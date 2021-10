Adevărul despre Alba Iulia-smart city. 106 proiecte din care mai sunt doar 28: ”Oraș Cobai” pentru companii care vin si pleacă

Alba Iulia – Smart City sau oraș inteligent este o expresie folosită atât de mult de vechea administrație, încât te ducea cu gândul la un oraș modern, cu proiecte menite să ușureze traiul locuitorilor și să ajute la relaționarea dintre municipalitate și cetățeni.

În realitate, o listă cu 106 proiecte (în mare parte proiecte pilot) semnate până în data de 1 decembrie 2018, din care o parte fie nu s-au materializat niciodată, fie nu mai sunt aplicate în momentul actual.

Momentan mai funcționează doar 28 de soluții smart la Alba Iulia din cele 106 propuse.

Unele au fost implementate imediat după semnare, în mandatul Hava, altele și în mandatul actualului primar, Gabriel Pleșa. Proiectele au fost finanțate și aplicate de companii private.

Realitatea din spatele proiectelor ”smart ” iese la suprafață la o analiză puțin mai amănunțită: Alba Iulia a fost un spațiu de joacă pentru companii.

Mai exact, firmele care au vrut să testeze instalații, programe, tehnologii, pe care apoi ar putea să le implementeze la scară mare, au venit la Alba Iulia și sub numele de ”proiect pilot” au implementat ”soluții smart”, într-un oraș care peste noapte a devenit ”smart city”.

Firmele au rămas cu studiile și cu rezultatele, Alba Iulia cu renumele de ”smart city” și o mână de proiecte funcționale. Mai mult de atât, unele echipamente au fost predate înapoi firmelor, după terminarea proiectului-pilot.

Am solicitat Primăriei Alba Iulia o listă cu cele 106 proiecte smart, implementate la nivelul municipiului.

Ce s-a propus, dar nu s-a implementat

În linii mari, unele proiecte care și-au propus – sistem de supraveghere video în oraș, soluție pentru parcări inteligente, panouri solare, management energetic, management trafic greu în Alba Iulia – nu s-au implementat.

De asemenea, un nou site pentru Primăria Alba Iulia: ”cel mai prietenos site al unei administraţii locale din România”, mai multe servicii online pentru cetățeni, un baromentru public, un sistem de vizualizare a situațiilor speciale din oraș, consultanţă IT pentru dezvoltarea în direcţia de oraş inteligent sau o platformă de telemedicină, monitorizarea calității apelor din fântânile și lacurile publice – nici acestea nu s-au implementat.

Proiecte smart care mai funcționează în Alba Iulia, din cele 106 propuse

WI-FI și măsurarea calității aerului în 7 autobuze din oraș, un sistem de clasă digitală în două colegii din oraș, un sistem de lumini smart la Colegiul ”Mihai Eminescu”, 15 calculatoare la Școala ”Avram Iancu”, o mașină electrică de la Kaufland, o platformă pentru programarea donatorilor de sânge, aplicația pentru raportarea de probleme prin oraș și platforma pentru programare la cununii.

Tot din seria proiectelor smart mai face parte și un film de prezentare a municipiului Alba Iulia, un sistem cu energie solară pentru producerea de apă caldă montat la o creșă din Alba Iulia sau o platformă pentru asociațiile de locatari.

Mai jos urmează o listă lungă de proiecte smart aflate în diferite stadii de implementare sau care nu mai sunt în aplicare.

Proiectele smart au fost propuse și implementate de companii private precum: Orange, Telekom, Kaufland. Au existat tentative de implementare ale unor soluții smart și cu Microsoft, dar acestea nu s-au concretizat.

Pe lângă cele 106 proiecte propuse, mai există soluții smart, implementate în proiectele prin fonduri europene.

Care sunt cele 106 proiecte ”Smart City” din Alba Iulia, ce companii le-au propus și care din acestea mai funcționează

Lista este furnizată de reprezentații Primăriei Alba Iulia.

Compania de telecomunicații Orange a implementat 16 proiecte smart la Alba Iulia. Doar 7 mai funcționează în prezent

Din cele 16 proiecte, doar 7 mai funcționează în acest moment. Restul fie s-au finalizat, fie unele dintre ele nu fost aplicate niciodată.

