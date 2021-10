Rezultate LOTERIA vaccinării, a treia extragere. Care sunt numerele câștigătoare

Guvernul interimar ia în calcul o serie de măsuri pentru protejarea populaţiei şi a IMM-urilor, în contextul creşterii preţurilor energiei şi gazelor naturale şi al apropierii iernii.

Florin Cîțu a anunțat că luni va fi anunțată o formă finală a mai multor amendamente ce vizează măsuri pentru gestionarea facturilor mari la energie.

Plafonarea prețului, amânarea plății facturilor, reducerea TVA de la 19% la 5% pentru IMM-uri sunt amendamente ce vor fi aduce legii de aprobarea a OUG pentru compensarea facturilor, aflată la Parlament.

Singura soluție a guvernului demis. Nu mai poate adopta ordonanțe de urgență

Iarna se apropie, iar facturile la gaze și energie cresc de la o lună la alta, dar soluțiile pentru a ține sub control scumpirile sunt încă în analiza guvernului interimar.

Florin Cîțu a precizat că ia în discuție amânarea plății facturilor, alături de plafonarea prețurilor și de reducerea temporară la 5% a TVA pentru energie în cazul IMM-urilor. Dar, indiferent de varianta aleasă, măsura trebuie trimisă la Parlament, ca să fie adoptată prin lege.

Florin Cîțu a anunțat că guvernul interimar ia în calcul modificarea proiectului de lege privind ordonanța de urgență pentru compensarea facturilor la energie cu noi propuneri.

E analizată, de exemplu, amânarea plății facturilor, după modelul amânării ratelor la credite de anul trecut.

Experții contestă însă măsura propusă și amintesc că amânarea taxelor în contextul închiderii economiei, anul trecut, a adus costuri suplimentare tuturor contribuabililor.

Dumitru Chisăliță: „Nu poţi să plăteşti 800 acum şi să plăteşti la vară 10.000 de lei, 20.000 de lei. Scopul este să ajutăm consumatorul, nu să-l fentăm, îl fentăm două-trei-patru luni şi vine după aceea tăvălug.

Vă daţi seama ce o să însemne în situaţia în care jumătate din România n-o să plătească facturile pentru că furnizorul trebuie să ia de undeva bani, face împrumuturi, împrumuturile acelea înseamnă costuri, costurile respective se răsfrâng asupra celorlalţi consumatori”.

Ministrul interimar al Energiei spune însă că va exista un mecanism de compensare.

Guvernul are în vedere și alte măsuri pentru consumatorii casnici și non-casnici, recomandate, de altfel, și de Comisia Europeană.

Plafonarea prețurilor și reducerea TVA la energie pentru IMM-uri la 5%, timp de 6 luni

Pentru că nu mai are puteri depline și nu mai poate emite ordonanțe de urgență, Guvernul depinde de votul în Parlament pentru a implementa oricare dintre aceste măsuri.

Iar asta, în condițiile în care compensarea facturilor ar urma să se aplice de la 1 noiembrie.

„Forma exactă a amendamentelor va fi prezentat la comisii. Dacă Ministerul Finanţelor este de acord, s-ar putea ca temporar, pentru o perioadă de şase luni de zile, sau până la sfârşitul lui martie, să reducem TVA de la 19 la 5% pentru IMM-uri în această perioadă.

Dacă nu am fi avut această creştere economică, dacă nu am fi avut mai multe resurse la buget, nu am fi putut să implementăm, pentru că, de exemplu, reducere de TVA înseamnă o gaură la deficitul bugetar, chiar pe cinci luni de zile.

Ar însemna o creştere a deficitului. Ne interesează această perioadă în iarnă, când facturile sunt mai mari”, a declarat Florin Cîțu.

Cîțu: nu este ca la un credit la bancă, e vorba de a amâna o perioadă aceste facturi

Ați văzut și anul trecut, când am început cu amînarea ratelor la credite. Tot așa am început, nu aveam o formulă inițială cea mai bună. Am mers pe o formulă maximă, apoi am revenit.

Încercăm, nimeni nu a făcut acest lucru până acum, dar este între soluțiile pe care le propune și Comisia Europeană și o luăm în calcul. Formula finală o vom vedea luni”, a declarat premierul.

Premierul a spus că oamenii care vor opta pentru amanarea plății facuturilor nu vor avea costuri suplimentare. „Nu, nu, nu, nu este ca la un credit la bancă și așa mai departe, nu există dobândă, e vorba de a amâna o perioadă aceste facturi.

Bineînțeles că, pentru companiile respective (furnizorii de energie și gaze – n.r.), această amânare reprezintă sigur un cost. Și atunci ne gândim cumva la o compensare și pentru companiile respective, să nu trebuiască să plătească impozite o perioadă și așa mai departe.

Există un efect în lanț pe care încercăm să îl identificăm și apoi să îl atenuăm”, a punctat Cîțu.