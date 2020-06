Rezultatele la Evaluarea Națională ar putea fi anonimizate. Ministerul Educației, somat să respecte GDPR

Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia reușesc să se claseze în fiecare an pe podiumurile olimpiadelor școlare la diferite discipline. Implicarea activă a tinerilor în actul învățării împreună cu dedicarea și profesionalismul cadrelor didactice, duc an de an la obținerea de performanțe notabile.

Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, în anul școlar școlar 2019 – 2020 elevii militari au reușit să câștige nu mai puțin de 15 premii I, 10 premii II, 10 premii III și 19 mențiuni, la fazele județene ale olimpiadelor. Ei s-au aflat la înălțime la discipline precum fizică, istorie, chimie, științele pământului, lingvistică, lectura ca abilitate de viață, filosofie, psihologie, economie, logică, limba franceză, spaniolă, italiană și informatică.