1. 228 de hotspoturi Wi-Fi care furnizează internet gratuit de mare viteză în zonele de interes din oraş – soluţie funcţională până în vara anului 2021

2. 15 autobuze STP Alba echipate cu Wi-Fi de mare viteză, geolocaţie în timp real – soluţie funcţională în momentul de față pe 7 autobuze

3. Platformă Smart Surveys în autobuze – 14 sondaje/13.500 de răspunsuri, în perioada pilotării

4. City Analytics: platformă pentru optimizarea traficului pedestrian, numărare persoane – soluţie funcțională în pilot, nefuncţională în momentul de față

5. Infrastructură LoRaWAN pentru senzori IoT amplasaţi în oraş – soluţie funcţională. Necesară pentru conectare cu alte soluții IoT. Utilă în proiecte de iluminat public, construire aplicații de telegestiune etc.

6. Soluţie de măsurare calitate aer (8 parametri) în 15 autobuze ale STP Alba Iulia – uRADMonitor – soluţie funcţională în momentul de față în 7 autobuze, măsoară în continuare – datele se pot vedea pe uradmonitor.ro/alba.

7. Aplicaţia e-Alba Iulia: promovare turistică şi comunicare cu cetăţenii prin Bluetooth şi senzori (beaconi) poziţionaţi în zonele de interes din oraş (178 de beaconi în pilot, pe domeniul Turism inteligent). Printr-un proiect POCA, un număr de 400 de beaconi au fost instalaţi în oraş pentru facilitarea comunicării cu cetăţenii prin intermediul aplicaţiei e-Alba Iulia – soluţie funcţională – peste 120 de campanii derulate. În momentul de față, funcționează pe baza a 3 beaconi virtuali, la nivel de oraș. Permanent sunt postate anunțuri și informații de interes public.

8. Iluminat public inteligent: 101 stâlpi echipaţi cu LED-uri controlate prin aplicaţia InteliLight, cu intensitate modulabilă (dimming), integrate în sistemul LoRaWAN, furnizat de către Orange – soluţie funcţională pliabilă proiecte iluminat.

9. Sistem de contorizare inteligentă a sistemului public de distribuţie a apei – nefuncțional din start – senzorul Bluetooth al echipamentului nu transmitea la suprafață date. S-a testat cu 1 singur senzor în mai multe locuri, având rezultate fluctuante. În momentul de față sunt implementați senzori radio de către Apa CTTA, în zona Cetate, cartier Recea, cartier Micești; soluția este în extindere.

10. Securizarea accesului tuturor componentelor conectate în platforma Orange Smart City prin Orange Business Internet Security – soluţie funcţională pe cele 228 de hotspoturi. Soluție nefuncțională în momentul de față, dat fiind faptul că nu mai există hotspoturile.

11. “Innovation Labs 2017” – program de accelerare pentru start-up-uri – primul hackathon din Alba Iulia (continuitate 2018 prin soluţia de clasă digitală SoftSchool) – eveniment dedicat industriei IT.

12. Clasă digitală – implementată în două colegii din Alba Iulia – soluţie funcţională.

13. Business Internet Security pentru hotspoturile publice de WiFi – soluţie nefuncţională în momentul de față, hotspoturile au fost preluate de Orange.

14. Box2M – Management energetic – un ecosistem tehnologic format din echipamente IOT industriale şi aplicaţii software specializate cu care se fac funcţiile de raportare, auditare, alertare, predicţie, mentenanţă inteligentă, cu adresabilitate în reţelele publice de energie şi utilităţi – două unităţi – soluţie funcţională – proiect încheiat – Masurare nivel tensiune, frecvență, întreruperi în sistemul de iluminat public – pliabilă pe proiectele de iluminat; parteneriere pe un proiect Horizon 2020 – 5G Victori.

15. Orange Smart City R&D – soluţiile Alba Iulia Smart City, testate de către Orange, sunt integrate şi explorate în cadrul unor proiecte de cercetare şi inovare Horizon 2020, ca expertiză de testare şi implementare reţea 5G în Europa – parteneriere pe acest segment cu Municipiul Alba Iulia în cadrul proiectului Horizen 2020 – 5G Victori, aflat în derulare.

16. Audit de securitate cibernetică, aplicat pe sistemul IT al Primăriei Alba Iulia în ceea ce priveşte exploatarea modelelor de amenințare cibernetică, cu furnizare de soluții clare și implementabile – audit derulat în 2018.

Telekom a avut trei idei de soluții smart la Alba Iulia

17. Catalog digital în şcolile din Alba Iulia + 700 de tablete Samsung pentru profesori – pilot încheiat în 2019.

18. Echipare cu sistem de smart lighting a Şcolii Generale „Mihai Eminescu” din Alba Iulia – soluţie funcţională – beneficii directe pentru elevi (calitatea luminii, modularea acesteia în funcție de perioadele zilei, senzori pe coridoare și în băi).

19. Sistem inteligent de supraveghere video (10 camere inteligente instalare în Alba Iulia) – soluţie neimplementată.

Microsoft, în linii mari, a dat 15 calculatoare către Școala ”Avram Iancu”

20. Microsoft pentru Educaţie – implementat în Şcoala Generală „Avram Iancu” din Alba Iulia – 15 calculatoare noi all-in-one, cu Windows 10, Office 365 ProPlus și Minecraft: Education Edition. Soluţia are scopul de a facilita și digitaliza procesul de predare/învățare, precum și de a-l face mai atractiv și interesant pentru elevi – soluție funcţională.

21. Microsoft pentru start-up-uri – nu s-a mai concretizat.

22. Microsoft Software Asset Management pentru infrastructura IT a municipalităţii – nu s-a mai concretizat.

Philips Lighting România (Signify) a testat un proiect de iluminat public inteligent

23. 10 echipamente Digistreet LED (104W, 3000K), cu gestiune integrată InteractCity – iluminat public inteligent, care a adus reduceri ale consumurilor de energie electrică de 50%-70% şi reduceri ale costurilor cu întreţinerea sistemelor cu cel puţin 30% – soluţie funcţională, un use case pliabil pe proiectele de iluminat.

Siemens a făcut un studiu de caz

24. Studiul „Smart Cities Research – The Business Case for Smart Cities: Alba Iulia” – cum poate devenit Alba Iulia un oraș inteligent și de ce sume are nevoie.

Kaufland a donat mașina verde a Primăriei

25. Kaufland a donat municipalităţii un autovehicul electric – funcţional, utilizat în mod curent.

Cluj IT Cluster – UTCN

26. Mecatronica – proiect dedicat tinerilor pasionați de robotică (s-a derulat un demo în cadrul unui eveniment smart city).

27. Soluție de management energetic – nu s-a implementat.

28. Soluție pentru clădiri inteligente – s-a implementat parțial pe contorizare consumuri clădire.

Avitech

29. Ghid virtual în Muzeul Principia din Alba Iulia – soluţie funcţională, însă cu probleme de adaptabilitate în condiţii de lumină (funcționează foarte bine în întuneric și semi-întuneric).

Arxia

30. Soluţie completă de achiziţii publice – Process Player Achiziţii – soluţie funcţională (pilot la Centrul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia) – neutilizată în prezent.

31.Planning Wiz – platformă de design urban, cu modelare 3D – soluţie funcţională – neutilizată. Poate fi folosită în planificare urbană.

32. Hyper Meeting – funcțională în pilot, folosită foarte puțin.

33. Hyper Webinar – funcțională, folosită foarte puțin.

34. Hyper Edu (Training, Course Authoring Tool și HyperBook) – funcțională, folosită foarte puțin.

35. Hyper Events – funcțională, nefolosită.

36. Hyper Med – funcțională, nefolosită.

Parking Plus

37. soluţie dedicată parcărilor inteligente – nefuncțională.

Optima & Art Soft Consult

38. Platforma Târgul Agro – www.targulagro.ro – soluţie funcţională, marketplace de întâlnire a cererii cu oferta pentru segmentul agro, utilizatori puțini.

Ultimul articol este postat în iulie 2019.

Cloud Soft

39. Soluţii i-Cloud – platformă IT de tip furnizare de servicii în cloud, care permite întâlnirea cererii cu oferta într-un mediu virtual – nu a fost implementată.

Solar Eco Systems

40. panouri solare şi staţii de încărcare electrice – imposibil de implementat ca pilot din cauza lucrărilor mari de infrastructură pe care le presupune.

41. Soluție management energetic – nu s-a implementat.

Trencadis

42. Aplicaţia City Pass pentru management trafic greu în Alba Iulia – soluție neimplementată.

Life is Hard

43. City Health – aplicaţie mobil de interacţiune şi comunicare cu cetăţenii, publicare informaţii utile, trimitere sesizări şi primire răspunsuri la acestea, integrată în CRM Dispecerat Primăria Alba Iulia.

De asemenea, dispune de o hartă a incidentelor, integrată în sistemul de prelucrare sesizări şi comunicare al Municipalităţii şi are integrat modulul City Alert, care permite transmiterea de alerte în aplicaţie de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – soluţie care a funcționat peste 3 ani – 746 de utilizatori, 101 sesizări intrate în Dispeceratul Primăriei, 69 de probleme rezolvate; nefuncțională pentru Alba Iulia în momentul de față.

44. City Parking – soluţie de parcare inteligentă: aplicaţie de asistenţă pentru parcare, ce oferă informaţii şi îndrumă şoferii către cel mai apropiat loc liber de parcare – soluţie greu de folosit din cauza dificultăților asocierii senzorilor cu aplicația. S-a testat în parcarea din zona Casei de cultură a Sindicatelor, folosind senzori inductivi de la Vegacomp și gateway de transmisii date de la compania Direct One.

45. Donez 450 – platformă în Centrul de Transfuzie Sanguină Alba şi aplicaţie pentru donatori – soluţie funcţională – donatori înscriși în platformă, campanii derulate în platforma pentru donarea de sânge.

46. e-OKEY – platformă web-based pentru gestionarea afacerilor mici şi mijlocii, cu 3 ani de gratuitate pentru Alba Iulia (până în decembrie 2020) – soluţie funcţională – 100 de conturi din județul Alba create în platformă.

47. Peditel – soluţie de telemedicină destinat mamelor cu copii mici – soluţie funcţională.

Unloq (aplicații diverse pentru management securitate/programări – nu s-au implementat):

48. Clym

49. Admin&Authenticate

50. KMS

51. Glimpse Plus

52. Calendis

CivicTech

53. Website nou pentru Primăria Alba Iulia – www.apulum.ro – cel mai prietenos site al unei administraţii locale din România – soluţie neimplementată.

54. Dezvoltarea modulului e-cetățean Alba Iulia: creșterea gradului de utilizare a interfeței e-cetățean şi a serviciilor electronice disponibile online – soluţie neimplementată.

55. Open Alba Iulia – prima platformă de date deschise din România – soluţie de test – 10 seturi de date agregate şi pregătite de publicare pe platformă dedicată. S-a implementat parțial pe partea de energie-consumuri (https://openenergy.ro/institutii-publice). Nu s-a finalizat publicarea platformei integrale.

56. Platforma web de diseminare a soluţiilor Alba Iulia Smart City – www.albaiuliasmartcity.ro – soluţie funcţională din 25 iulie 2018 până în martie 2020.

Industrial Software

57. Aplicaţia de raportare incidente „Smart Alert Alba Iulia” – soluţie funcţională, acum parte din proiectul „Alba Iulia – Administrație publică digitală.

58. Barometru public – nu s-a implementat.

59. Platformă de programare cununii online – soluţie funcţională, foarte utilizată, acum parte din proiectul „Alba Iulia – Administrație publică digitală.

60. Aplicaţie dedicată veniturilor bugetare – nu s-a implementat.

61. Integrare Dispecerat – soluții mobile – soluţie IT de integrare a aplicaţiilor mobile de raportare a incidentelor în Dispeceratul Primăriei Alba Iulia – integrare realizată.

Direct One

62. Platformă web pentru monitorizare parcări ilegale şi LoRaWAN (30 de senzori), senzori magnetici funcţionali cu aplicaţia City Parking (32), 7 senzori de numărare maşini – soluţie funcţională în pilot, testare încheiată, nefuncțională în momentul de față.



63. Gestionare inteligentă a deşeurilor – senzori plasaţi în containere, capabili să emită date legate de gradul de ocupare a containerului şi să trimită alerte pentru preluarea acestuia – nu s-a implementat din cauza problemelor de acoperire a conectivității LoRaWAN. Soluția a fost testată ulterior, timp de 6 luni, pe proiectul european PlastiCircle, cu rezultate foarte bune.

64. Video Analytics – platformă de supraveghere video capabilă să detecteze situaţii speciale şi de urgenţă în oraş – nu s-a implementat.

65. Reducere costuri infrastructură rutieră – soluţia propusă de către compania Direct One constă într-un sistem de cântărire automată a autovehiculelor care intră în oraş, din mers, şi trimiterea de alarme în cazul depistării unor autovehicule care sunt supraîncărcate – nu s-a implementat.

66. Monitorizare calitate aer (10 parametri diferiţi faţă de soluţia uRADMonitor; Direct One în parteneriat cu Syswin Solutions) – soluţie de monitorizare a calităţii aerului prin instalarea unui sistem performant de eșantionare şi măsurare a parametrilor, completat de o aplicație de prelucrare a datelor, capabilă să structureze datele măsurate după criterii multiple – soluţie funcţională – giratoriu Colegiul Militar, testare încheiată, nefuncțională în momentul de față.

67. Monitorizare volum de trafic (Direct One, în parteneriat cu Syswin Solutions) – soluție inovativă de cuantificare a volumului de trafic la nivelul unei intersecții importante din Municipiul Alba Iulia (Bd. Revoluţiei 1989 cu str. Cloșca), ce utilizează tehnologia LoRaWAN – soluţie funcţională, testare încheiată, nefuncțională în momentul de față.

Vegacomp

68. Senzori inductivi de pentru parcare inteligentă – funcţionali cu aplicaţia City Parking – soluţie funcţională, dar cu intermitenţe din cauza asocierii senzorilor cu aplicația, în momentul de față nu mai funcționează.

69. Kituri de Smart metering pentru măsurare energiei electrice, gaz şi consum de apă, cu transmitere date în sistem LoRaWAN – soluţie funcţională, testare încheiată, nefuncțională în momentul de față.

EuroJobs

70. Tururi virtuale web şi adaptate echipamentelor de realitate virtuală pentru 11 obiective de interes turistic din Cetatea Alba Iulia – soluţie funcţională, vizibilă pe https://www.alba-360scan.ro/ – nu mai este live.

71. Film de prezentare a oraşului Alba Iulia, în care se evaluează impactul tehnologiilor moderne care compun elementele necesare unui oraş inteligent – soluţie funcţională – s-a folosit și se mai poate folosi ca material de promovare.

Virtual Reality

72. Modelare virtuală 3D în high definition a oraşului, foarte utilă în combinare cu alte aplicaţii dedicate oraşului, pentru planificare urbană, turism etc. – soluţia se afla în faza de predare la final de proiect-pilot, însă nu a mai fost furnizată (directorul companiei a decedat într-un accident de mașină).

73. Machetă 3D fizică a oraşului, pentru expoziţii sau pentru planificare urbană, conformă cu macheta 3D electronică – soluţie de tip rezultat digitizare 3D – macheta nu a mai ajuns la Primăria Alba Iulia (directorul companiei a decedat într-un accident de mașină).

Delphi Electric Alba Iulia

74. SolarBox-2 – sistem solar termodinamic pentru producere apă caldă, cu panou solar, creşa de pe Str. Alexandru cel Bun din Alba Iulia – soluţie funcţională în continuare, foarte utilă. Se poate lua în calcul la orice proiect de eficiență energetică.

Intrarom

75. Infrastructură Integrată – soluţie eficientă de iluminat public bazată pe tehnologie LED, transformată într-un Hub Smart City multi-funcţional: iluminat inteligent LED integrat cu senzori IoT; Wi-Fi integrat în corpul de iluminat; semnalizare situaţii de urgenţă cu ajutorul unor dispozitive portabile compacte; mobilitate smart: 2 senzori ultrasonici pentru smart parking (monitorizare 6-12 locuri) şi 2 senzori ultrasonici pentru monitorizare trafic – soluţie funcţională, proiect încheiat – echipamentele au fost returnate către Intrarom.

76. Soluţii pentru mobilitate şi mediu pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eficientizarea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2; gestionare inteligentă a parcărilor cu ajutorul tehnologiei cu ultrasunete; monitorizare eficientă a traficului fără camere video și detectarea și analiza nivelului de zgomot; telecomandă de panică cu Bluetooth pentru iluminare stradală (zona cu cele 3 LED-uri de înaltă eficienţă) sau situaţii de urgenţă – soluţie funcţională, proiect încheiat – echipamentele au fost returnate către Intrarom.

77. Platforma web uiTOP pentru managementul soluţiilor Intrarom cu posibilitate conectare şi alte sisteme smart city – soluţie funcţională în pilot; echipamentele nu mai generează date, fiind returnate furnizorului.

White City Code Alba Iulia

78. Chat Pipper: soluţie de comunicare în timp real cu cetăţenii pentru site-ul oficial al Municipiului Alba Iulia www.apulum.ro – în faza de testare şi adaptare – nu s-a reușit implementarea pe apulum.ro.

79. White RCPT: aplicaţie iOS şi Android pentru calcularea şi memorarea costurilor de pe bonurile de consum, predicţii utile de costuri pentru city break în Alba Iulia – soluţie funcţională în pilot, nefuncțională în momentul de față.

80. Consultanţă IT pentru dezvoltarea în direcţia de oraş inteligent – nu s-a concretizat.

Elearning & Software

81. ReţeauaEDU-AB – acces gratuit în platforma educaţională Moodle şi acces la soluţii complementare pentru două colegii din Alba Iulia; activități de instruire și webinarii gratuite pentru profesori, acces la o serie de concursuri naționale pentru elevi – soluţie funcţională, un număr consistent de profesori din Alba Iulia o folosesc în continuare.

Questo

82. Integrare Alba Iulia cu secţiune proprie în aplicaţia Questo – tururi interactive autoghidate care îşi propun să revigoreze imaginea patrimoniului turistic și cultural al orașului Alba Iulia prin crearea unor trasee turistice ce îmbină armonios lumea reală cu digitalul – soluţie funcţională – tur (quest) „Fotograful Unirii”.

Cewe

83. Aplicaţie iOS&Android pentru trimitere de cărţi poştale din format virtual în format fizic, gratuit – soluţie funcţională în pilot – gratuitate pe bază de voucher.

84. Expoziţii foto temporare cu elemente smart – nu s-a mai implementat.

85. Smart DIGIFOTOMAKER – echipament dedicat Alba Iuliei pentru printare fotografii personale direct din telefonul personal gratuit (prin voucherizare) – soluţie funcţională – se află în Muzeul Principia, au fost printate de către turiști peste 10000 de fotografii prin Bluetooth, direct de pe telefoane; nefuncțională în momentul de față.

Physiomed

86. Physiomed mobilitate şi postură – diagnoză inteligentă pentru depistarea rapidă a deficienţelor de postură, mers şi mobilitate ale elevilor din clasele a V-a din Alba Iulia – soluţie de tip campanie de sănătate, funcţională în pilot, nefuncțională în momentul de față.

Elisa Med

87. Platforma web de educaţie pentru sănătate telemedline.ro – soluţie în faza de analiză – nu s-a concretizat.

88. Testare stare de sănătate generală cu echipament smart Metatron (10 vouchere de gratuitate pentru 10 pacienţi) – soluţie funcţională – voucherele au fost utilizate în pilot.

89. Testare nivel glicemie cu echipament medical eBsensor – soluţie funcţională – acțiuni de testare în aer liber.

90. Screening electrocardiografic – soluţie funcţională – puțini doritori în perioada pilotului.

91. Acţiuni de sănătate publică şi educaţie nonformală dedicate copiilor, prin ONG „Academia Elisa” – s-au derulat mai multe evenimente educative dedicate copiilor și tinerilor.

Vichi Farm

92. Acţiuni publice de măsurare a vârstei arteriale cu echipamentul Agedio B900 – soluţie funcţională.

93. Acţiuni publice de măsurare a vârstei pulmonare cu echipament Vitalogic copd-6 – soluţie funcţională (peste 7000 de persoane testate cu ambele echipamente, în 2018 și 2019).

94. Program educaţie nonformală în şcoli, concentrat pe prevenţie şi conştientizare sănătate – nu s-a mai concretizat.

Image Sensing

95. Autoscope Smart City Traffic Monitoring – furnizează atât date de trafic statice în (număr de maşini, tipul de maşini, viteza medie, radar, bluetooth), cât şi dinamice (monitorizarea fluxului între cele două puncte – zona de intrare în Alba Iulia, Ampoi II, pod Ampoi – Şcoala „Alexandru Domşa”, timpi de parcurs etc.) – soluţie funcţională în pilot, foarte utilă pentru video surveillance în cazul în care furnizorul va dezvolta și un modul de acest fel.

