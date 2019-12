REVOLUȚIA LA CUGIR: Cum a fost ucis sub ochii părinților, adolescentul Costel Poenar. Securistul criminal l-a împușcat în gât

Revoluția din decembrie 1989, celebrată în aceste zile prin cei 30 de ani, a fost cea mai sângeroasă revoltă, care a dus prăbușirea comunismului în România și totodată în estul Europei. Au pierit atunci 1.165 de români, care au luptat pentru un ideal, cea al libertății.

Dintre eroii martiri, 47 sunt copiii, care au fost omorâți în diversiunea creată în aceea vreme cu posibili „teroriști”, sau au fost răpuși de gloanțe rătăcite.

Cel mai mic copil căzut sub gloanțe în București, împlinise o lună, în data de 23 Decembrie 1989.

Un astfel de caz, în care o victimă a fost un copil a fost înregistrat și la Cugir.

Pe numele său, Costel Poenar, în vârstă de 16 ani, era originar din Cluj și venise să lucreze ca mulți alți din aceea vreme, la Intreprinderea Mecanică Cugir (I.M.C) secția „Turnătorie”.

În timpul evenimentelor din decembrie 1989, acesta a fost alături de manifestanți.

Împușcat în gât sub ochii părinților. O crimă oribilă s-a petrecut la Cugir, după instaurarea liniștii în oraș. Sub pretextul căutării unor elemente care au instigat la ”dezordine socială”, pe data de 29 decembrie 1989, ora 4:30 dimineața, are loc o pecheziție în cartierul de case în care tânărul Costel Poenar locuia împreună cu părinții săi.

Sub pretextul că ar fi „instigator la dezordinea socială”, maiorul de securitate Blaj Emil, angajat la Unității Militare 0815 din Sibiu, l-a așezat cu fața la perete, și, fără nici o somație prealabilă, acesta l-a împușcat pe adolescent direct în gât cu arma din dotare.

Îngrozitoarea faptă s-a petrecut sub ochii părinților.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București l-a condamnat pe criminal la 16 ani de închisoare.

(Sorin Giurcă)

