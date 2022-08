RADARE pe drumurile din ALBA: Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația. Atenționări pentru șoferi

Mai multe evenimente sunt organizate în acest weekend în județul Alba. Este prilej să vedeți și să ascultați artiști cunoscuți și să vă delectați cu muzică clasică, ușoară sau folclorică. De asemenea, sunt prezentate expoziții de artă, ateliere creative, concursuri gastronomice.

ALBA IULIA: Sărbătoarea Muzicii – PROGRAM 27-28 august

Sâmbătă și duminică, la Alba Iulia continuă ”Sărbătoarea muzicii”. Concerte, tango-uri și opere moderne în Piața Cetății

Sâmbătă, 27 august

Ora 10.00 Vernisarea expoziției de pictură a membrilor UAP din Republica Moldova – la Sala Unirii. Coordonator: Florina Breazu, președinte UAP și Alexandra Mihalaș

Ora 11.00 Vernisarea expoziției portului popular din Republica Moldova – la Sala Unirii. Coordonator Olesea Enachi

Ora 19.00 Return to Tango – concert și momente coregrafice – la Poarta a III-a a Cetății

Cu o experiență scenică bogată pe scenele Filarmonicilor din țară și a festivalurilor de tango argentinian din România și de peste hotare „Cluj Tango Orchestra” aduce în fata publicului magia tango-ului argentinian direct din Buenos Aires. Aranjamentele muzicale sunt făcute de către Julian Agustin Caeiro (aranjorul Filarmonicii del Tango din Buenos Aires) și Wim Wurman pianist și profesor al catedrei de tango a Academiei de Muzică din Rotterdam. „Cluj Tango Orchestra” concertează în parteneriat cu Ambasada Republicii Argentina în România, Opera Națională Cluj și Colegiul de Muzica „Sigismund Toduta” din Cluj Napoca.

Componența orchestrei:

Claudiu Hontilă – vioară (Filarmonica de stat Transilvania, în trecut concert maestru al Filarmonicii din Viena și profesor colaborator la Academiei de muzica Cluj)

Elena Ghemeș – violoncel (artist instrumentist la Opera Națională Cluj)

Victoria Cormoș – voce (artist liric Filarmonica de Stat Transilvania)

Indrei Irina – pian (Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj Napoca)

Sorin Robert – bandoneon (profesor improvizație muzicală)

Dansează:

Horia Călin Pop și Ioana Lascu (Compania de Tango Cluj) profesori de tango și unii dintre cei mai titrați dansatori profesioniști de tango din România

Ora 20.00 Music Can Change the World – Classical and pop music experience by Alexandru Pal, dirijor: Cristian Sandu, invitați speciali: Lorena Puican și Georgeta Plută – în Piața Cetății

Protagonistul principal al acestui concert este artistul Alexandru Pal, dirijor al Orchestrei Române de Folclor și discipol al Maestrului Gheorghe Zamfir, manager al Centrului de Cultură “Augustin Bena” din Alba. Repertoriul muzical abordat cuprinde lucrări care au făcut înconjurul lumii și au contribuit, de-a lungul timpului, la veridicitatea afirmației: MUSIC CAN CHANGE THE WORLD. Parte importantă dintre aranjamentele muzicale sunt semnate de Alexandru Pal și sunt realizate special pentru acest eveniment, pentru solist, orchestră de cameră, pian și percuție.

Invitații speciali ai concertului sunt sopranele Lorena Puican și Georgeta Plută, absolvente ale Academiei Naționale de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specializarea Interpretare muzicală – canto clasic, soliste care și-au confirmat valoarea artistică pe cele mai importante scene din țară și de peste hotare. Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra de cameră a Județului Alba, la pupitrul dirijoral fiind invitat Maestrul Cristian Sandu.

Duminică, 28 august

Ora 19.00 Foc și joc – concert chitare clasice: cu Duo Kitharsis – la Poarta a III-a a Cetății Alba Iulia

”Foc și Joc” a apărut în urma simbiozei dintre pasiunea și vivacitatea muzicii specifice celor două țări, România și Spania, al căror folclor exprimă într-un mod transparent multitudinea trăirilor și sentimentelor ce pot varia de la cele mai intime până la cele mai înflăcărate.

