pot demola clădirea preluată ci trebuie transformată într-urn spațiu multifuncțional.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 1 minut

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Evenimentacum O oră

Bani mai puțini pentru transportul public din Alba Iulia, bugetați în 2026. Ce suma va primi STP din partea Consiliului Local
Evenimentacum 2 ore

Asociația Maria Beatrice oferă cârje și orteze gratuite pentru persoanele din Alba care au suferit fracturi în ultima perioadă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 1 minut

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
zile libere 2025
Administrațieacum 12 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă
Ratele românilor vor crește
Economieacum 8 ore

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 8 ore

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum o zi

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum 2 zile

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 9 ore

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Modificări la Gmail
Evenimentacum 10 ore

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 23 de ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie