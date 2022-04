RADARELE din weekend în județul Alba: Locațiile în care Poliția monitorizează circulația. Atenționări pentru șoferi

Ca să le alunge plictisul celor mici, vânzătoarea de la magazinul duty free le-a făcut acestora mai multe mingi din folie cu bule si bandă izolatoare, iar copiii au început sa joace fotbal.

Se pare că avionul care a sosit de la Hurghada la ora 19 are o defectiune tehnică și se încearcă remedierea ei. Compania Hi Sky detine doar 4 avioane în flota, iar celelalte 3 sunt in functiune, dar departe de Cluj.

Reprezentantul agentiei de turism este la aeroport, dar nu poate face nimic, până HiSky nu anuntă ca nu poate opera zborul.

Compania HiSky este înmatriculată în Republica Moldova si a fost certificată în România din decembrie 2020.