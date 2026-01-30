S-au înmulțit cazurile de gripă și pneumonii în județul Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale

Numărul cazurilor de gripă și pneumonii a crescut în județul Alba. Peste 100 de pacienți sunt internați în spitale cu acest diagnostic.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a comunicat situația îmbolnăvirilor în săptămâna 19-25 ianuarie.

Au fost înregistrate 126 cazuri de gripă. Sunt cu 43,18% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară. 9 pacienți sunt internați.

Sunt 390 de cazuri de pneumonii. Numărul este cu 5,98% mai mare față de săptămâna anterioară. Sunt 96 de pacienți internați.

Cele mai multe cazuri, 2891 sunt de infecții acute căi respiratorii superioare. Însă acestea sunt în scădere cu 3,60% comparativ cu săptămâna anterioară. 18 persoane sunt internate.

La nivel național, au fost înregistrate 8.499 cazuri de gripă clinică. În săptămâna precedentă erau 6.287 de îmbolnăviri. Cazurile sunt de 1,6 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (5.436). Mai multe detalii, AICI.

