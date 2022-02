Proteste anti-război de amploare, la Kiev. Mii de oameni în stradă, îngrijorați de o posibilă invazie din partea Rusiei

Ce se poate întâmpla dacă îți vinzi mașina fără acte. Ei bine, trebuie să știi că poți avea probleme, care merg de la amenzi și până la un dosar penal, cu riscul a până la 3 ani de închisoare.

Pedepsele în cazul încălcării legii rutiere vor fi și mai aspre, potrivit unei ordonanțe care aduce modificări importante pentru șoferi, la codul rutier 2022.

Mulți își împrumută mașina prietenilor sau rudelor. Alții maschează în acest mod așa-zisa vânzare fără acte. Indiferent de caz, cei care își lasă mașina condusă de alte persoane riscă consecințe, mai mult sau mai puțin grave, în cazul în care cel care o conduce încalcă legea.

Riști închisoare între șase luni și trei ani sau amendă penală dacă încredințezi mașina unei alte persoane despre care știi că nu are permis, are permis necorespunzător sau are permisul suspendat sau anulat.

Doar că, dacă vinzi mașina fără acte, nu mai ai control cu privire la cine se urcă la volan, iar răspunderea legală îți revine ție.

De asemenea, dacă cel căruia i-ai încredințat mașina a consumat droguri sau alte substanțe psihoactive riști un dosar penal.

În plus, mașina vândută de tine fără acte ar putea fi folosită la comiterea de infracțiuni sau poate fi implicată în accident cu fugă de la locul acesteia, când situația poate deveni complicată pentru tine.

Toate aceste situații îți pot da bătăi mari de cap și te pot pune în situații în care nu vrei să te afli.

Există și sancțiuni mai puțin grave, de genul amenzilor. Spre exemplu în cazul circulației cu rovinieta expirată, vinovat este proprietarul mașinii, indiferent cine conduce mașina.

Situația este valabilă și în cazul asigurării RCA, cu diferența că aici, orice accident produs de persoana căreia i-ai vândut fără acte mașina se va răsfrânge negativ asupra clasei bonus-malus a proprietarului mașinii, a ta în acest caz.

Pentru alte încălcări ale Codului Rutier, legislația prevede că răspunderea este a celui care conduce mașina. Este cazul amenzior pentru depășirea vitezei legale, cele pentru parcare neregulamentară sau pentru conducerea unei mașini necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Și dacă doar îți împrumuți mașina și nu o vinzi, riști amenzi pe care va trebui să le plătești integral, sau chiar dosar penal. Adică în acest caz nu se va mai aplica regula de acum a plății, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii. Ci se va plăti exact cât este trecut pe procesul-verbal de contravenție.

