Radare la început de săptămână, în Alba. Lista drumurilor supravegheate de echipaje de poliție. luni, 29 decembrie

Publicat

acum 6 secunde

Radare la început de săptămână, în Alba: reprezentanții IPJ Alba au făcut publică lista drumurilor care vor fi supravehgeate luni, de echipaje de poliție.

Amplasarea radarelor în data de 29 decembrie 2025:

  • Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
  • Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
  • Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
  • Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
  • Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
  • Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
  • Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
  • Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
  • Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
  • Cugir – strada Victoriei
  • Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
