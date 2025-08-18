Cum va fi vremea în Transilvania și în țară până la sfârșitul lunii august. Prognoza meteo pe regiuni

Vremea în Transilvania și în țară până la sfârșitul lunii august. Prognoza meteo pe regiuni. În ultima parte a lunii august vremea va fi schimbătoare în România, cu diferențe mari de temperatură de la o zi la alta.

Vor alterna zilele cu temperaturi caniculare cu cele în care se răcește brusc, cu nopți răcoroase în regiunile intracarpatice. În ultimele zile ale lunii august, temperaturile vor urca din nou spre valori de vară autentică. Ploi vor fi mai frecvente și mai însemnate cantitativ în jurul datelor de 18–19 și 22–24 august.

Vremea în Alba în săptămâna 18 24 august: Săptămâna începe cu două zile de instabilitate atmosferică. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius și sunt anunțate ploi și furtuni. Mijlocul săptămânii aduce soare și temperaturi ridicate. Apoi, spre weekend, vremea se răcește din nou Vor fi maxime de doar 12 – 15 grade Celsius în zonele montane și în jur de 20 – 22 de grade în restul județului, temperaturi scăzute pentru mijlocul lunii august.

Transilvania: Temperaturile cresc până la 30 de grade Celsius pe 21 august, apoi urmează o răcire de câteva grade. La final de lună, maximele revin la 29–30 de grade. Minimele coboară uneori până la 9 grade Celsius. Averse mai importante sunt estimate în 18 și 22 august.

Banat: Maximele ating 35 de grade Celsius pe 21 august, după care scad și revin la 32–34 de grade Celsius spre finalul lunii. Minimele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu o răcire vruscă în jurul datei de 23 august. Averse semnificative sunt anunțate pe 22 august.

Crișana: Temperaturile urcă la 34–35 de grade, apoi scad la 25–26 de grade Celsius în jurul datei de 22 august. La sfârșitul perioadei, temperaturile maxime revin la valori de 32–33 de grade Celsius. Nopțile devin reci între 23 și 25 august, cu minime de 10 grade Celsius. Ploi importante sunt estimate în jurul datei de 22 august.

Maramureș: Se încălzește până la 31–32 de grade, apo temperaturile scad brusc. Spre finalul lunii se vor înregistra de 29 – 30 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Precipitații mai consistente se așteaptă în 22 august.

Moldova: Maximele variază între 24 și 30 de grade, cu o răcire temporară după data de 23 august. Minimele rămân în jur de 12–15 grade. Averse mai intense sunt posibile între 22 și 24 august.

Dobrogea: Temperaturile se mențin între 27 și 32 de grade. Minimele coboară treptat la 15–18 grade, în a doua parte a intervalului. Ploi mai importante sunt anunțate pe 19 și 24 august.

Muntenia: Maxime între 25 și 36 de grade, cu variații mari între perioade de căldură și răciri. Minime de 13–18 grade Celsius. Ploi mai însemnate pe 18–19 și 24 august.

Oltenia: Maxime între 26 – 34 grade Celsius, cu variații moderate în ultimele zile din luna august. Minime cuprinse între 13 și 18 grade Celsius. Precipitații mai consistente – 18 și 24 august.

La munte: Maximele vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade, iar minimele între 6 și 10 grade. Averse aproape zilnic, mai puternice pe 18 și în perioada 22–24 august.

Prognoza meteo pe regiuni. TRANSILVANIA

Valorile termice diurne vor fi în creștere, de la o medie de 22 de grade în prima zi, până în jurul valorii de 30 de grade în data de 21 august. În următoarele două zile se va răcori cu 5…6 grade, iar până în 27 august nu vor mai fi variații semnificative ale temperaturilor diurne. Va urma o nouă încălzire, astfel că la finalul intervalului de prognoză, maximele termice vor fi în medie de 29…30 de grade.

Media minimelor termice va scădea până în 21 august, când va fi de 11…12 grade. Vor urma două nopți cu temperaturi ușor mai ridicate, apoi, între 24 și 26 august se va răcori și mediile minimelor de temperatură vor coborî spre 9 grade. Din 27 august temperaturile minime vor crește, din nou, spre o medie de 11…12 grade.

Averse pe arii extinse și însemnate cantitativ vor fi în data de 18 august și în jurul datei de 22 august. În restul ntervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. BANAT

În primele două zile media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apoi, până în 21 august, se va încălzi și se vor atinge, în medie, maxime de 35 de grade. Vor urma alte două zile de răcire, de aproximativ 8 grade, iar până la finalul intervalului de prognoză se va încălzi ușor și treptat, astfel că în ultimele zile, temperaturile maxime vor atinge, în medie, 32…34 de grade.