În prima parte a programului se vor asculta lucrările unor compozitori de referință din Spania, precum Granada și Cataluña de Isaac Albéniz; Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega; Serenata Andaluza și Danza Espagñola No.1 din Opera „La Vida Breve” de Manuel de Falla; urmând ca prin lucrarea Melodie Roumaine de Pablo de Sarasate să se facă tranziția către partea a doua a programului ce va conține lucrările unor importanți compozitori români precum: Hora Staccato de Grigoraș Dinicu; Balada de Ciprian Porumbescu și Valurile Dunării de Iosif Ivanovici.

Aranjamentele au fost realizate pentru două chitare de către Duo Kitharsis.

Ora 20.00 Rigoletto de Giuseppe Verdi – Opera Națională București, dirijor Daniel Jinga – în Piața Cetății

O punere în scenă magistrală, menită să atragă publicul tânăr, repoziționând acțiunea din Evul Mediu în epoca efervescentă prohibiției și a Mafiei din Chicago anilor ’20, marcată de scene terifiante din lumea gangsterilor, a jocurilor de noroc, contrabandei cu alcool și prostituției. În noua montare Rigoletto, Ducele devine un fel de Al Capone, în timp ce Rigoletto este un fel de entertainer privat al ducelui, care conduce o agenție de pompe funebre.

Zilele Orașului Câmpeni – PROGRAM 27-28 august

Zilele orașului Câmpeni continuă în acest weekend, în zona terenului de fotbal aflat pe strada Gării din oraș.

Urmează două zile cu spectacole folclorice și concerte, ateliere creative pentru copii, concurs de gastronomie tradițională și târgul meșterilor populari.

Evenimentul este organizat de către Primăria și Consiliul Local al orașului Câmpeni, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena”.

Sâmbătă, 27 august – Câmpeni

ora 10.30 – Târgul meșterilor populari

ora 10.30 – Ateliere creative și jocuri pentru copii

ora 11.00 – Expoziție Foto documentară Avram lancu „Erou al Națiunii Române” / Premierea competițiilor sportive din Câmpeni / Demonstrații de arte marțiale / Moment artistic „Zumba Party” / Moment artistic de dansuri moderne și muzică ușoară coordonatori: Marinela Popa și Octavia Oprea (Centrul de Cultură „Augustin Bena”)

ora 21.00 – Concert extraordinar Marcel Pavel

Duminică, 28 august – Câmpeni

ora 7.30 – Expoziții cu premii a celor mai frumoase animale

ora 9.00 – Concurs de gastronomie tradițională din Țara Moților. Invitat special: Master Chef – Big Boletus

ora 10.30 – Târgul meșterilor populari

ora 10.30 – Ateliere creative și jocuri pentru copii

ora 16.00 – Defilarea Fanfarei Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș

ora 17.00 – Spectacol folcloric susținut de ansambluri tradiționale din județul Alba

ora 18.10 – Decernarea Titlurilor de Cetățean de Onoare al Orașului Câmpeni

ora 18.30 – Ansamblul Folcloric al județului Alba : Doina Narița, Nicolae Plută, Floricica Moga, Nicolae Tuhuț

: Doina Narița, Nicolae Plută, Floricica Moga, Nicolae Tuhuț ora 20.00 – Mirela Mănescu Felea

ora 20.45 – Tudor și Nicolae Furdui Iancu, alături de Grupul Instrumental „Crai Nou”

Zilele orașului Teiuș – 27 august

Zilele orașului Teiuș, ediția a XV-a, se desfășoară sâmbătă, 27 august, în parcul feroviar din oraș.

Evenimentul organizat de Primăria Teiuș și Consiliul Local Teiuș îl are ca invitat special pe Ovidiu Rusu.

Începând cu ora 16.00 va avea loc premierea competițiilor sportive, a elevilor merituoși.

Program artistic:

Ansamblul folcloric „Brădeana” – Alexandru Bărăștean

Ansamblul folcloric „Codrișorul” Stremț – Roxana Bărăștean

Ansamblul folcloric „Cununa Vețelului” Hunedoara – Cornelia Maxa

Ansamblul folcloric „Junii Târnavei” Târnăveni – Ovidiu Furnea – Ina Todoran

Ansamblul folcloric „Dor Teiușan”

Ziua se va încheia cu un foc de artificii.

Festivalul rustic „La Ceaune” Oarda de Jos – duminică, 28 august

O nouă ediție a festivalului rustic „La Ceaune” va avea loc duminică, 28 august, începând cu ora 12.00, pe stadionul din Oarda de Jos.

Din cadrul evenimentului, organizat de TNL și PNL Alba Iulia, nu va lipsi muzica live și concursurile.