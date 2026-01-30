Connect with us

Eveniment

S-au înmulțit cazurile de gripă și pneumonii în județul Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale

Publicat

acum O oră

Numărul cazurilor de gripă și pneumonii a crescut în județul Alba. Peste 100 de pacienți sunt internați în spitale cu acest diagnostic.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a comunicat situația îmbolnăvirilor în săptămâna 19-25 ianuarie.

Au fost înregistrate 126 cazuri de gripă. Sunt cu 43,18% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară. 9 pacienți sunt internați.

Sunt 390 de cazuri de pneumonii. Numărul este cu 5,98% mai mare față de săptămâna anterioară. Sunt 96 de pacienți internați.

Cele mai multe cazuri, 2891 sunt de infecții acute căi respiratorii superioare. Însă acestea sunt în scădere cu 3,60% comparativ cu săptămâna anterioară. 18 persoane sunt internate.

La nivel național, au fost înregistrate 8.499 cazuri de gripă clinică. În săptămâna precedentă erau 6.287 de îmbolnăviri. Cazurile sunt de 1,6 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (5.436). Mai multe detalii, AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 4 minute

INCENDIU pe DN 1, în apropiere de intrarea pe Autostrada A10 de la Aiud. Un autoturism a luat foc
Evenimentacum 16 minute

Bărbat din Vințu de Jos, reținut de polițiști. Și-a sunat insistent fosta parteneră și fiica, deși avea interdicție
Cugiracum 40 de minute

ACCIDENT pe DN 7, la intersecția spre Cugir. Două persoane au ajuns la spital după ce un șofer fără permis nu a acordat prioritate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 3 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 17 ore

Tăieri de salarii la ANRE: Angajații nemulțumiți că li s-a redus leafa cu 30% au pierdut în instanță. Decizia poate fi atacată
Economieacum 19 ore

Guvernul are nevoie de o sumă uriașă în acest an, pentru acoperirea deficitului bugetar. De unde vrea să ia banii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 3 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum o zi

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 2 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

Semnele care arată că ar trebui să îți schimbi locul de muncă și pe care nu este bine să le ignori
Evenimentacum o zi

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 15 ore

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție
Evenimentacum o zi

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

S-au înmulțit cazurile de gripă și pneumonii în județul Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 16 ore

Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Anunțul ministrului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Educațieacum 14 ore

Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, la Sebeș. Detalii despre înscrieri
Mai mult din Educatie