Media minimelor termice va fi de 14…15 grade în primele trei nopți, va crește în cea de a patra, când va atinge 18…20 de grade, pentru ca între 23 și 25 august să tindă spre valori mai mici, de 11…13 grade. Din 26 august se va resimți o creștere și a valorilor nocturne, dar media minimelor termice nu va mai depăși 16…17 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. CRIȘANA

Temperaturile maxime vor fi, în medie, de 29 de grade, în zilele de 18 și de 19 august. Vor urma două zile de încălzire, cu 5…6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 22 august, media maximelor termice va fi de doar 25…26 de grade și se va menține în apropierea acestor valori până în 27 august. În ultimele zile de prognoză se va încălzi din nou și media maximelor termice va tinde spre 32…33 de grade.

Minimele termice vor fi în medie de 14 grade, până în dimineața zilei de 21 august. În următoarea noapte se va încălzi cu aproximativ 4 grade, pentru ca între 23 și 25 august media temperaturilor minime să scadă spre 10 grade. Până la finalul intervalului de prognoză nopțile vor fi tot mai calde, cu o medie a minimelor de temperatură care va ajunge la 15…16 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. MARAMUREȘ

La începutul intervalului media maximelor de temperatură se va situa în jurul valorii de 26 de grade, apoi, până în 21 august, se va încălzi și va ajunge la 31…32 de grade. Vor urma două-trei zile de răcire, cu aproximativ 8 grade, iar până la finalul intervalului de prognoză se va încălzi ușor și treptat, astfel că în ultimele zile, temperaturile maxime vor atinge, în medie, 29…30 de grade.

Media minimelor termice va fi de 13 grade în primele trei nopți, va crește în cea de a patra, când va atinge 15…17 grade, pentru ca între 23 și 25 august să tindă spre valori mai mici, de 9…10 grade. Din 26 august se va resimți o creștere și a valorilor nocturne, dar media minimelor termice nu va mai depăși 13…14 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. MOLDOVA

În zilele de 18 și 19 august, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 25 de grade. În următoarele două zile va fi mai cald cu 5…6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 23 august, media maximelor termice va fi de aproximativ 24 de grade și se va menține în apropierea acestei valori până în 27 august. În ultimele zile se va încălzi și media maximelor va tinde spre 30 de grade.

Minimele termice vor fi în medie de 13…14 grade, până în 21 august, dimineața. În următoarea noapte se va încălzi cu 3 grade, pentru ca între 23 și 25 august media temperaturilor minime să scadă spre 12 grade. Până la finalul intervalului de prognoză, media minimelor de temperatură va ajunge, treptat, la 14…15 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în intervalul 22…24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. DOBROGEA

La începutul intervalului, media maximelor de temperatură va fi de 32 de grade, apoi, în zilele de 19 și 20 august, va scădea până spre valori în jurul a 28 de grade. În următoarele două zile se va încălzi, iar media temperaturilor maxime va urca din nou spre 32 de grade. Din data de 23 august maximele vor avea, în medie, la valori cuprinse între 27 și 30 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, între 17 și 21 de grade în prima săptămână și între 15 și 18 grade, în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ, vor fi în data de 19 august și posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. MUNTENIA

În prima zi de prognoză media maximelor termice va fi de 31 de grade, în următoarea va scădea până la 25…26 de grade, apoi se va încălzi, iar în data de 22 august, media va tinde spre 35…36 de grade. În 23 august se va răci din nou, media temperaturilor maxime va fi de 28 de grade și se va menține în jurul acestei valori până în 28 august. Ultimele zile ale lunii august vor aduce o nouă încălzire, ușoară de această dată.

Media minimelor termice va avea valori între 15 și 18 grade în prima săptămână și între 13 și 15 grade în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ, vor fi în zilele de 18 și de 19 august și posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. OLTENIA

La începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice va fi de 28 de grade, apoi, în 19 august, va scădea până spre 26 de grade. În următoarele două zile se va încălzi, iar media temperaturilor maxime va urca spre 34 de grade. Din data de 23 august maximele vor avea, în medie, valori cuprinse între 28 și 33 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, între 14 și 18 grade în prima săptămână și între 13 și 16 grade, în cea de a doua.

Averse, pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ, vor fi în data de 18 august și posibil în jurul datei de 24 august. În rest, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Prognoza meteo pe regiuni. LA MUNTE

În zilele de 18 și de 19 august, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 16 grade. În următoarele două zile va fi mai cald cu 5…6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 23 august, media maximelor termice va fi de aproximativ 16 grade și se va menține în apropierea acestei valori până în 27 august. În ultimele zile de prognoză se va încălzi ușor și treptat, iar media maximelor va tinde spre 21 de grade.

Minimele termice vor fi în medie de 8…10 grade, până în 21 august, dimineața. În următoarea noapte se va încălzi cu 3…4 grade, pentru ca între 23 și 31 august media temperaturilor minime să aibă variații între 6 și 10 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și însemnate cantitativ în data de 18 august, precum și în intervalul 22…24 august.

