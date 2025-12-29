Eveniment
Radare la început de săptămână, în Alba. Lista drumurilor supravegheate de echipaje de poliție. luni, 29 decembrie
Radare la început de săptămână, în Alba: reprezentanții IPJ Alba au făcut publică lista drumurilor care vor fi supravehgeate luni, de echipaje de poliție.
Amplasarea radarelor în data de 29 decembrie 2025:
- Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
- Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
- Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
- Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
- Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
- Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
- Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
- Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
- Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
- Cugir – strada Victoriei
- Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Evenimentacum 6 secunde