PONY car sharing

96. 5 maşini Smart pentru smart mobility în Alba Iulia – testare mobilitate urbană prin intermediul noului concept de car sharing. Şoferii din Alba Iulia au putut folosi în mod gratuit (1 septembrie – 9 octombrie 2018) – cu ajutorul aplicaţiei GET PONY – 5 maşini Smart ForTwo dedicate proiectului pilot – soluţie cu impact excepțional în perioada de gratuitate, funcţională parțial spre deloc în perioada post-pilot.



Certsign

97. Certificate de server web SSL securizare site web aflate în administrarea municipalităţii – nu s-a concretizat.

98. Smart carduri personalizate pentru exponenţi/ personalităţi/ oameni de business/ sportivi/ olimpici ai Judeţului Alba – nu s-a mai concretizat.

99. Semnătură electronică la distanță – RSS – soluţie funcțională în pilot; funcțională și post-pilot.

Frontier Connect

100. Lumbara Prime – soluţie smart irigare zone verzi care furnizează informații necesare activităților de irigare, economisind energie și apă şi reducând costurile de întreținere – parțial instalată în Cetate; testată, nefuncțională în momentul de față.

101. Lumbara SIP – Smart Info Panel (informații sintetizate de la senzori și afișare pe ecran mare, la rezoluție Full HD)- nu s-a concretizat.

102. Lumbara Aqua – monitorizarea calității apelor din fântânile și lacurile publice – nu s-a concretizat.

InfoQuest

103. Aplicaţie de mobil distractivă şi informativă sub formă de joc, care permite turiştilor să descopere noi locaţii printr-o nouă viziune. Fiecare locaţie are o poveste cu informaţiile specifice zonei de atracţie turistică şi este inclusă într-un traseu ce se poate explora prin scanarea codurilor QR ale proiectului, dar şi ale albaiuliaqr.ro – soluţie funcţională în și post pilot, peste 400 de descărcări, 200 de jucători, 64 de câștigători, 34 de premii livrate.

Digitax

104. Platformă online dedicată digitalizării celor trei componente esențiale în activitatea instituțiilor publice din România: relația cu cetățenii, activitatea internă a instituției si comunicările dintre instituții. Prin Digitax, toate operațiunile care în prezent se întâmplă la ghișeu se vor putea realiza online, fără a mai fi nevoie ca oamenii să se prezinte la instituție – implementată la nivel demo, foarte performantă și foarte utilă în cadrul administrației publice.

BlocManager Net (XiSoft)

105. Platforma BlocManager NET este un set de aplicaţii care se adresează administratorilor de bloc şi proprietarilor care locuiesc în astfel de imobile. Soluţia îşi propune să acopere toate tipurile de operaţii care sunt întâlnite în administrarea unei asociaţii de proprietari (generarea listei de plată, registrele de casă şi bancă, notele de consum pentru contoare, emiterea de chitanţe şi facturi, evidenţa fondurilor, calculul penalităţilor, situaţia soldurilor etc.) – soluție funcțională – în momentul de față 28 asociații de proprietari folosesc aplicația, însumând un număr total de 3895 beneficiari finali (apartamente). În Alba Iulia avem un număr de 20462 apartamente; practic 20% dintre acestea folosesc soluția BlocManager Net.

Dositraker

106. Platformă și senzori de monitorizare pentru detectarea gazului Radon în 3 încăperi din 3 clădiri municipale – soluție funcțională în pilot, echipamentele au fost predate partenerului la final de pilot.

Ce spun reprezentații Primăriei Alba Iulia

”Până la ora actuală, Municipiul Alba Iulia a semnat peste 106 proiecte Smart City și a avut peste 20 de soluții smart în cadrul altor proiecte cu finanțare nerambursabilă. Dintre toate aceste proiecte pilot, au fost concretizate puțin mai mult de 50%.

Am învățat pe ”pielea noastră”, fiind unii dintre pionierii soluțiilor de Smart City din țară, ce idei funcționează și aduc plus valoare în oraș, care dintre ele merită duse mai departe și care nu. Municipiul Alba Iulia, după cum se poate vedea și în lista de mai jos, a continuat dezvoltarea ideilor smart, dar punând accentul pe calitate, impact real asupra populației, și nu pe cantitatea acestora.

Prin urmare, nu vrem să dăm bine în statistici, ci să folosim orice oportunitate care poate veni, cu adevărat, în ajutorul albaiulienilor”, a declarat Flaviu Buta, pentru alba24.ro.