Traian Băsescu: 11 motive pentru care Putin NU va invada Ucraina. Analiza fostului președinte

Un stat membru poate solicita modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență numai în cazuri excepționale, precum dezastrele naturale de dimensiuni istorice.

De asemenea, Comisia Europeană atrage atenția că orice cerere de modificare a PNRR ar întârzia cu mult implementarea programului, se arată într-un răspuns al Comisiei Europene pentru Digi24.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat, sâmbătă, la Digi24, că în răspunsul lor privind renegocierea PNRR-ului, oficialii europeni se refereau la cazul renegocierii totale a programului, iar PSD dorește doar o „optimizare în anumite puncte”, ceea ce regulamentul Comisiei Europene permite.

„Comisia s-a referit la o renegociere per total a PNRR. Noi nu am spus așa ceva, noi am scris și în programul de guvernare, am spus și în discuțiile pe care le-am avut în Coaliție, despre o optimizare în anumite puncte.

Până în decembrie am îndeplinit jaloanele pe care le aveam de îndeplinit, suntem în interiorul trimestrului 1, imediat o să anunț un alt jalon îndeplinit ce ține de Ministerul Muncii, în februarie avem acordul cu Banca Mondială semnat pentru asistența tehnică în reforma pensiei și a salarizării…

Nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, suntem extrem de determinați să implementăm acest PNRR și reformele legate de PNRR.

Noi, în coaliție, ne asumăm să facem tot posibilul pentru binele cetățenilor români, nu ne asumăm să pierdem bani. Acel procent de 9,4% nu este suficient pentru a realiza un alt jalon din PNRR care înseamnă reforma pensiilor prin rezolvarea inechităților din sistem.

Nu s-a spus niciodată că vrem să renegociem PNRR din temelii, dar o optimizare este necesară. Iar regulamentul european de implementare a PNRR prevede acest lucru.

Nu vorbim de o renegociere când se întâmplă o catastrofă sau nu știu ce alte chestiuni”, a declarat ministrul Muncii, la Digi24.

Tema renegocierii PNRR la capitolul pensii este una extrem de sensibilă în interiorul coaliției, între PSD și PNL.

Social democrații prin vocea ministrului Muncii, Marius Budăi a declarat că este nevoie de o renegociere a procentului din PIB alocat bugetului de pensii.

